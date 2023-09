Dans les écoles flamandes, le néerlandais est de rigueur

Share this with email

Le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts ne veut plus entendre parler autre chose que le néerlandais à l'école, en dehors des cours de langues. «Le néerlandais est la matière qui rend toutes les autres matières possibles. Nous devons envoyer ce message aux parents: votre enfant n'a pas les mêmes chances de réussir que les autres s'il arrive en première année avec un retard. Les parents doivent aussi s'assurer que leur enfant soit en contact avec le néerlandais après 15h30, sinon vous êtes un mauvais parent. Il faut oser le dire», a-t-il affirmé au quotidien Het Niewsblad. S'exprimer dans une autre langue sera bientôt interdit par le règlement scolaire.

Pour arriver à ses fins, le ministre Weyts est prêt à bourse délier. Il veut mettre vingt millions d'euros sur la table chaque année pour améliorer le néerlandais chez les enfants dont la langue maternelle est différente. 80.000 élèves sont concernés. Ben Weyts y ajoute la priorité donnée aux mathématiques. Le nationaliste promet que les objectifs minimaux seront «sobres, clairs et ambitieux».

Rejet francophone

Ce projet est mal reçu côté francophone. Le cabinet de la ministre de l'Éducation, la socialiste Caroline Désir, fait savoir qu'en ce qui le concerne, «il n'envisage pas d'interdire aux enfants de parler une autre langue que le français. La question ne se pose pas». Les sorties fracassantes du ministre Weyts n'impressionnent plus guère au sud de la frontière linguistique. Récemment, le nationaliste a encore mené la charge contre les nouveaux rythmes scolaires francophones au motif qu'ils réduiraient le nombre de jours de cours. À tort, semble-t-il.

Une bonne connaissance de base du néerlandais est la clé pour vivre ensemble. Avec ce test, nous offrons un levier à tous ceux qui veulent s'intégrer en Flandre. Ben Weyts Ministre flamand de l'Enseignement

«Cette annonce serait, selon certaines sources gouvernementales, une tentative supplémentaire de restreindre l'accès des écoles flamandes aux élèves francophones. Pour rappel, en février 2022, le parlement flamand a approuvé de nouvelles règles d'inscription dans ses écoles bruxelloises, Bruxelles étant bilingue. Sur la base du décret, 65% des places dans les écoles fondamentales néerlandophones seront, dès cette rentrée, réservées aux élèves flamands, contre 55 % précédemment», note Le Soir.

Voilà qui n'améliorera pas la réputation d'une Flandre nationaliste, recroquevillée sur elle-même. Il ne lui suffit pas d'avoir durci au cours des années le parcours d'intégration des étrangers, elle entend aussi forcer dès le plus jeune âge les jeunes élèves –les natifs comme ceux issus de l'immigration– à parler la langue de Vondel.

Dans le même registre, le même ministre Ben Weyts a annoncé il y a tout juste un an que les personnes apprenant le néerlandais dans l'enseignement flamand pour adultes seraient soumises à un test standardisé afin, entre autres, de garantir le niveau de langue atteint. 26.000 personnes sont concernées, la moitié s'étant inscrites volontairement, les autres suivant le parcours d'intégration obligatoire pour les étrangers. À l'époque, Ben Weyts avait vendu son projet en affirmant qu'«une bonne connaissance de base du néerlandais est la clé pour vivre ensemble. Avec ce test, nous offrons un levier à tous ceux qui veulent s'intégrer en Flandre».

Des tests toujours plus durs

Depuis 2022, toujours en Flandre, tout primo-arrivant doit réussir un test d'intégration civique «orientation sociale». Celui-ci comporte un nombre significatif de questions sur les «normes et valeurs fondamentales» destinées à sonder le candidat, par exemple en l'interrogeant sur le mariage homosexuel ou le droit à l'euthanasie. En mars dernier, les critères ont été durcis: il faut désormais 82% de réponses exactes pour réussir le test. Pour le ministre flamand de l'Intégration, le libéral flamand Bart Somers, «ces valeurs de base sont fondamentales pour garantir la cohésion de notre société et pour donner aux gens une réelle perspective d'avenir en Flandre. On peut donc placer la barre un peu plus haut».

Cette approche fait souvent sursauter en Belgique francophone où l'on se méfie comme de la peste de tout ce qui renvoie à l'idée de nation et d'homogénéité. À raison, puisque le slogan «Eigen volk eerst» a contribué à la réussite de l'extrême droite en Flandre, avant que la N-VA de Bart De Wever n'exploite à son tour ce registre en termes plus choisis.

Intolérable? Ce serait oublier que Bruxelles et la Wallonie ont, elles aussi, leur parcours d'intégration comportant des critères plus ou moins stricts. Et que les dix dernières années ont démontré à suffisance que le vivre-ensemble parfait était une chimère. Autrefois tabou, l'échec de l'intégration est aujourd'hui admis avec plus ou moins de force, parfois rendu responsable des attentats parisiens et bruxellois. En février dernier, le Mouvement réformateur de Georges-Louis Bouchez estimait que le sud du pays devrait s'inspirer des exigences flamandes en la matière.

L'anglais, lingua franca

Mais bien avant la question de l'intégration, celle de la capacité des communautés d'une Belgique officiellement trilingue –français, néerlandais, allemand– à communiquer entre elles ne devrait-elle pas se poser ?

Car l'asymétrie linguistique reste la règle. Le pourcentage de personnes qui affirment connaître de façon élémentaire la langue de l'autre région serait d'environ 75% en Flandre et de 20% en Wallonie. Les francophones entendent cependant rattraper le temps perdu –et les emplois proposés par leurs cousins flamands– puisque dès 2026, le néerlandais devrait être enseigné dès la troisième année dans presque toutes les écoles primaires de Wallonie.

On peut donc s'attendre à une amélioration côté wallon. Mais n'est-ce pas trop tard? La connaissance du français est en effet en baisse constante parmi les Flamands. Comme un peu partout dans le monde occidental, l'anglais est devenu la lingua franca des jeunes Belges instruits, qu'importe leur région. Les bisbrouilles linguistiques leur apparaissent souvent dater d'un autre temps.