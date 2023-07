En France, l'économie progresse plus que prévu au deuxième trimestre

Share this with email

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France a atteint 0,5% au deuxième trimestre, bien plus que prévu, tirée par les exportations, tandis que la consommation des ménages reste en berne, a indiqué vendredi l'Insee.

Cette première estimation de l'Institut national de la statistique est supérieure à sa prévision d'une croissance de 0,1% de l'économie entre avril et juin, après une hausse de 0,1% au premier trimestre, révisée en baisse de 0,1 point.

Cette embellie repose sur la bonne tenue des exportations, surtout des matériels de transport, alors que les importations rebondissent moins fortement. Ainsi, le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance trimestrielle. Cette dernière a aussi bénéficié du dynamisme de l'industrie manufacturière, du secteur des services marchands et de la production d'énergie, soutenue par la réouverture de centrales nucléaires.

La consommation recule

La performance de l'économie française a été qualifiée de «remarquable» par le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. «Pour la première fois, la croissance française est tirée beaucoup plus par les exportations (en hausse de 2,6% par rapport au premier trimestre, NDLR) que par la consommation (-0,4%)», a-t-il avancé sur RTL alors que les statisticiens tablaient sur une croissance bien plus faible au printemps. «Ça engage un cercle vertueux où c'est la production qui finance notre modèle social et la redistribution», a poursuivi Bruno Le Maire.

À l'opposé, la consommation des ménages a fléchi de 0,4% au deuxième trimestre, avec un repli marqué (-2,7%) dans l'alimentaire qui recule pour le sixième mois consécutif, toujours affecté par une inflation à deux chiffres.

Dans une publication distincte, l'Insee a toutefois fait état d'un net rebond (2,5%) de la consommation alimentaire sur le seul mois de juin.

L'Insee a par ailleurs revu en hausse de 0,1 point à 0,1% la croissance pour le quatrième trimestre 2022, sans que cela n'affecte la hausse du PIB de 2,5% enregistrée pour l'ensemble de l'année dernière.