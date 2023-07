Jack l'éventreur enfin identifié ?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

L'arrière-arrière-petite-fille d'un policier britannique qui a enquêté dans la traque de Jack l'éventreur affirme avoir découvert l'identité du tueur en série de prostituées qui a sévi dans l'est de Londres à la fin du XIXe siècle. Au fil des années, des dizaines de personnes ont été soupçonnées, jusqu'à des membres de la famille royale et des Premiers ministres.

Lire aussi :Police, un week-end entre boucherie et stock-cars

Dans un livre à paraître le mois prochain, Sarah Bax Horton, descendante d'un policier au coeur de l'enquête, désigne Hyam Hyams, en se basant sur la description de témoins.

Cigares et hachoir

Dans le Sunday Telegraph, elle affirme que c'est la première fois qu'Hyam Hyams, fabricant de cigares, épileptique et alcoolique qui a fait plusieurs séjours à l'asile, est nommé comme étant Jack l'éventreur. Hyams a été blessé dans un accident qui a aggravé son état et l'a empêché de travailler. Selon la thèse de l'auteure, relayée dans les colonnes du Sunday Telegraph, il violentait régulièrement sa femme, pensant qu'il l'a trompait, et a été arrêté après s'en être pris à elle, ainsi qu'à sa propre mère, avec un hachoir.

Les témoins avaient décrit un homme d'une trentaine d'années, avec un bras raide et des genoux pliés. L'auteure a découvert des données médicales indiquant que Hyam Hyams, qui avait 35 ans en 1888, avait souffert d'une blessure qui l'empêchait de «plier ou étendre» son bras gauche, et qu'il avait un problème de genoux et souffrait d'une forme sévère d'épilepsie, avec des crises régulières.

Les meurtres s'arrêtent quand il est arrêté

Au moins six femmes ont été tuées dans le quartier de Whithechapel ou non-lon entre août et novembre 1888. Les données médicales recueillies dans plusieurs infirmeries et asiles indiquent que son déclin physique et mental coïncide avec la période des meurtres.

L'auteure conclut que le déclin physique et mental d'Hyams, exacerbé par son alcoolisme, l'a conduit tuer. Les meurtres ont cessé fin 1888, à peu près au moment où Hyams a été récupéré par la police comme un «fou errant». Il a été incarcéré l'année suivante au Colney Hatch Lunatic Asylum, dans le nord de Londres.

Selon le Telegraph, Paul Begg, auteur spécialiste de Jack l'éventreur qui fait autorité, soutient cette thèse, qu'il a qualifiée de «bien documentée» et «bien écrite». «Si vous voulez avoir une idée du genre d'homme que Jack l'éventreur pouvait être, Hyam Hyams pourrait l'être», a-t-il déclaré.

En 2014, un auteur-homme d'affaires, Russell Edwards, était parvenu à la conclusion que Jack l'éventreur était Aaron Kosminski, un émigré juif venu de Pologne qui travaillait comme barbier, et déjà considéré comme l'un des principaux suspects. Sa thèse, basée sur l'ADN, avait été contestée.