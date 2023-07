La réforme fiscale belge est un four complet

Pour le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, la coupe est amère. © PHOTO: Belga via AFP

On allait sabrer le champagne. «La» réforme fiscale enfin décrochée au terme de longues négociations entre les partis de la majorité gouvernementale serait enfin là pour le 21 juillet, jour de fête nationale. Promis juré, elle allait donner aux Belges une autre approche du travail grâce à un allégement de sa fiscalité.

Mais à la veille d’allumer les lampions, le Premier ministre Alexander De Croo n’a pu que constater l’échec. La mission du gouvernement est de réduire le déficit budgétaire après trois années de crise, une réforme fiscale risquerait d'entraver cet objectif, a-t-il dit en substance. Et tout le monde a été prié de retourner à son portefeuille.

Le champagne attendra

Pour le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, la coupe est amère. Et le champagne attendra. Le chrétien-démocrate flamand exprime sa déception dans toutes les langues. «Si vous continuez à travailler pour une centaine d’électeurs riches, rien n’est possible», dit-il. Dans un pays où le travail est fortement taxé, aligner les heures pour gagner parfois très peu n’incite pas toujours à la productivité et à la création.

C’est une fois de plus vers le MR (Mouvement réformateur, libéral francophone) que les regards se sont tournés pour expliquer l’échec d’une négociation qui n’en finissait pas. Le ministre Van Peteghem déclare ainsi que «tout le monde n'est pas en mesure de sortir de ses tranchées et de montrer le courage de prendre des décisions dans l'intérêt de tous. Des décisions consistant à réduire enfin les impôts pour ceux qui chaque jour donnent le meilleur d'eux-mêmes afin de contribuer».

Un jalon nécessaire

À le suivre, les libéraux francophones auraient diffusé de fausses informations sur la réforme fiscale, notamment en ce qui concerne les augmentations de TVA et les pénalités pour les indépendants. Mais malgré l'échec des négociations, il est convaincu que sa proposition de réforme fiscale constituera la base des prochaines discussions sur cette question après les élections de juin 2024. Il en fait une «réforme cardinale», un jalon nécessaire pour l'équilibre et le bien-être de la société. On en reparlera.

Concrètement, les propositions du ministre des Finances visaient à réduire l'impôt des personnes physiques (IPP) de 4,3 milliards d'euros d'ici 2025 en augmentant la quotité exemptée et en élargissant la tranche d'imposition de 45 %. L’argent ainsi rendu aux travailleurs aurait été compensé par des augmentations de recettes de la TVA à hauteur de 1,2 milliard d'euros en harmonisant les taux réduits à 9 %.

Une mesure contestée

Cette dernière mesure a toutefois été fortement contestée en raison de l'impact sur les ménages consommateurs. D'autres propositions de financement, comme le doublement de la taxe sur les comptes-titres pour les gros patrimoines, ont également été rejetées par certains partis.

Face aux désaccords, Van Peteghem a proposé de réduire la voilure de la réforme à 2 milliards d'euros, en abandonnant certaines mesures au profit d'une baisse moins généreuse de l'impôt sur les personnes physiques.

Mais pour les bleus, c’était insuffisant. Le ministre libéral David Clarinval a fait valoir qu’il restait encore trop de taxes sur la table et que la réforme serait inégale. La gauche s’est opposée notamment aux flexi-jobs censés faire remonter le taux d’emploi. Elle voulait aussi privilégier les bas et moyens salaires. Comme les libéraux, elle a refusé la hausse de la TVA sur une partie des produits de l’alimentation à un moment où les Belges voient le prix du panier de la ménagère exploser.