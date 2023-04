La guerre entre les généraux au Soudan a tué une centaine de civils

Combats à Khartoum

Une centaine de civils ont été tués au Soudan où tirs et explosions secouent Khartoum sans discontinuer lundi matin, au troisième jour de combats qui ne parviennent pas à départager l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane de la puissante force paramilitaire du général Mohamed Hamdane Daglo.

(AFP) - Depuis des semaines, le conflit était latent entre les deux hommes, qui ont évincé ensemble les civils du pouvoir lors du putsch d'octobre 2021 avant de retourner leurs armes l'un contre l'autre samedi matin.

Depuis, les combats à l'arme lourde n'ont pas cessé et l'armée de l'air vise régulièrement --même en plein Khartoum-- les QG des Forces de soutien rapide (FSR). Ces ex-miliciens de la très meurtrière guerre du Darfour devenus les supplétifs officiels de l'armée sont, eux, partout en treillis et en armes, à lutter pied à pied pour prendre le contrôle des infrastructures militaires et politiques du pays.

Pris sous ces feux croisés, les civils paient le prix fort: au moins 97 d'entre eux ont été tués, rapportent le syndicat officiel des médecins -56 samedi et 41 dimanche, pour moitié environ à Khartoum.

Les combattants tués, eux, se comptent par «dizaines», assurent les médecins, mais aucun des deux camps n'a annoncé de perte.

L'armée assurait dimanche soir que la situation était «extrêmement stable» et que les combats étaient «limités» tandis que les FSR se disaient, elles, «sur la voie de l'emporter définitivement».

Qui contrôle quoi?

Dans les faits, il est impossible lundi de savoir quelle force contrôle quoi. Les FSR ont annoncé avoir pris l'aéroport samedi, ce que l'armée a nié. Les paramilitaires disent aussi être entrés dans le palais présidentiel mais l'armée dément et assure surtout tenir le QG de son état-major, l'un des principaux complexes du pouvoir à Khartoum.

Quant à la télévision d'Etat, les deux parties assurent aussi l'avoir prise. Mais les habitants des alentours font état de combats continus tandis qu'à l'antenne, seuls des chants patriotiques sont diffusés, comme lors du putsch.

Un immeuble résidentiel de Khartoum touché par les tirs et les explosions. © PHOTO: AFP

Alors qu'aucune trêve ou issue ne se dessine dans l'immédiat, médecins et humanitaires tirent la sonnette d'alarme: en temps normal déjà au Soudan, les foyers ne sont alimentés en électricité que quelques heures par jour. Dans certains quartiers de Khartoum, elle est totalement coupée depuis samedi, comme l'eau courante.

Les hôpitaux en détresse

Et les rares épiceries qui ouvrent préviennent qu'elles ne tiendront que quelques jours si aucun camion de marchandises ne peut entrer dans la capitale.

En ligne, les médecins annoncent des coupures d'électricité dans des salles d'opération et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) rapporte que «plusieurs des neuf hôpitaux de Khartoum qui reçoivent des civils blessés n'ont plus de sang, d'équipement de transfusion, de fluides intraveineux et d'autres matériels vitaux».

Les habitants ont commencé à fuir les combats. © PHOTO: AFP

La communauté internationale multiplie depuis samedi les appels au cessez-le-feu: dimanche la Ligue arabe et l'Union africaine se sont réunies en urgence pour demander la cessation des hostilités et le retour à une «solution politique» -une option qui n'a jusqu'ici pas mené au retour à la transition démocratique au Soudan, sorti seulement en 2019 de trente années de dictature islamo-militaire.

