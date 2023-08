Le ministre Jean Asselborn condamne les propos «indignes» de Nicolas Sarkozy

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

L'ancien président français Nicolas Sarkozy (2007-2012) a estimé dans un entretien publié le mercredi 16 août dans Le Figaro Magazine que l'Ukraine devrait rester un «pays neutre» et ne pas intégrer l'Union européenne.

Lire aussi :

Ukraine: Tcherniguiv évalue les dommages après l'attaque russe meurtrière

«L'Ukraine est un trait d'union entre l'Ouest et l'Est. Il faut qu'elle le reste. On est en train de faire des promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues. Pas seulement parce que l'Ukraine n'est pas prête et qu'elle ne répond pas aux critères fixés pour l'adhésion. Mais parce qu'elle doit rester un pays neutre. Je ne vois pas en quoi cette neutralité serait une insulte. Elle pourrait d'ailleurs être garantie par un accord international prévoyant des assurances de sécurité extrêmement fortes, pour la protéger contre tout risque de nouvelle agression», fait valoir l'ex-chef d'Etat.

Réactions du ministre Jean Asselborn

«Je ne suis absolument pas d'accord avec les propos de Nicolas Sarkozy, c'est absolument indigne pour un ancien chef d'Etat en France de déclarer que l'Ukraine, pays souverain même reconnu par la Russie, n'ait pas le droit d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN», a vivement réagi Jean Asselborn (LSAP) auprès de Virgule.

Nicolas Sarkozy n'a aucune légitimité à tenir de tels propos Jean Asselborn ministre des Affaires étrangères

Dans cet entretien accordé au Figaro Magazine, Nicolas Sarkozy affirme également que l'annexion de la Crimée en 2014 a constitué une «violation évidente du droit international». Il considère toutefois que «s'agissant de ce territoire, qui était russe jusqu'en 1954 et dont une majorité de la population s'est toujours sentie russe, je pense que tout retour en arrière est illusoire; même si j'estime qu'un référendum incontestable, c'est-à-dire organisé sous le contrôle strict de la communauté ­internationale, sera nécessaire pour entériner l'état de fait actuel».

Ces déclarations ont aussi fait bondir le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères: «Il fait violence aux règles du droit international en affirmant indirectement que la Crimée et le Donbass ne font plus partie de l'Ukraine. C'est l'Ukraine seule qui peut décider de mener des négociations si elle le souhaite et non à un ancien homme politique dans un appartement parisien de dire de telles choses.»

«Je trouve que Nicolas Sarkozy n'a aucune légitimité à tenir de tels propos, alors qu'il est comme Donald Trump dans les filets de la justice française. Il est également proche d'Eric Ciotti, qui lui même n'est pas loin d'Eric Zemmour. C'est vraiment la France très à droite. Quand on pense à certains députés français et leur lien avec Vladimir Poutine, ce n'est pas étonnant. Nicolas Sarkozy est clairement sur cette voie et c'est à déplorer», souligne la personnalité préférée des Luxembourgeois.

Lire aussi :

Fernand Kartheiser: «Le casier judiciaire d'Eric Zemmour n'est pas mon problème»

Jean Asselborn, connu pour son franc parler

Pour le ministre socialiste luxembourgeois, Nicolas Sarkozy s'inscrit clairement dans une «ligne pro-Poutine en total désaccord avec la politique européenne». «Nous avons un agresseur, la Russie, et une victime, l'Ukraine. En tant qu'Union européenne nous devons être aux côtés de l'Ukraine. Nous devons tout faire pour que Vladimir Poutine n'ait pas les moyens pour poursuivre cette guerre. Ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine, mais contre les valeurs de la démocratie occidentale»

Jean Asselborn est connu pour ses commentaires audacieux sur les dirigeants étrangers, ainsi que pour son franc parler et ses déclarations polémiques. En 2012, le Luxembourgeois s'en était d'ailleurs déjà pris à ... Nicolas Sarkozy, lorsque ce dernier menaçait de suspendre la participation de la France aux accords de Schengen. Au début de la guerre en Ukraine, il avait dit sous le coup de l'émotion que «l'élimination physique de Vladimir Poutine serait le seul moyen de sortir de la guerre».

Lire aussi :

Christelle Néant, du Luxembourg à la rencontre avec Vladimir Poutine au Kremlin

Quelle est la position de la France envers l'Ukraine?

L'interview de Nicolas Sarkozy n'a pas tardé à susciter des réactions en France et à l'étranger. La ligne officielle n'a pas changé: «La position de la France au sujet de la guerre d'agression russe en Ukraine est bien connue», a fait savoir de son côté le ministère français des Affaires étrangères.

«Aussi longtemps que nécessaire, la France et l'Union européenne seront présentes aux côtés des Ukrainiens», a pour sa part indiqué Pieyre-Alexandre Anglade, président de la commission des Affaires européennes du Palais Bourbon et député des Français résidant au Benelux.

Réactions en Ukraine et en Russie

Le pouvoir ukrainien n'en attend pas moins, rejetant toute velléité de référendum et blâmant la «logique criminelle» de M. Sarkozy, qui «justifie la guerre d'agression» du Kremlin, ce qui équivaut à une «complicité directe», selon Mykhailo Podolyak, conseiller du président Volodymyr Zelensky.

La tonalité est bien différente à Moscou, où l'ancien président russe Dmitri Medvedev (2008-2012) qui, à ce titre, a côtoyé Nicolas Sarkozy a salué ses «déclarations à la fois audacieuses et justes».

Dans sa chronique politique consacrée à l'ancienne figure de la droite française, le journaliste français Thomas Legrand rappelle dans Libération que «Nicolas Sarkozy aurait perçu 300.000 euros pour faire une conférence à Moscou à la gloire de Vladimir Poutine en 2018 (quatre ans après l'annexion de la Crimée) et d'après une note du service de renseignement Tracfin, il a conclu un contrat de 3 millions d'euros avec une compagnie d'assurance russe en juillet 2019». Nicolas Sarkozy fait actuellement la tournée des médias pour son nouveau livre Le Temps des combats où il revisite son bilan présidentiel. Il sera notamment ce mercredi 23 août l'invité du JT de 20h de TF1.