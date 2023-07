Début des délibérations au procès de Bruxelles

Share this with email

Jeudi soir, les accusés ont eu droit une dernière fois à la parole. De ce moment critique et solennel, on retiendra le silence des trois «têtes d'affiche» (Salah Abdeslam, Mohamed Abrini et Osama Krayem) qui ont estimé n'avoir rien à ajouter au terme du procès consacré aux attentats bruxellois du 22 mars 2016. D'autres ont présenté leurs excuses aux familles des victimes et à la Belgique tout en défendant leur cause. Sofien Ayari, l'homme qui fut capturé avec Salah Abdeslam, a eu ces mots: «Je n'ai rien demandé lors de mes précédents procès, mais je vais vous demander quelque chose aujourd'hui. Je vais vous demander de ne pas ignorer ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Ne pas ignorer, ça ne veut pas dire excuser ce qui s'est passé».

Une page se tourne. Vendredi matin, les jurés se sont retirés pour délibérer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Durant cette mise à l'isolement dont le lieu n'est pas connu, mais dont on sait qu'elle sera placée sous haute sécurité, les jurés vont devoir répondre en âme et conscience à près de 300 questions. De leurs réponses formulées à la majorité des voix dépendra le sort des neuf accusés qui viennent de comparaître pendant sept mois pour leur rôle présumé dans les attentats de Brussels Airport et de Maelbeek.

Une tâche compliquée

La tâche s'annonce compliquée. Seul le sort d'Ibrahim Farisi semble certain, le parquet ayant demandé son acquittement. Mais à quel point les huit autres accusés ont-ils trempé dans la préparation d'un carnage qui a fait 32 morts (36 selon l'accusation) et 340 blessés, c'est toute la question. Rappelons que seuls trois des cinq kamikazes ont été tués avec leurs bombes, Mohamed Abrini et Osama Krayem ayant choisi au dernier moment de faire volte-face. Mais aussi que le dixième accusé, Oussama Atar, le probable chef des commandos de Paris et de Bruxelles, n'a jamais été retrouvé.

Les trois principales questions portent sans surprise sur le meurtre dans un contexte terroriste, avec ou sans préméditation, la tentative de meurtre dans un contexte terroriste, avec ou sans préméditation, et la participation aux activités d'un groupe terroriste.

À la suite de la plaidoirie des avocats de Bilal El Makhoukhi, accusé notamment d'avoir fourni des armes aux terroristes, des questions spécifiques ont été ajoutées. Elles portent spécifiquement sur son rôle en tant qu'auteur ou complice de crime de guerre. La présidente a également inclus la question du meurtre dans un contexte terroriste pour quatre victimes décédées plusieurs mois, voire plusieurs années après les attentats, mais dont les décès peuvent être imputés à leurs graves blessures.

Derniers rounds pour les avocats des accusés

Cette semaine a également résumé la défense des uns et des autres. Bilal El Makhoukhi, qui fut grièvement blessé en Syrie, défend comme expliqué ci-dessus le point de vue selon lequel les attentats s'inscrivent dans la suite logique de la guerre qui faisait alors rage en Syrie.

Les avocats d’Ibrahim Farisi plaident l’acquittement et insistent pour que leur client soit blanchi de toutes les charges. Ils veulent davantage que le bénéfice du doute. Rien ne permet en effet à ce stade de dire qu’Ibrahim Farisi aurait participé consciemment aux activités d’un groupe terroriste en aidant son frère Smaïl à vider son studio de l’avenue des Casernes à Etterbeek -où les terroristes ont séjourné- après les attentats.

Le sort des autres accusés fait moins de doute, même s'il y a lieu d'introduire d'importantes nuances. Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Mohamed Abrini et Osama Krayem ont tous côtoyé de près les terroristes impliqués dans les attentats de Bruxelles Le Belgo-Rwandais Hervé Bayingana Muhirwa a accepté de loger Mohamed Abrini et Osama Krayem avant les attentats et durant leur cavale, mais son avocat cherche à obtenir une requalification des faits en «recel de malfaiteurs». Smaïl Farisi a ouvert son appartement à Ibrahim et Khalid El Bakraoui, respectivement tués par leurs bombes à Brussels Airport et Maelbeek, tout en connaissant leurs projets, selon l'accusation. Pour son avocat, au contraire, il n'a compris ce qui se tramait qu'en voyant leur portrait dans les journaux, le 16 mars 2016 au matin, soit moins d'une semaine avant les attentats. Trop «naïf», à la «limite du retard mental», Smaïl Farisi «ne pouvait que se faire mystifier» par un expert en dissimulation comme Khalid El Bakraoui. C'est du moins ce qu'affirme la défense.

Ali El Haddad Asufi nie tout. Pour ses avocats, le fait qu'il ait véhiculé son ami d'enfance Ibrahim El Bakraoui n'en fait pas un terroriste.

La parole aux parties civiles

Les autres accusés affirment en chœur ne pas avoir contribué à la mise en œuvre des tueries. Salah Abdeslam et Sofien Ayari avaient été arrêtés le 18 mars 2016, quatre jours avant les attentats. Seuls Osama Krayem et Mohamed Abrini ne peuvent nier avoir accompagné les terroristes presque jusqu'au bout de leur projet infernal. C'est pourquoi leurs avocats n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers les jurés en leur conseillant de cocher la case «coupable», espérant sans aucun doute que cette stratégie ouvrirait la voie à un peu de clémence.

Les parties civiles ont, elles aussi, eu leur dernier mot. Leur avocate a réfuté l'idée selon laquelle Salah Abdeslam serait le «petit gars de Molenbeek». Elle a rappelé ses actions avant et après le 22 mars 2016, ainsi que son implication dans la cellule terroriste qui a commis les attentats de Paris et de Bruxelles. Il a du sang sur les mains. L'avocate a encore souligné que les terroristes avaient l'intention de tuer un maximum de gens, sans respect pour la vie. 130 personnes, rappelons-le, sont mortes le 13 novembre 2015 sur les terrasses parisiennes.

Selon l'avocate des parties civiles et le parquet, l'arrestation de Salah Abdeslam et de Sofien Ayari a été le déclencheur des attentats de Bruxelles. Ces deux-là sont donc bien impliqués dans les tueries en tant que soldats de l'État islamique. Il ne peut y avoir le moindre doute à ce propos, assène la défense des parties civiles.