La criminalité prend en otage plusieurs villes belges

Plusieurs villes font face à d’importants problèmes de sécurité publique. Le quartier autour de la gare de Mons vient ainsi de connaître un épisode particulièrement violent, lors duquel des échanges de coups de feu ont été suivis d'une bagarre au couteau, semant la terreur parmi les habitants et les commerçants.

Pour faire face à cette flambée de violence, le bourgmestre de la ville, le socialiste Nicolas Martin, a pris un arrêté radical. Depuis ce lundi, plus aucun rassemblement de plus de cinq personnes n'est toléré dans le quartier. Les policiers sont sur le qui-vive et pratiquent des contrôles systématiques sur les personnes et les véhicules. Les établissements suspects ne sont pas épargnés. Le bourgmestre veut «nettoyer l'axe de la gare des trafics» et frapper fort ceux qui perturbent la tranquillité du quartier...

Prostitution, vol à la tire, drogue: la gare de Mons n'est toutefois pas seule à être confrontée à une criminalité qui va croissant. De nombreux touristes se sont plaints récemment de l'insécurité des gares bruxelloises, plus particulièrement celle du Nord et du Midi, en dépit (ou à cause) des travaux qui sont menés pour améliorer ces endroits de grand passage.

Déjà six morts

Cependant, cette situation serait presque anecdotique au vu des éléments livrés mardi matin par les médias belges. Depuis le 1er janvier dernier, les règlements de compte entre gangs de la drogue auraient en effet déjà fait six morts à Bruxelles, ainsi qu'une soixantaine de blessés, graves et légers. Il ne s'agirait que de la partie visible de l'iceberg, nombre de personnes impliquées dans cette guerre urbaine ne déposant pas plainte par crainte de représailles.

Selon Le Soir qui cite des sources anonymes, les policiers dénoncent la brutale montée en puissance du grand banditisme dans la capitale de l'Europe. En 2022, seuls un ou deux décès liés au milieu des stupéfiants ont été relevés –les chiffres restent incertains. Or, on compte déjà six tués en 2023. «Ça augmente crescendo et on n’a pas cette tendance sous contrôle. On n’a jamais vu ça sur le territoire bruxellois», commente une source policière. Un de ses confrères conclut au «point de non-retour».

Les groupes criminels ne reculent devant rien et utilisent même des armes de guerre en plein jour, notamment des AK-47 et des M-16. Les plus violents seraient les gangs albanophones qui ont pris le contrôle du trafic de drogue dans la capitale, quitte à pratiquer la torture.

Un hub

Les échanges de messages cryptés, révélés grâce à l'enquête Sky ECC, montrent en outre que des meurtres sont commandités depuis l'étranger.

La capitale belge serait ainsi devenue un véritable hub pour les groupes criminels. Ils y prolongent en quelque sorte le trafic de drogue venu des Pays-Bas et d'Anvers, la ville portuaire tenant lieu de porte d'entrée européenne de la cocaïne.

Les forces de l'ordre belges se sentent démunies face à cette violence débridée. Elles lancent un appel à l'aide aux autorités politiques. Le énième d'une série déjà longue qui voit les communes bruxelloises rivaliser d'alarmisme avec Anvers, la ville de Bart De Wever.

Il y a un mois, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne s'était enorgueilli des résultats engrangés dans la lutte contre le crime. Plus de 3.000 suspects avaient été identifiés et 800 condamnations avaient été prononcées dans le sillage de l'enquête Sky ECC. Le décryptage d'un milliard de messages issus de ce réseau de communication criminel avait permis aux enquêteurs, pour la première fois, de visualiser les réseaux du grand banditisme et toutes leurs ramifications.