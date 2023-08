La police fédérale belge a les poches vides

Share this with email

Les temps sont durs pour la police fédérale belge, dont les déboires font les choux gras de la presse depuis plusieurs semaines.

Cette fois, c’est un problème de liquidités qui met les policiers sur le devant de la scène. La police fédérale est aux prises avec des factures impayées s'élevant à des dizaines de millions d'euros, cette situation entraînant des retards de paiement pour diverses dépenses, dont la consultance IT, les factures énergétiques et les véhicules.

Le commissaire général par intérim, Eric Snoeck, s’active à obtenir un financement supplémentaire. Au cas contraire, la police ne pourra plus satisfaire à toutes ses missions, laisse-t-il entendre. Un avertissement semblable avait déjà été lancé l’an dernier par son prédécesseur.

La police fédérale admet des difficultés de trésorerie et met en avant plusieurs facteurs contribuant à cette situation: les coûts accrus liés à la pandémie de covid-19 et le conflit en Ukraine ont eu une répercussion sur son financement. Il faut aussi tenir compte des coûts supplémentaires dus à l’inflation, ainsi que des investissements importants dans la digitalisation et la cybercriminalité.

Malgré les retards, la police fédérale s'engage à honorer ses factures et dit travailler sur des solutions à court et moyen terme pour résoudre ses problèmes de trésorerie. Des analyses approfondies de la situation budgétaire sont en cours et des mesures doivent être présentées d'ici la fin de ce mois .

Le refinancement de la police ne serait pas suffisant

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a demandé à la direction de la police fédérale de présenter un plan d’action pour assurer la continuité du fonctionnement opérationnel. «Le refinancement de la police, décidé en début de législature et chiffré à 310 millions d’euros (de 2021 à 2024) n’est donc pas suffisant», écrit Le Soir.

Le quotidien rappelle que la rentrée sera de surcroît synonyme de coupes budgétaires pour le gouvernement de Croo qui cherche à équilibrer les comptes publics à l’approche de la fin de la législature. Les policiers devront sans doute se contenter de miettes.

Des investissements dans la lutte contre la criminalité organisée seraient également responsables du piètre état comptable de la police fédérale. Pourtant, beaucoup de moyens supplémentaires seront nécessaires dans les prochaines années pour combattre le trafic de drogue qui prend sa source à Rotterdam et à Anvers avant d’inonder de cocaïne et d’autres stupéfiants le sud de l’Europe.

Récemment, la même police fédérale est sortie dans les médias au nez et à la barbe de la ministre de tutelle alors en vacances. A suivre ses haut-gradés bruxellois, la capitale de l’Europe se serait muée au cours des derniers mois en un Chicago des années 20. Les affrontements entre bandes rivales liées au milieu de la drogue auraient fait a minima 6 morts et des dizaines de blessés dans la ville où les malfrats n’hésiteraient pas à se servir d’armes de guerre.

Eric Jacobs, le directeur de la PJ bruxelloise, accompagné de hauts gradés, a exprimé sa préoccupation face à ces événements par voie de presse, ce qui est plutôt inhabituel. Tous ont décrit les groupes criminels impliqués dans ces meurtres comme «plus puissants que les États» et présentant un danger réel pour la stabilité du pays. Ils ont qualifié certains quartiers bruxellois de «zones de moindre droit» où la police n’ose s’aventurer que rarement. Le décryptage de la messagerie Sky ECC utilisée par les criminels n’aurait en outre permis à ce stade que d’égratigner leur carapace, 7% seulement des milliards de données confisquées ayant été analysées.