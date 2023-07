Des accusés responsables mais pas complètement coupables

Un croquis d'audience présentant Sofiane Ayari, Salah Abdeslam, Osama Krayem et Mohamed Abrini. © PHOTO: AFP

Comment juger un homme qui a participé à la préparation d’un assassinat de masse, avant de se retirer au moment d’appuyer sur la gâchette? Ce n’est pas la moindre des questions que vont devoir trancher les jurés du procès des attentats de Bruxelles.

Les images sont là: Mohamed Abrini fuyant le hall des départs de Zaventem, après avoir renoncé à actionner sa bombe, contrairement à ses complices Najim Laachraoui et Ibrahim El Bachraoui. Mais jusqu’à quel point les a-t-il aidés à «bricoler» les engins explosifs?

Mohamed Abrini ne nie pas sa responsabilité. Devant la cour d’assises de Bruxelles, il a affirmé par le passé que «dans les faits, j’ai une grande part de responsabilité. Je dois assumer. C’est mon destin. Je ne peux pas revenir en arrière, j’aimerais bien mais je ne peux pas». Son avocate rappelle ces propos lâchés à l’entame du procès. Il n’est pas question de plaider un acquittement fatalement inaudible pour les parties civiles comme pour l’opinion publique. «Mais cela ne fait pas de notre client le monstre radicalisé que l’accusation tente de vous vendre», assure la défense en se tournant vers les jurés.

Abrini n’avait pas la confiance de ses complices

Les avocats de Mohamed Abrini entreprennent dès lors de démontrer que leur client n’a pas commis le pire, même s’il y a contribué. A les entendre, rien ne prouve qu’il a participé à la fabrication des bombes. Pas de trace d’ADN, pas d’achat de matériel qui serait entré dans la confection des engins explosifs. La présence de l’«homme au chapeau» avant la veille des attentats rue Max Roos - où les bombes ont été préparées - ne serait pas davantage avérée.

Mohamed Abrini, continue sa défense, n’avait pas la confiance des deux autres kamikazes de Zaventem. «Jamais l’on n’entend la voix de Mohamed Abrini» sur l’enregistrement des conversations tenues entre le commando et son chef Oussama Atar, alors en Syrie. «Il n’est jamais mentionné entre participants parmi ceux qui sont présents durant la discussion. La règle du cloisonnement veut que seules les personnes de confiance soient mises dans la confidence».

En somme, Mohamed Abrini aurait été aspiré par la machine infernale qu’il essayait de fuir. C’est la version que l’«homme au chapeau» défend depuis le début. Abrini voulait se marier, avoir une vie normale. Mais il n’a pas réussi à se départir de l’emprise des frères El Bakraoui, les kamikazes qui devaient mourir avec leurs bombes à Brussels Airport et à Maelbeek. C’était des gens dangereux, des repris de justice. Abrini l’aurait payé cher s’il avait refusé de les suivre. Ce n’est donc qu’au dernier moment, à l’aéroport, qu’il a osé leur fausser compagnie. C’est en tout cas ce qu’il prétend.

Après tout, n’est-il pas un récidiviste des occasions manquées, un être trop incertain ou trop lâche pour participer aux combats dont il a rêvé ? N’avait-il pas déjà renoncé au dernier moment à prendre part aux attentats parisiens du 13 novembre 2015, expliquant par la suite s’être rallié à Daech pour venger la mort de son jeune frère, mais sans pour autant aller se battre. Pour cela, il a été condamné par la cour d’assises de Paris l’été dernier à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 22 ans.

Ses avocats ne plaident donc pas l’acquittement mais demandent au jury populaire de le sanctionner avec justesse, non en ayant en tête le carnage de Brussels Airport, mais en tenant compte de ce qu’il a exactement fait.

Le cas d’Osama Krayem, qui a tourné les talons à la station de métro Pétillon après avoir amorcé la bombe que Khalid El Bakraoui allait faire exploser quelques minutes plus tard à Maelbeek, pose une question proche quant à l’engagement de l’accusé. Depuis le début du procès, il ne s’est jamais exprimé face aux jurés, compliquant la tâche de ses avocats.

Crimes de guerre

Bilal El Makhoukhi est accusé pour sa part d'avoir procuré des armes à la cellule terroriste. Il devrait être jugé comme coauteur des attentats, selon l’accusation. Sa défense soutient au contraire qu'il devrait être condamné pour crimes de guerre, non pour terrorisme.

L'avocate d’El Makhoukhi affirme que ce dernier n'a récupéré les armes de la cellule qu'après les attentats du 22 mars 2016, contrairement à ce que soutient le parquet fédéral. Elle présente un exposé chronologique détaillé pour démonter les «approximations» de l'accusation en se basant sur les déclarations de son client et les données téléphoniques. Pour elle, «les preuves montrent clairement que Bilal El Makhoukhi et un autre accusé, Hervé Bayingana Muhirwa, n'étaient pas ensemble au moment de la récupération des armes. Les allégations de l'accusation sont infondées». Quant aux fausses identités utilisées par El Makhoukhi, elles étaient destinées à le protéger «en raison des menaces constantes pesant sur lui en tant qu'ancien combattant (du djihad)».

La défense demande que soient posées au jury deux questions subsidiaires concernant son client lors des délibérations. Celles-ci relèvent du droit de la guerre et non du droit sanctionnant le terrorisme. La présidente de la cour d’assises Laurence Massart se prononcera le 4 juillet.

On est loin de la thèse de l’accusation selon laquelle «le rôle de Bilal El Makhoukhi ne peut être minimisé en le qualifiant de simple acte de guerre. Selon celle-ci, il a sciemment aidé et soutenu une cellule terroriste, ce qui constitue un acte de terrorisme» perpétré contre des civils innocents.

Quant à Hervé Bayingana Muhirwa, arrivé en Belgique à l’époque du génocide rwandais, sa seule responsabilité selon sa défense serait d’avoir accueilli chez lui Mohamed Abrini et Osama Krayem alors qu’il les savait recherchés. Ses avocats mettent en doute les expertises d’ADN brandies par l’accusation. Ils demandent un acquittement pour les trois préventions (assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste, participation aux activités d’un groupe terroriste) et pourraient poser la question d’une requalification en recel de malfaiteurs.