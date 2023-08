Commémorations du bombardement de Hiroshima: le Japon dénonce les menaces nucléaires russes

Share this with email

Le Premier ministre japonais a dénoncé dimanche les menaces russes de recourir à ses armes nucléaires, au moment où le Japon commémore le 78e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima par les Etats-Unis.

«Des divisions croissantes au sein de la communauté internationale»

Environ 140.000 personnes sont mortes à Hiroshima le 6 août 1945 et 74.000 autres dans le bombardement atomique de Nagasaki trois jours plus tard à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

«La dévastation causée par les armes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki ne peut jamais se répéter», a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida lors d'une cérémonie à Hiroshima.

«Le Japon, seule nation à avoir subi des bombardements atomiques pendant la guerre, poursuivra ses efforts en vue d'un monde dénucléarisé», a fait valoir M. Kishida dont la famille est originaire de Hiroshima.

«Le chemin vers cet objectif devient de plus en plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire et la menace nucléaire de la Russie», a-t-il déploré.

«Compte tenu de cette situation, il est d'autant plus important de redonner un élan international à la réalisation d'un monde dénucléarisé», a-t-il souligné.

Ses commentaires font écho à ceux du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, publiés dans un communiqué à l'occasion de ces commémorations, où il regrette que «certains pays agitent de nouveau le sabre nucléaire de manière imprudente, menaçant d'utiliser ces outils d'anéantissement».

La Russie et la Biélorussie n'ont pas été invitées

«Face à ces menaces, la communauté mondiale doit parler d'une seule voix. Tout recours aux armes nucléaires est inacceptable», a ajouté M. Guterres.

Lors de la cérémonie, des milliers de personnes, dont des survivants, des parents, des proches ainsi que des dignitaires étrangers venus de 111 pays (un record), ont prié pour les victimes tuées ou blessées dans le bombardement et appelé à la paix dans le monde.

Pour la deuxième année d'affilée, Hiroshima n'a invité ni la Russie ni la Biélorussie à assister à la cérémonie en raison de la guerre en Ukraine.

Les participants, pour la plupart vêtus de noir, ont fait une prière silencieuse à 08H15 (23H15 GMT samedi), à l'heure où la première arme nucléaire à jamais avoir été utilisée en temps de guerre a été larguée sur Hiroshima.

M. Kishida a accueilli le sommet du G7 dans la ville au début de l'année où il a tenté de faire du désarmement nucléaire une priorité, emmenant les dirigeants des démocraties les plus riches visiter les mémoriaux et le musée du parc de la paix de Hiroshima.

Ces commémorations ont été précédées par la récente sortie aux États-Unis du film «Oppenheimer», un biopic de Christopher Nolan sur J. Robert Oppenheimer, l'un des créateurs de l'arme atomique américaine qui frappera Hiroshima et Nagasaki. Aucune date de sortie n'a été annoncée au Japon et le film pourrait ne pas du tout y être projeté.