Des cultes s'inquiètent des pratiques de l'État belge

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

C'est ce que l'on appelle une saga. Durant trois ans, le ministre de la Justice et des Cultes, Vincent Van Quickenborne, s'est heurté à l'Exécutif des musulmans de Belgique, l'organe qui représentait le culte islamique auprès de l'État belge. Les passes d'armes ont été nombreuses. Elles ont abouti au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif au profit d'une nouvelle ASBL créée à la demande du ministre et nommée «Conseil musulman de Belgique». Ledit Conseil doit mettre en place dans les deux ans un organe définitif qui représentera de manière «professionnelle» le culte islamique.

Lire aussi :Polémique autour des musulmans de Belgique

Ce tour de passe-passe effraie les autres cultes reconnus par l'État belge, lequel est «neutre» selon la Constitution. Le Soir rapporte ainsi que le Bruxellois Philippe Markiewicz, le président du Consistoire israélite, a déclaré: «La communauté juive, tout comme les autres cultes reconnus, entretenait d'excellentes relations avec l'Exécutif des musulmans de Belgique, ce qui nous permettait d'avoir des relations ouvertes, tout à fait stables, dans le plus grand intérêt de la Belgique». Il craint que l'équilibre fragile entre les différentes communautés religieuses ne soit mis à mal.

De son côté, le défunt Exécutif avertit qu'un «précédent juridique qui nous serait défavorable pourrait conduire de futurs ministres à créer à leur guise des ASBL qui prendraient le contrôle des cultes en court-circuitant l'organe représentatif en place. Ce n'est pas seulement le culte islamique, mais tous les cultes qui pourraient perdre leur indépendance au détriment du principe constitutionnel de la séparation de l'État et de l'Église».

Une condamnation

L'affaire est devant les tribunaux et le Conseil d'État. Ceux qui invoquent la séparation du temporel et du spirituel n'ont toutefois pas nécessairement cause gagnée. Si la Constitution impose la «neutralité de l'État», elle prévoit aussi que celui-ci doit financer les cultes reconnus. L'État s'ingère donc par la force des choses dans leur gestion. Il possède un levier de contrôle, ce qui n'est pas anodin dès lors qu'il s'agit du culte islamique. La Belgique compte entre 600 000 et 800 000 musulmans. Les courants de l'islam sont nombreux et leur adéquation aux normes démocratiques varie. La diffusion d'un islamisme radical a profondément blessé le pays, comme vient de le rappeler le procès des attentats de Bruxelles.

Lire aussi :Bras de fer entre l’Etat belge et le culte musulman

Si la justice suit le plus souvent le ministre, elle prend soin à l'occasion de montrer qu'elle reste indépendante. En décembre 2022, le libéral Van Quickenborne a été condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles pour ingérences dans la liberté de culte et d'association, propos attentatoires à la réputation et violation de la vie privée. La Sûreté (qui dépend du ministre) avait mis en cause un responsable de l'Exécutif des musulmans de Belgique, qui a été innocenté en dépit d'accusations d'espionnage. Le ministre a fait appel de sa condamnation.

Ce débat complexe voit accessoirement s'inviter la réforme qu'a connue ces dernières années la relation entre l'État luxembourgeois et l'Église catholique. Est-ce un exemple à suivre pour le royaume? Pas pour Caroline Sägesser (ULB) qui voit dans le Grand-Duché un pays plus uniformément catholique que la Belgique. Selon l'historienne, d'aucuns ont en outre intérêt à maintenir un système qui permette un contrôle sur les cultes, notamment islamique. Mais il est certain, ajoute-t-elle, qu'une réforme du régime belge des cultes est indispensable pour mieux l'adapter à l'évolution fédérale du pays.