La Belgique se donne une loi contre le féminicide

La Belgique vient de se donner une loi destinée à combattre le féminicide, marquant ainsi une avancée certaine dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La loi définit différentes catégories de féminicide, notamment le féminicide intime (perpétré par un partenaire), le féminicide non intime (par exemple, le meurtre d'une travailleuse du sexe par un client), le féminicide indirect (comme le décès après un avortement forcé ou une mutilation génitale féminine) et l'homicide basé sur le genre (par exemple, la mort d'une personne transgenre dans un contexte de violence conjugale).

La nouvelle législation prévoit la collecte de données et la publication de deux rapports : l'un, annuel, rassemblera des statistiques clés sur les féminicides, les caractéristiques des victimes, des auteurs et de la relation entre la victime et l'auteur; l'autre, bisannuel, consignera la fréquence des féminicides, les taux de condamnation et l'efficacité des mesures prises pour mettre en œuvre la Convention d'Istanbul – par laquelle les États signataires s'engagent à l'élimination de toutes les formes de violences envers les femmes, y compris la violence conjugale et familiale.

L'objectif est de comprendre l'ampleur du problème et ses caractéristiques afin de renforcer la prévention des féminicides. L'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, un organe officiel, sera chargé de cette tâche de collecte de données et de publication.

Le féminicide, dans le code pénal ?

Bien que cette loi représente une avancée dans la lutte contre les violences de genre, des voix critiques ont souligné d'emblée ses limites. En effet, le féminicide demeure exclu du code pénal, ce qui réduit considérablement l'impact et la portée réelle de la nouvelle législation.

En outre, bien que les victimes de violence de genre soient au centre des préoccupations du texte, avec des garanties concernant leurs auditions par la police et l'utilisation obligatoire d'un outil d'évaluation des risques, les associations qui se sont battues pour la nouvelle loi estiment que l'absence de reconnaissance du féminicide en tant que crime spécifique peut influencer négativement la perception des autorités et l'importance accordée à la résolution de ces affaires. Selon elles, il est essentiel que le législateur prenne d'autres mesures pour inscrire le féminicide dans le code pénal. Il enverrait, estiment-elles, un signal fort quant à l'engagement de la Belgique à lutter sérieusement contre cette forme extrême de violence de genre.

En 2021, le gouvernement belge avait adopté un Plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre (PAN) pour la période 2021-2025. Celui-ci établit un cadre stratégique global pour lutter contre les violences basées sur le genre, y compris les féminicides.

La nouvelle loi doit enfin être replacée dans un contexte plus large. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne avance que près d'une femme sur cinq subira des violences de la part de son (ex-) partenaire. Pour faire face à cette réalité, le droit pénal sexuel a été réformé avec le consentement comme concept central, entraînant des peines plus sévères pour les viols, y compris intrafamiliaux. Plusieurs mesures, dont une alerte mobile de harcèlement, ont été mises en place pour permettre à la police d'intervenir rapidement.

20 féminicides depuis 2022

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden dit pour sa part avoir investi 1,5 million d'euros dans 15 projets locaux innovants de prévention de la violence domestique. Ceux-ci seront évalués en profondeur afin de mieux comprendre leur impact. La chrétienne-démocrate flamande fait valoir que la protection des victimes reste une priorité de l’actuel gouvernement, avec pour axes centraux la prévention, l'identification et la lutte contre la violence basée sur le genre.

Depuis 2022, la Belgique compte au moins 20 féminicides, d'après la plateforme Stop Féminicide. Le chiffre atteint le nombre de 175 victimes si on comptabilise les recensements réalisés depuis 2017, année où 43 cas avaient été recensés.

L'association SOS Viol a pour sa part comptabilisé 3.455 viols en 2018, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, soit 9,5 plaintes par jour (en augmentation). En 2018 toujours, elle avait répertorié 140 viols conjugaux, 216 viols collectifs et 3.706 attentats à la pudeur. Quant à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, il estimait en 2017 que 33,7% des femmes et 14,9% des hommes avaient subi des violences conjugales.