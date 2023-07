Comment le roi Philippe a modernisé la monarchie belge

Share this with email

La crainte est grande lorsque le roi Albert II abdique le 3 juillet 2013, laissant la place sur le trône de Belgique à son fils Philippe. D'une part, l'unité du royaume de Belgique est sur la sellette. Certes, ce n'est pas la première fois, mais le risque de division du pays est alors particulièrement élevé : la Belgique s'enfonce dans une profonde crise politique après les élections de 2010.

1 / 6 2013 : la reine Mathilde et le roi Philippe de Belgique saluent la population depuis le balcon du palais royal après la prestation de serment de Philippe à l'occasion de la fête nationale belge. © PHOTO: Thierry Roge/EPA/dpa

2 / 6 Le portrait officiel du couple royal lors de la prestation de serment en 2013. © PHOTO: Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox

3 / 6 2019 : la reine Mathilde et le roi Philippe se rendent en train au Luxembourg pour une visite d'État de trois jours. Le voyage en train est "une première dans l'histoire récente des visites d'État", avait alors indiqué le ministère belge des Affaires étrangères. Le couple royal aurait opté pour le train "par respect pour l'environnement et afin de promouvoir une mobilité durable". © PHOTO: LW-Archiv/dpa

4 / 6 Le couple royal aux côtés du Grand-Duc Henri. © PHOTO: LW-Archiv/SIP

5 / 6 Le couple royal en visite en République démocratique du Congo en 2022. © PHOTO: Benoit Doppagne/BELGA/dpa

6 / 6 Le Roi Philippe et la Reine Mathilde en tant qu'invités lors du couronnement du Roi Charles au printemps 2023. © PHOTO: AFP/Paul Ellis













En Flandre, le parti nationaliste de droite N-VA a fait une percée en prônant une division (progressive) de la Belgique. Et le succès des nationalistes flamands rend la recherche d'une majorité au niveau national incroyablement difficile. La Belgique doit donc rester 541 jours sans véritable gouvernement.

Durant cette période difficile, le pays aspire à la stabilité. Et un changement de trône, lit-on à l'époque dans les journaux, n'y contribuera probablement pas. Et surtout pas en faisant succéder l'inexpérimenté Philippe à son père Albert II, qui a su habilement maintenir la cohésion du pays lors des récentes crises qui ont secoué le pays.

Apprécié également dans le Nord

«Il y avait beaucoup de scepticisme à l'époque», explique Dave Sinardet, politologue et expert en nationalisme à Bruxelles. Beaucoup, poursuit Sinardet, craignaient que Philippe ne s'exprime grossièrement en faveur de l'unité du pays contre les séparatistes de Flandre, qui avaient réussi démocratiquement, et qu'il soit ainsi perçu comme un "activiste partisan". La crainte est d'autant plus grande que Philippe s'était déjà permis quelques gaffes à ce sujet lorsqu'il était prince. Le prince Philippe est «maladroit et mal à l'aise, surtout devant la caméra», commente par exemple en 2013 le journal français Le Point sur sa manière de prendre position politiquement.

Mais Philippe surprend (presque) tout le monde. «En tant que roi, il a su s'imposer rapidement et a prouvé qu'il avait intériorisé son rôle», explique Sinardet. Les débats qui ont eu lieu autour de la légitimité de la monarchie, notamment en Flandre, «se sont rapidement apaisés», poursuit l'expert.

Philippe parvient en effet d'emblée à «apaiser» les relations avec le nord du pays et les aspirations à l'autonomie qui s'y manifestent, selon Sinardet. Lors des crises politiques, le palais se montre à plusieurs reprises ouvert à une participation de la N-VA au gouvernement et prend au sérieux les inquiétudes des Flamands. Parallèlement, le roi, que l'on décrivait auparavant comme maladroit, fait souvent bonne figure devant les caméras et sur les réseaux sociaux.

«Philippe est toujours bien préparé, il est conscient de ses responsabilités et s'est entouré de bons communicants», estime Dave Sinardet. Et en effet, dans les moments très graves que la Belgique a dû vivre sous sa direction - comme les attentats terroristes de 2016, la crise du Covid ou les inondations meurtrières de 2021 - il trouve toujours le ton juste. Il parvient à unifier le pays à l'aide de messages concis.

Il y a aussi eu des maladresses

Tout n'est pas toujours exempt de maladresses : le message de persévérance de la famille royale depuis le château de Laeken pendant le confinement lors de la pandémie de covid-19 passe mal auprès des familles confinées dans des mini-logements. «Une photo prise depuis un jardin géant ne donne pas vraiment l'impression que le roi est absolument solidaire des personnes coincées dans leurs appartements», constate Dave Sinardet.

Mais en général, «Philippe est entouré de gens qui maîtrisent un mode de communication moderne», ce qui est généralement bien perçu, selon Dave Sinardet. La vidéo réalisée avant la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, dans laquelle Philippe se met en scène avec beaucoup d'autodérision en tant qu'entraîneur national improvisé des "diables rouges", devient virale et est un chef-d'œuvre du genre. Philippe parvient ainsi à transformer le style un peu maladroit de ses débuts en une force. Cela passe apparemment bien en Belgique, où l'on aime rire de soi-même.

Mais même sur des sujets plus sérieux, Philippe réussit à marcher sur la corde raide entre modernisation et tradition. Lors d'une visite au Congo en 2022, où la population locale a longtemps souffert de la brutale domination coloniale belge, il exprime ses «plus profonds regrets pour les blessures du passé». Il évoque à cet égard une «relation inégale», «injustifiable» et «caractérisée par le paternalisme, la discrimination et le racisme». Il y a eu des «exactions et des humiliations» sous la domination coloniale, reconnaît-il.

Le "miracle de Laeken

Ce n'est pas une demande d'excuses, mais il va plus loin que tous ses prédécesseurs. Et «il fait aussi le ménage dans sa propre famille», dit Dave Sinardet. En 2020, Philippe invite sa demi-sœur Delphine au palais de Laeken. Ce moment entrera dans l'histoire comme le «miracle de Laeken». Car entre Delphine, la fille illégitime d'Albert II, et son père régnait depuis des années une âpre bataille juridique autour de la reconnaissance de la paternité. Le scandale a sans aucun doute été l'un des points les plus bas du mandat d'Albert II, et contient de nombreux éléments qui rendent actuellement les maisons royales impopulaires. Mais ce jour-là, Philippe accueille sa demi-sœur à bras ouverts et, de surcroît, de manière très officielle. Ils discutent longuement et parlent d'un «lien familial» qui se développe. Les médias appellent le roi Philippe «l'empereur des bonnes relations publiques».

«Jusqu'à présent, il a toujours réussi à être à la hauteur du moment», conclut l'expert Dave Sinardet. Qui l'aurait cru ?