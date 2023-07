L'aéroport de Catane ferme ses portes jusqu'à mercredi

Share this with email

En raison d'un incendie à l'aéroport de Catane en Sicile, l'ensemble des vols a été annulé jusqu'à mercredi 19 juillet. Le feu a pris à l'intérieur du terminal dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 juillet et a pu être éteint par les pompiers qu'au cours des premières heures de la matinée. Aucun blessé n'a été signalé. «Nous remercions les pompiers, les autorités de l'État, les premiers intervenants et la communauté aéroportuaire pour leur réaction rapide», a déclaré l'aéroport situé au pied de l'Etna dans un communiqué publié lundi sur Facebook.

Luxair dessert Catane

Toutefois, selon l'aéroport situé sur la côte est de la Sicile, tous les vols devraient être suspendus jusqu'à mercredi 14h en raison des conséquences de l'incendie. D'importantes restrictions sont attendues pour les passagers italiens ainsi que pour les voyageurs étrangers. L'aéroport a invité les passagers à contacter leurs compagnies aériennes respectives afin d'obtenir des informations actualisées sur leurs vols. Luxair dessert Catane les vendredis et dimanches, selon son plan de vol. Les voyageurs en provenance du Luxembourg ne devraient donc pas être affectés. Le maire de Catane, Enrico Trantino, a appelé à ne pas se rendre à l'aéroport «en raison de graves perturbations prévisibles du trafic».

Après la grève nationale du transport aérien en Italie samedi dernier, cet incident entraîne à nouveau de fortes restrictions du trafic aérien en pleine période de pointe. La côte est de la Sicile, avec les villes de Taormine et de Syracuse ainsi que de nombreux autres sites, est extrêmement populaire auprès des touristes et des vacanciers. L'aéroport de Catane est le cinquième plus grand aéroport d'Italie d'après Assaeroporti, l'association des aéroports italiens. Il a accueilli plus d'un million de passagers en mai.