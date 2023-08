Le Jour de dépassement de la Terre, c’est ce mercredi 2 août

Le retour d'El Niño venant accentuer la sécheresse et pouvant déclencher des incendies peut faire craindre pour les récoltes et donc, in fine, les ressources dans de nombreux pays. © PHOTO: Shutterstock

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Date symbolique et fatidique, le Jour du dépassement s’est imposée comme un indicateur de nos modes de consommation et de l’empreinte écologique générée par l’humanité sur une année.

Lire aussi :Le Luxembourg conserve sa place de mauvais élève

Pour rappel, c’est l’ONG Global Foodprint Network qui décrète chaque année la date de cette journée à partir de laquelle l’humanité vit à crédit, grâce à ses calculs croisant l’empreinte écologique des activités de l’Homme (surfaces terrestre et maritime nécessaires pour produire les ressources consommées et pour absorber les déchets de la population) et la capacité de la Terre à se régénérer et à absorber les déchets produits, notamment en termes de CO2.

Une variable significative qui ne cesse de se dégrader depuis plusieurs décennies, bien que l’année 2020 et les années de pandémie qui ont suivi aient toutefois marqué un certain recul temporaire. L’année 2022 a d’ailleurs eu lieu le 28 juillet, soit cinq jours plus tôt.

Le Luxembourg, mauvais élève

Côté grand-ducal, ce crédit fait à la planète a commencé le 14 février pour cette année 2023. Le Luxembourg figure en fait dans le top cinq des pays mauvais élèves, car si l'ensemble de l'humanité avait le même rythme de vie que les résidents, il faudrait huit planètes pour subvenir aux besoins de la population mondiale.

Des données accablantes mais toutefois à nuancer, sachant que les calculs opérés par Global Footprint Network ne tiennent pas compte de la situation bien particulière du pays, à l’image des frontaliers, dont le poids pèse lourd sur le marché du travail, mais qui ne font tout simplement pas partie de l'équation, qui se base seulement sur le nombre de résidents.

En termes d'empreinte écologique, seul le Qatar fait pire que le Luxembourg. © PHOTO: Global Footpring Network

Dans tous les cas, l’objectif de cette initiative lancée par l’ONG était d’aider à mieux comprendre l'empreinte écologique et d’inciter les politiques et industriels mais aussi les citoyens à mieux reconsidérer la question essentielle de nos modes de consommation et de la réalité des ressources.

Global Footprint Network expliquait encore en juin dernier par voie de communiqué qu’en prenant en compte les recommandations du Giec pour atteindre l’objectif fixé par les scientifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d’ici 2030, «il faudrait déplacer le 'Jour du dépassement de la Terre’ de dix-neuf jours par an pendant les sept prochaines années».

Des objectifs déjà très certainement contrecarrés par le retour du phénomène El Niño qui provoque une hausse des températures à l'échelle de la planète que les météorologues estiment «terrifiante», couplée au réchauffement climatique déjà effectif.