Grève confirmée chez Ryanair à Charleroi ce week-end

Le syndicat CNE (Centrale nationale des employés) a confirmé jeudi le mot d’ordre de grève lancé le week-end dernier contre Ryanair et dit être suivi par une majorité de pilotes basés à Charleroi. Mais la compagnie aérienne low cost n'en laisse pas moins planer le doute.

Qu'en penser? «Tous les vols ne seront pas forcément annulés puisqu'il s'agit d'un arrêt de travail des pilotes basés en Belgique, estime La Dernière Heure. Le quotidien rappelle que certains vols sont opérés depuis d'autres aéroports, et que Ryanair a pour habitude de «rapatrier» des pilotes basés à l’étranger pour prendre les commandes de ses avions en lieu et place des grévistes.

Jeudi, la liste des vols annulés a finalement été communiquée par l'aéroport de Charleroi. On peut les trouver sur le site de l'aéroport. 40% des vols sont supprimés et 18.000 personnes seront impactées, faisant ainsi les frais du dernier conflit social en date entre le personnel de la compagnie irlandaise et sa direction.

Un jour de congé en moins et réduction salariale de 20%

Cette grève fait suite à l'absence de réponse des dirigeants de la compagnie à l'ultimatum lancé par les pilotes qui protestent contre la suppression d'un jour de repos à partir d'octobre 2023, une mesure considérée comme étant contraire à la loi belge. Outre ce différend, les syndicats des pilotes demandent également la restitution des réductions salariales de 20% qui ont été mises en place au début de la pandémie de coronavirus pour aider l'entreprise à faire face à la crise.

Didier Lebbe, le secrétaire permanent de la CNE, dénonce le «chantage» exercé par la compagnie, laquelle exige des syndicats et des non-affiliés qu'ils retirent leurs plaintes concernant les manquements passés de la compagnie. En réponse, Michael O'Leary, le dirigeant de Ryanair, a déclaré qu'il serait ravi d'aller en justice contre les syndicats.

Une indemnité de 600 euros pour les passagers ?

Malgré les demandes répétées, la compagnie Ryanair a refusé de s'engager par écrit sur les revendications des pilotes. Cette situation a conduit à la décision de faire grève. La CNE présente d'avance ses excuses aux passagers qui seront impactés par cette action, surtout en cette période de vacances. Cependant, Didier Lebbe est convaincu que l'opinion publique devrait s'en prendre à l'État belge et à Ryanair, et non aux syndicats.

Cette grève interne à la compagnie aérienne ne peut pas être considérée comme un cas de force majeure, ce qui signifie que Ryanair devra trouver des alternatives ou proposer un remboursement aux passagers en cas d'annulation de leur vol. En vertu de la législation, ceux-ci pourraient également avoir droit à une indemnité supplémentaire allant de 250 à 600 euros en fonction de la distance parcourue, si l'annulation a lieu moins de deux semaines avant le départ prévu.

Depuis plus de 20 ans que ça dure

Depuis 2001, les conflits sociaux se sont multipliés à Charleroi entre Ryanair et son personnel, avec pour toile de fond les conditions de travail, les salaires et la reconnaissance des droits syndicaux. Le même modus operandi se répète à chaque fois. Le personnel fait valoir les droits que confère le droit belge face à la volonté manifeste de dérégulation des dirigeants de la compagnie irlandaise.

Cette fois, les pilotes se réservent la possibilité de poursuivre leurs actions jusqu'en octobre 2024, date à laquelle la convention collective de travail liée à la crise du Covid-19 expire. Ils envoient ainsi un message clair: voler avec Ryanair en certaines périodes de l’année peut vous laisser cloué au sol. Mais le dégât d'image n'empêche pas à ce jour la compagnie de faire de plantureux bénéfices.