Le féminisme renaissant du PS francophone belge

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Tout part d’un incident médiatique. Pour la rentrée, le quotidien Le Soir avait invité les présidents des partis francophones à discourir sur l’état de santé de la démocratie belge. Tous étaient présents, à l’exception de Paul Magnette, le leader du PS. Motif invoqué : les femmes n’étaient pas assez représentées lors de ce débat.

Lire aussi :

Les Belges ne veulent plus d’Alexander De Croo

Le dernier coup de gueule en date du président du PS doit être replacé dans les travaux d’une université d’été où ministres socialistes, députés, cadres et responsables de la communication ont eu accès à une étude relevant que l’électorat du parti rassemble à peine 39 % de votes féminins. Les pontes s’en seraient étranglés, eux qui ont régulièrement veillé à ce que les femmes soient nombreuses à prendre la tête d’un cabinet ministériel.

Le «social-féminisme» par la voie médiatique

Le PS se sent mal payé de ses efforts. Historiquement, il a beaucoup lutté pour la cause des femmes. En 1921, c’est son ancêtre, le Parti ouvrier belge (POB), qui a fait de Marie Spaak-Janson la première sénatrice cooptée. Son action a souvent croisé les grands combats du féminisme, notamment la dépénalisation partielle de l’avortement en 1990. Mais en 2020, en revanche, il est entré dans la coalition «Vivaldi» d’Alexander De Croo en fermant les yeux sur le gel de la réforme de la loi IVG exigé par les chrétiens-démocrates flamands en échange de leur participation au même gouvernement.

Lire aussi :

Un socialiste belge très bien payé

Paul Magnette entend poser les bases d’un «social-féminisme» par la voie médiatique. Pour Le Soir, «le socialiste réclamera dorénavant la parité, ou que "l’on tende vers la parité", dans les débats de campagne, dans la presse, sur les plateaux, et ce ne sera pas simple. Un modèle auquel tous dans le parti devront se conformer, en principe». Cette exigence sera de mise au moins jusqu’à la triple élection – législative, régionale, européenne – du 9 juin 2024.

Une stratégie risquée

Le 2 avril dernier, le PS a tenu à Charleroi un colloque dédié à cette stratégie. Parmi les recommandations, on peut lire que «les conditions dans lesquelles la société patriarcale place les femmes rendent leur accès et leur implication en politique plus difficiles que pour les hommes. Il est opportun d’adopter des règles de parité dans la communication du parti (intervention dans les débats parlementaires, les médias ou les événements qu’il organise) et d’assurer un monitoring de cette répartition».

Lire aussi :

Bart De Wever tend la main au PS

Reste à voir si cette approche du «social-féminisme» ne se retournera pas contre le PS à l’entame de la campagne électorale. Les autres partis ne vont pas se donner une présidente illico presto au motif que Paul Magnette l’exige. Quant aux médias les plus indépendants, ils auront soin de rappeler qu’ils n’ont pas à se conformer aux exigences du PS. L’arroseur pourrait ainsi se retrouver arrosé. Pratiquer la politique de la «chaise vide» risque de mettre les socialistes hors circuit. Et cela, même s’il est clair qu’il persiste un déséquilibre en faveur des hommes dans les médias audiovisuels.

Pas les seuls sur ce créneau

Les socialistes francophones belges veulent redevenir l’avant-garde du combat pour l’égalité homme-femme au sein de la société civile comme des assemblées parlementaires. Ils ne sont toutefois pas les premiers à se positionner sur ce terrain en vue des prochaines élections. En mars dernier, à l’occasion de la sortie d’un pamphlet intitulé "Over Woke", le président de la N-VA nationaliste flamande Bart De Wever saluait #MeToo, tout en estimant que «la logique de vengeance du mouvement Woke ajoute à ce phénomène bienvenu un plaidoyer contre la masculinité en soi».