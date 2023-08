En Corée du Sud, la grande fête mondiale des scouts vire au cauchemar

La grande fête mondiale des scouts, organisée en Corée du Sud, est en train de virer au cauchemar: de fortes chaleurs et un accueil défaillant ont poussé les 4.000 Britanniques puis, samedi, les 1.500 Américains à quitter le rassemblement.

Et le grand Jamboree mondial, qui rassemble plus de 40.000 personnes venues du monde entier, pourrait bien s'interrompre avant la date prévue du 12 août, en raison de l'été caniculaire, un des plus chauds que le pays a connu ces dernières années.

Selon les autorités locales et les organisateurs, environ 600 participants ont déjà été victimes de coups de chaleur ou autres maux liés aux températures torrides.

255 guides et scouts luxembourgeois en Corée du Sud

Dans un communiqué, les scouts luxembourgeois indiquent que «tous les participants du Contingent Luxembourgeois au Jamboree Mondial Scout 2023 en Corée du Sud se portent bien».

«Organiser un camp d'une telle envergure représente un défi logistique de taille, et il est donc normal que certains défis logistiques puissent survenir au cours des premiers jours, ce qui a été le cas ici. De plus, les températures élevées de 32-35°C combinées à une forte humidité ont nécessité la réorganisation de certaines activités, ainsi que la mise en place de points d'eau supplémentaires et de lieux climatisés pour permettre aux participants de se rafraîchir. L'organisation du camp, l'Organisation Mondiale du Scoutisme ainsi que les ministères Coréens en charge, travaillent en étroite collaboration et ont mis à disposition des ressources financières, matérielles et humaines supplémentaires pour garantir en tout temps la sécurité et la santé des participants. Notre équipe sur place confirme la mise en place de ceux-ci et que la situation est en constante évolution.

», ont également écrit les Guides et scouts luxembourgeois avec la FNEL.