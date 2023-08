La Belgique se prépare à affronter le covid et la grippe

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

En Belgique, une légère augmentation du nombre de cas de Covid-19 a été observée ces dernières semaines. L’infectiologue Yves Van Laethem parle d’une «vaguelette» due à la multiplication des contacts générés par les vacances. Si la situation reste sous contrôle, il met toutefois en garde: «Un public restreint risque de payer un lourd tribut».

Lire aussi :

«On s'attend à un automne comme avant la pandémie»

Les voies respiratoires supérieures et inférieures sont la cible du variant qui circule en ce moment. Yves Van Laethem ne le juge cependant pas dangereux à l’excès. L’infectiologue s’en remet une fois encore au vaccin, qu’il dit à même de produire chez l’individu les anticorps nécessaires. Au printemps dernier, une campagne de vaccination a été annoncée pour cet automne.

Un rebond épidémique dans d'autres pays

La France, l'Allemagne et les Pays-Bas, observent en ce moment un rebond épidémique. Une reprise est également observée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et au Japon. Chez nos voisins français, à la mi-août, une augmentation de 31% des passages aux urgences pour suspicion de Covid par rapport à la semaine précédente avait été rapportée. Ces chiffres restent considérés comme modérés par les autorités sanitaires.



La variante EG.5 associée à la famille Omicron, également connue sous le nom d'Eris, est particulièrement surveillée, car elle pourrait être responsable de cette reprise épidémique. Elle représente 35% des virus séquencés en France. Elle pourrait potentiellement échapper aux défenses immunitaires.

Lire aussi :

L'OMS et les États-Unis surveillent de près un nouveau variant du covid

Dans ce contexte, une découverte scientifique belge apporte une dose d’espoir. Des chercheurs de l'Institut flamand de biotechnologie (VIB) ont découvert que la cause des lésions pulmonaires à long terme causées par le virus est liée à une cytokine inflammatoire appelée interleukine-6, laquelle perturbe notre système immunitaire inné, en particulier le système du complément. Le système du complément, normalement responsable de l'élimination des agents pathogènes et des cellules mortes, peut devenir incontrôlable dans les cas graves de Covid-19, provoquant ainsi des lésions pulmonaires.



Les chercheurs ont étudié plus de 500 malades du covid en collaboration avec plusieurs institutions universitaires en Belgique. Ils ont observé que les poumons des patients produisaient également des protéines du système du complément, en plus du foie. Cette production excessive endommage les alvéoles pulmonaires, rendant la respiration difficile.

Des tests concluants

Des essais positifs ont été réalisés avec des médicaments contre l'interleukine-6, déjà utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Ces médicaments semblent également être efficaces pour le Covid-19. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si le fait de bloquer directement le système du complément pourrait également être bénéfique pour traiter les lésions pulmonaires causées par le virus.



De manière plus immédiate, c’est la grippe qui préoccupe les autorités belges en ce moment. A partir de cet automne, les pharmaciens pourront administrer le vaccin antigrippal aux côtés des médecins généralistes. Cette initiative vise à augmenter la couverture vaccinale, en particulier parmi les groupes à risque. Entre le 1er octobre et le 31 décembre, ceux qui le souhaitent pourront donc se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19 chez les pharmaciens formés à cet effet.

Lire aussi :

La vaccination des enfants reprend après la baisse des années covid

Toutefois, les syndicats de médecins sont unanimes pour rejeter la décision du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Ils estiment que la vaccination est «un acte médical qui ne peut être effectué que par des médecins ou des infirmières sous la supervision de médecins».