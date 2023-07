Huit verdicts de culpabilité et deux acquittements au terme d'un «procès historique»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Mardi, vers 19 heures, le jury de la cour d'assises de Bruxelles a prononcé son jugement dans l'affaire des attentats qui ont frappé la capitale belge le 22 mars 2016. Dix-huit jours de délibérations ont été nécessaires pour fixer les responsabilités des dix accusés impliqués dans les attaques à la bombe qui ont fait 32 morts –36 selon l'accusation– à Brussels Airport et à Maelbeek. Sept ont comparu détenus, deux se sont présentés librement aux audiences. Le dixième, Oussama Atar, le chef présumé des commandos de Paris et Bruxelles, est présumé mort.

Lire aussi :Début des délibérations au procès de Bruxelles

Le jugement portant sur la responsabilité de trois des dix accusés était particulièrement attendu. Mohamed Abrini aurait dû faire sauter sa bombe à Brussels Airport, mais il avait renoncé au dernier moment. Idem pour Osama Krayem, qui avait en définitive refusé d'accompagner Khalid El Bakraoui dans sa mortelle randonnée à la station de métro Maelbeek. Salah Abdeslam, qui s'était débarrassé de sa ceinture explosive alors que ses complices ensanglantaient Paris le 13 novembre 2015, était en prison au moment des attentats de Bruxelles.

Les trois hommes étaient toutefois poursuivis comme plusieurs de leurs complices présumés pour meurtre dans un contexte terroriste, avec ou sans préméditation, tentative de meurtre dans un contexte terroriste, avec ou sans préméditation, et participation aux activités d'un groupe terroriste.

Coupables d'assassinats terroristes

Au terme d'une retraite quasiment monacale, le jury a donc tranché. Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi ont été déclarés coupables d'assassinats terroristes. Pour les jurés, il ne fait aucun doute qu'ils ont du sang sur les mains. Ni les volte-face d'Osama Krayem et de Mohamed Abrini, ni le fait que Salah Abdeslam ait été en prison au moment des attentats, n'ont réussi à arracher la clémence des jurés.

À côté de ces six hommes, Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa et Smail Farisi ont été acquittés pour ce chef d'accusation. Pour le Tunisien Ayari, le jury estime «de manière vraisemblable» qu'il avait l'intention de retourner en Syrie, qu'il y a un «doute raisonnable quant à sa volonté de s'associer aux attentats». Salah Abdeslam -qui donc fut arrêté en même temps qu'Ayari le 18 mars 2016 à Molenbeek- n'a pas bénéficié du même doute. Pour les jurés, il est clair qu'il est resté en Belgique pour «finir le travail» après les attentats de Paris.

Lire aussi :Des accusés responsables mais pas complètement coupables

Le même Ayari est toutefois condamné pour sa participation aux activités de la cellule. Hervé Bayingana Muhirwa, qui avait logé Krayem et Abrini avant et après les attentats bruxellois, est lui aussi reconnu coupable à ce titre. Quant aux frères Farisi, ils sont acquittés sur toute la ligne. Bien que Smaïl ait logé les kamikazes dans son appartement de l'avenue des casernes, à Etterbeek (Bruxelles), il n'aurait pas réellement été conscient qu'il servait ainsi leur projet terroriste. Son frère Ibrahim s'était contenté de l'aider plus tard à déménager. L'acquittement des frères Farisi semblait aller de soi pour toutes les parties présentes au tribunal depuis plusieurs semaines déjà.

Le bilan revu à 36 tués

Il a par ailleurs été précisé, conformément à ce que réclamait l'accusation, que quatre victimes décédées, parfois plusieurs années après les attentats, se sont ajoutées aux 32 personnes tuées le 22 mars 2016. Les souffrances physiques et psychiques auxquelles elles ont succombé sont donc attribuées aux attentats.

Lire aussi :Des «lâches» et des «assassins» jugés au procès de Bruxelles

L'une d'elles, Shanti De Corte, 23 ans, avait été euthanasiée en mai 2022 en raison d'une souffrance psychique insupportable consécutive à l'attaque terroriste de Brussels Airport. Le bilan officiel des explosions meurtrières de Maelbeek et de Zaventem s'élève officiellement à 36 morts.

Sur place, le chaos fut total (…) Des mains furent tendues pour les derniers instants des uns ou pour supporter la souffrance des autres.

«Le 22 mars 2016 à 7h58 min et 25 secondes, un kamikaze a fait sauter une bombe artisanale qu'il transportait dans un sac…» a embrayé Laurence Massart, la présidente de la cour d'assises. Dans ses motivations, le jury a voulu souligner l'horreur des scènes laissées par les attentats: «Sur place, le chaos fut total (…) Des mains furent tendues pour les derniers instants des uns ou pour supporter la souffrance des autres».

La présidente Laurence Massart a également rappelé, après avoir expliqué comment l'État islamique avait revendiqué la double attaque bruxelloise, qu'il suffit qu'il y ait eu soumission aux préceptes de Daech ou promotion de ces derniers pour que l'intention terroriste soit démontrée.

Lire aussi :Une défense protéiforme au procès de Bruxelles

Ces mots ont introduit aux 286 questions auxquelles ont dû répondre les jurés, enfermés durant dix-huit jours sans contact avec le monde extérieur. En «back-up», leurs suppléants ont été soumis au même traitement, mais sans rien faire, dans l'attente d'une éventuelle défection.

Les peines communiquées en septembre

Les peines ne seront connues qu'en septembre. Pour un homme au moins, la sanction prononcée ne changera rien. À Paris, en juillet 2022, Salah Abdeslam avait été condamné à la détention à perpétuité, assortie d'une mesure d'incompressibilité.

Ainsi s'achève le procès des attentats de Bruxelles. Commencé dans la polémique née de l'exiguïté du box des accusés et de l'imposition des fouilles à nu avec génuflexion, il a ensuite pris son rythme de croisière. Les accusés furent souvent avares de déclarations. On se souviendra du «on n'a rien fait nous», lancé par Salah Abdeslam. Les parties civiles ont insufflé aux débats beaucoup d'émotion. Contrairement aux pronostics les plus pessimistes, les jurés ont tenu la distance pour livrer mardi un jugement nuancé, à rebours de la violence opposée à la société belge par les terroristes.

Lire aussi :L’accusation tel un rouleau compresseur au procès de Bruxelles

La presse belge de ce mercredi matin est souvent élogieuse quant à la manière dont les débats se sont déroulés. Qualifiant le procès d'«historique», Le Soir estime ainsi qu'il «restera comme un modèle du genre. La capacité qu'a la justice à s'affranchir de l'émotion suscitée par l'abject pour soupeser les responsabilités fait aussi la grandeur et la force d'une démocratie», écrit le quotidien.