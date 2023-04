Delhaize ou l’impuissance des politiques

Grogne au sein de l'enseigne

Le gouvernement belge reste figé face au conflit qui menace de s’étendre à toute la grande distribution.

Ce week-end, vingt-deux des 128 supermarchés intégrés du groupe Delhaize sont restés fermés en Belgique. Les griefs des grévistes n'ont pas changé : ils refusent que la direction mette sous franchise tous ses magasins comme elle en a décidé en mars dernier. Quatorze enseignes du « Lion » sont concernées à Bruxelles et huit en Wallonie.

Ailleurs, là où les supermarchés ont progressivement rouvert, la clientèle trouve régulièrement des rayons vides. En cause: le blocage ponctuel du dépôt de Zellik par les grévistes, opération qui engendre des retards de livraison.

Pas d'accord trouvé

Les syndicats tiennent bon dans un conflit devenu emblématique de la défense des intérêts des employés contre le capital. Ils sont encouragés par la hargne des travailleurs à défendre leur position. La contestation pointe désormais plus largement le dumping social dans la grande distribution et menace de s’étendre à tout le secteur.

Les syndicalistes sont allés jusqu'à protester devant le palais de Justice de Bruxelles pour s'opposer à une ordonnance rendue par le tribunal de première instance néerlandophone, laquelle interdit les piquets de grève. Ils y voient une décision «contraire au droit de faire grève», décision prise par le juge sans que les syndicats et le personnel n'aient été entendus. De son côté, la direction ne désarme pas et recourt à des huissiers pour briser les blocages et tenter de faire taire les délégués syndicaux.

Mardi, patrons et syndicats ont échoué à trouver un accord lors d'un tour de concertation organisé sous l'égide du gouvernement. La grève continue.

Ce conflit fait tache dans la mesure où des dizaines de milliers de Belges voient «leur» Delhaize pris en otage. En réalité le Groupe Delhaize, le détaillant américano-belge issu de Delhaize, a été racheté par son homologue néerlandais Ahold en 2016. Il n'a plus de belge que son approche familiale de la distribution et une certaine idée de ce que doit être la qualité.

Le Premier ministre a voulu calmer le jeu

Dans cette affaire, le monde politique paraît coincé entre l'impopularité de la mise sous franchise et les réalités de l’économie de marché. Dès l'entame du conflit, le Premier ministre Alexander De Croo est intervenu pour calmer le jeu. «Il faut que les droits des travailleurs soient préservés, a plaidé le libéral flamand. Delhaize a dit qu'il le ferait, donc il y a assez de garanties par rapport à ça. Je trouve qu'on a tendance à diaboliser les magasins franchisés. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'en connais des dizaines dans la région où j'habite, avec des gens motivés qui aiment bien travailler là.»

Du reste, le gouvernement est impuissant. Le ministre de l'Economie, le socialiste Pierre-Yves Dermagne, s'en est pris pour la forme à Ahold Delhaize qu'il juge socialement démissionnaire. Il en est resté là. Sa marge de manœuvre est fatalement étroite dans une coalition heptapartite qui va de la gauche socialiste à la droite libérale.

Plusieurs propositions de loi et autres résolutions socialistes sont en attente à la Chambre. L'une veut recadrer le principe d'unité d’exploitation afin de préserver les droits des travailleurs dans tous les cas, franchise ou non. Chez les écologistes, un texte assez proche veut lui aussi préserver les acquis sociaux, notamment en étendant au maximum les protections octroyées par la loi Renault en cas de restructuration.

Mais à nouveau, la droite devrait s'y opposer. Seule une majorité alternative qui inclurait potentiellement les communistes du PTB pourrait permettre à ces textes de passer le vote à la Chambre. La coalition Vivaldi d'Alexander De Croo n'y survivrait probablement pas…