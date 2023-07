La Belgique interdit la vente de snus

Share this with email

Depuis le 1er juillet, les fabricants n'ont plus le droit de vendre le «snus blanc» en Belgique. Le 1er octobre, les détaillants devront à leur tour s'abstenir de mettre les «nico-poches» à disposition du public.

Tel est le résultat d'une décision intervenue en mars dernier et que le ministre de la Santé, le socialiste flamand Frank Vandenbroucke, a justifiée en déclarant que «ces sachets de nicotine – comme les cigarettes électroniques et le vapotage – peuvent être un tremplin vers le tabagisme dès le plus jeune âge. C'est pourquoi nous optons résolument pour leur interdiction. Nous le faisons car la protection de la santé des enfants et des jeunes constitue une priorité absolue.»

D’importantes associations versées dans la lutte contre le tabac se sont opposées elles aussi à ce qu'elles désignent comme une «addiction de plus».

Un élève l'avale et finit à l'hôpital

Le snus, à l'origine mélange suédois de tabac, d'eau et de sel, est peu connu en Belgique. Et pour cause: en 1992, l'Union européenne en a interdit la fabrication sur son territoire, laissant toutefois à la Suède le droit de continuer à le produire au-delà de son adhésion. Mais aujourd’hui, sa version plus hype, le snus blanc, conquiert d'importantes parts de marché dans la jeunesse, aidée par la promotion qu'en font des sportifs de haut niveau comme le joueur de football Marcus Thuram. Le snus aide en effet à se concentrer et à trouver l'énergie mentale nécessaire aux exploits.

Mais pour les associations de lutte contre les addictions, le snus représente un réel danger en raison du «boost» de nicotine qu'il procure à ses utilisateurs. La nicotine ne donne pas le cancer du poumon, mais ses effets sur l’organisme sur encore mal connus. C'est aussi en goûtant au snus qu'un élève bruxellois s'est retrouvé récemment aux urgences. Précision: il n'avait pas placé la nico-poche contre sa lèvre supérieure comme le veut l'usage, mais il l'avait avalée…

Le choix d'interdire le snus est quasi philosophique. Les autorités scientifiques belges estiment qu'en créant une addiction à la nicotine, le snus conduira potentiellement vers d'autres produits addictifs, la cigarette en tête. Elles se rallient ainsi aux autorités suédoises selon lesquelles il vaut mieux éviter de prendre de telles substances.

Quelles conséquences sur la santé ?

L'industrie du tabac, flanquée d'une partie du monde scientifique suédois, fait au contraire valoir que si seulement 6% des Suédois sont accros à la cigarette (contre 17% pour la moyenne européenne), c’est parce que le snus constitue une alternative «soft» à la tabagie. Consommer du snus permettrait à les entendre d'obtenir la satisfaction que procure une «sèche», mais sans fumer.

Ce raisonnement ne convainc pas tout le monde. Dans Le Soir, l’experte en addiction Suzanne Gabriels (Fondation contre le cancer) déplore le manque d'études indépendantes sur le sujet, l'industrie du tabac étant suspecte de cornaquer des scientifiques à coups de dollars.

En face, le toxicologue suédois Karl Fagerström rétorque que «mieux vaut prendre du snus plutôt que de tomber dans la tabagie. Et si vous êtes déjà accro à la cigarette, le snus peut vous aider à en sortir.»

Le Soir rapporte également l'existence d'une étude de longue durée qui a abouti à démontrer que le snus entrait pour partie dans la mortalité. Mais, souffle le quotidien, qu'est-ce qui ne fait pas mourir ?

La question est aujourd'hui de savoir comment les autorités belges vont dissuader les consommateurs de se procurer le snus sur le web. Car si elles sont interdites à la vente, les nico-poches restent libres à la consommation.