La Belgique punira l'écocide

L'adoption de l'écocide en droit pénal a été approuvée en deuxième lecture par le Conseil des ministres, plaçant ainsi la Belgique parmi la poignée d'États au niveau planétaire qui se disent prêts à poursuivre ceux qui mettent en péril la nature. L'écocide désigne la destruction et les dégradations environnementales graves et étendues ayant un impact négatif et à long terme sur les écosystèmes. La mesure est saluée par plusieurs associations de défense de l'environnement, dont Stop Ecocide Belgium et Greenpeace, comme un pas en avant pour la protection de la nature.

Cependant, les mêmes associations déplorent que le projet de loi soit limité aux seules compétences fédérales en matière d'environnement. En Belgique, de nombreuses compétences sont également partagées par les Régions et les Communautés. Les associations appellent donc le Parlement à renforcer la loi afin de mieux lutter contre les crimes environnementaux.

Il faut toutefois relever une évolution significative. Depuis 2020, le gouvernement belge, la coalition «Vivaldi», inclut les écologistes flamands et francophones. Ce ralliement a marqué un changement dans l'approche des politiques environnementales. Tout n'est cependant pas gagné, comme le rappelle le revers de fortune des écologistes lors des tractations sur le sort des centrales nucléaires. Deux d'entre elles au moins sont destinées à continuer à fonctionner au-delà de 2025, et ce pendant dix ans, en dépit des accords passés.

Une conscience environnementale renforcée

Récemment, le fédéral et les Régions ont mis une fois encore en évidence leur difficulté à s'accorder sur la manière de répondre aux objectifs européens en matière de réduction des gaz à effet de serre. Mais il y a indubitablement un mieux, si l'on sait que l'environnement et l'écologie avaient souvent été négligés sous le gouvernement du libéral francophone Charles Michel (2014-2018).

Les actions en justice pour le climat et les droits de la nature ont contribué à raviver l'urgence qu'il y a à traiter les atteintes au vivant et à promouvoir la notion d'écocide au plus haut niveau de la justice internationale. Des personnalités telles que Greta Thunberg et le pape François ont également soutenu la lutte contre l'écocide, renforçant la conscience environnementale dans la population belge et mondiale.

Sur le papier, la Belgique souhaite devenir un exemple en matière de protection de l'environnement en sanctionnant sévèrement les crimes écologiques. Elle espère que cette avancée inspirera d'autres pays à rejoindre cet effort pour la préservation de la planète.

Au niveau européen, la Commission avait présenté en décembre 2021 une proposition visant à mettre à jour la directive existante pour dissuader et punir les contrevenants en matière de crimes environnementaux. Cependant, la proposition initiale ne mentionnait que brièvement l'écocide dans les considérants, sans rien inclure dans la partie opérationnelle. En mars dernier, au terme de tractations, le Parlement européen a pour sa part adopté une position unanime pour inscrire l'écocide dans le droit de l'Union.

Dans le texte adopté par le Parlement, la définition juridique de l'écocide est incluse dans la liste des infractions avec des termes clairement définis. Les États membres doivent veiller à ce que tout comportement causant des dommages graves et étendus, à long terme ou irréversibles, soit traité comme une infraction d'une gravité particulière, et sanctionné conformément aux systèmes juridiques nationaux. Cette évolution est considérée comme historique par les écologistes et constitue un signal fort pour la communauté internationale.