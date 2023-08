Le nucléaire belge à l'abri du coup d'Etat nigérien

Share this with email

La Belgique et l'uranium, c'est une vieille histoire. On se souvient que de l'uranium «belge», puisé dans la province congolaise du Katanga, entra dans la fabrication de la première bombe atomique, celle qui devait frapper les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Depuis, le Congo est devenu indépendant et la Belgique n'a plus d'accès direct à son uranium.

Comme un peu partout ailleurs, le coup d'État militaire au Niger et le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier ont suscité en Belgique des inquiétudes quant à l'approvisionnement en uranium.

Le Niger, un partenaire-clé

Le Niger est historiquement un partenaire-clé pour les pays utilisant l'énergie nucléaire. Cependant, malgré son importance en tant que fournisseur d'uranium pour l’Europe, la pénurie immédiate semble peu probable pour les Etats du Vieux Continent qui continuent à faire confiance à l'atome. Les réserves mondiales d'uranium sont estimées à plus de cent fois la demande annuelle, et l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation du précieux minerais pousse ses stocks vers le bas.

Rappelons également que la Belgique n'a pas renoncé à l'énergie nucléaire, contrairement en ce que prévoyait un accord politique passé. Cinq des sept réacteurs continuent à fonctionner à l'heure actuelle. Et il n'est pas impossible que des centrales de nouvelle génération soient construites à l'avenir, ainsi que l'exige la droite libérale francophone. D'où les préoccupations qu'ont suscitées ici comme ailleurs la situation au Niger.

L'uranium provient de différents pays

L'approvisionnement en combustible pour les réacteurs de Doel et Tihange est géré par Synatom, une filiale d'Engie. Synatom doit assurer l'approvisionnement en services d'enrichissement et de conversion pour la prolongation de l'exploitation au-delà de 2025 des deux réacteurs pour lesquels un accord a été trouvé entre Engie et l’Etat belge. Les stocks seraient suffisants pour les premiers cycles de prolongation de Tihange 3 et Doel 4. Les contrats d'approvisionnement pour les phases ultérieures sont en cours de négociation. Bien que l'uranium actuellement consommé par les réacteurs belges provienne de divers pays, l'entreprise maintient sa politique de ne pas commander plus de 25% de son portefeuille à un seul producteur. Elle gagne ainsi en flexibilité.

L'uranium utilisé dans les réacteurs belges provient de différents pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Namibie, le Kazakhstan, la Russie, le Niger, l'Ouzbékistan, le Malawi et l'Afrique du Sud. Les proportions exactes provenant de chaque Etat ne sont pas divulguées pour des raisons concurrentielles. Si tout paraît sous contrôle, les récentes évolutions au Niger pourraient toutefois influencer le choix des fournisseurs à l'avenir.

15 milliards d'euros pour traiter les déchets

En juin dernier, le groupe français Engie a annoncé la signature d'un accord avec le gouvernement du premier ministre Alexander De Croo sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires. L'accord inclut notamment «la fixation d'un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires» pour 15 milliards d'euros.

Cette clause a été présentée comme une victoire côté belge. La problématique de l’achat du combustible fut un autre des paramètres de la négociation. Pas question d'acheter de l'uranium tant qu'un compromis n'aurait pas été trouvé, soufflait-on du côté d'Engie.

L'affaire est désormais partiellement réglée.