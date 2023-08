Le lourd enjeu politique de l'azote flamand

Derrière les luttes entre partis autour de ce dossier environnemental se cache le contrôle d’une des régions les plus riches d’Europe.

Dans sa volonté de lutter contre la pollution liée à l'azote et ses impacts sur l'environnement et la santé, l'UE entend réduire drastiquement sur son territoire ce polluant, émis principalement par les activités agricoles, le transport et l'industrie. En Flandre, ce sont les exploitations porcines, responsables de 60 % des rejets d'azote, qui sont dans le collimateur.

Problème : le monde agricole pèse lourd en Flandre, tant sur le plan économique qu'électoral. Traditionnellement, agriculteurs et éleveurs ont toujours été proches du CD&V, le parti chrétien-démocrate. Mais la manne de voix qu'ils représentent aiguise l'appétit des autres composantes de la coalition au pouvoir qui allie les chrétiens aux nationalistes de la N-VA et aux libéraux de l'Open-VLD.

Un gouvernement régional divisé

Depuis de longs mois, l'attitude à prendre sur le dossier de l'azote divise le gouvernement régional du nationaliste Jan Jambon. Personne ne veut se mettre à dos le monde agricole désigné ici comme le principal pollueur, et qui craint les conséquences économiques qu'entraînerait supposément la réduction de la production d'azote.

Le gouvernement flamand peine à formaliser un précédent accord datant du mois de mars dans un décret, principalement en raison du désaccord du CD&V. Ce dernier refuse d'approuver la proposition de décret de la ministre de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), tant que l'étude d'impact portant sur les deux assouplissements qu'il a exigés n'a pas été réalisée. Afin de contourner ce problème, ses deux partenaires de coalition ont déposé de leur côté une proposition de décret relative aux normes d'émission d'azote devant le Parlement flamand, tout en sollicitant l'avis du Conseil d'État.

Le ministre-président flamand Jan Jambon s'est engagé pour sa part à respecter l'accord sur le Plan azote. Il a lancé un appel d'offres pour l'étude d'impact demandée par le CD&V. Si celle-ci démontre que les assouplissements réclamés sont possibles, ils seront inclus dans le futur décret. Cette annonce, combinée à d’autres gestes, a le mérite d’apaiser pour l’instant le climat entre les partenaires de coalition.

Le contrôle de la Flandre en toile de fond

Quant à l'opposition formée par les écologistes de Groen et les socialistes de Vooruit, elle pointe les divisions gouvernementales sur ce dossier. Les écologistes estiment que la consolidation juridique de l'objectif de réduction des émissions est une condition essentielle pour approuver le décret. Les socialistes – qui se verraient bien dans le prochain gouvernement - n'excluent pas de soutenir le texte de loi polémique, à condition qu'il réponde à certains principes importants pour le parti.

La partie qui se joue n’a rien d’anodin. Elle doit participer à la dépollution d’une région qui a beaucoup sacrifié au rendement, tant sur le plan agricole qu'industriel. Mais elle a aussi pour toile de fond le contrôle de la Flandre dans les prochaines années. Toutes les composantes de l’actuel gouvernement régional sont vent debout contre la perspective de voir le Vlaams Belang (extrême droite) prendre la place de premier parti politique que lui promettent aujourd’hui les sondages. Le vote du monde agricole, et de tous ceux qui en vivent de près ou de loin, ne peut être négligé.

En dépit des assurances données par le leader de la N-VA, Bart De Wever, la possibilité d’une alliance entre son parti et l’extrême droite ne peut être complètement rejetée. L'arrivée au pouvoir en Flandre d’un bloc composé de nationalistes modérés et radicaux, séparatistes, voire indépendantistes, augurerait de bien des tracas pour la Belgique fédérale.