Des migrants meurent dans la Manche et en mer Méditerranée

Les drames ont eu lieu au large de la France et de la Tunisie.

Une personne est morte et cinq se trouvent dans un «état grave» après le naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche samedi, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et la Mer du Nord.

Des navires français et britanniques mobilisés

Les recherches d'autres potentielles victimes se poursuivaient en fin de matinée au large de Sangatte (Pas-de-Calais), mobilisant des navires français et britanniques et un hélicoptère, a indiqué la préfecture maritime.

Une cinquantaine de passagers de cette embarcation ont pu être secourus, dont une «partie» par les moyens britanniques, a-t-elle précisé. Le bateau a été repéré en cours de naufrage «en tout début de matinée», par le patrouilleur français de service public Cormoran, qui a immédiatement lancé les secours.

Quatre navires et un hélicoptère français et deux navires britanniques ont aussi été mobilisés. Une enquête est ouverte par le parquet de Boulogne.

Le corps d'un nourisson repeêché en Tunisie

Quelques heures plus tôt, un drame similaire a eu lieu en mer Méditerranée cette fois-ci, au large des côtes africaines. Deux candidats tunisiens à l'émigration ont péri et cinq autres sont portés disparus après un naufrage, dans la nuit de vendredi à samedi, devant les côtes de Gabès dans le sud-est de la Tunisie, a annoncé la garde nationale.

Le drame «s'est produit à 2 h du matin à 120 mètres de la plage sur une embarcation où se trouvaient 20 Tunisiens», a indiqué la garde nationale dans un communiqué, en soulignant que 13 ont pu être sauvés et que les recherches sont en cours pour trouver d'autres survivants.

La garde nationale a précisé que «deux corps ont été repêchés, celui d'un jeune de 20 ans et l'autre d'un bébé» d'âge non déterminé. «Une enquête a été ouverte par le tribunal» de Gabès pour «effectuer les expertises médico-légales» sur les corps et «déterminer les circonstances du drame», selon le communiqué.

Les opérations de recherche sont toujours en cours dans le Golfe de Gabès pour essayer de retrouver les passagers manquants.