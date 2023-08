Le premier écovillage du Luxembourg ne cesse de s'agrandir

Share this with email

Il constitue l'un des projets les plus inhabituels au Luxembourg: le Benu-Village, premier et donc unique écovillage du pays ainsi que de toute la Grande Région, est en train de voir le jour sur une surface d'environ 2.000 mètres carrés entre la rue d'Audun et le boulevard Prince Henri.

«Au début, nous n'étions pas sûrs que le Luxembourg soit prêt pour un tel projet.» Le décor qui entoure Georges Kieffer, l'initiateur du projet, montre toutefois que ces inquiétudes ne se sont pas vérifiées.

Le provisoire est devenu un quartier

Le projet a débuté il y a quelques années avec l'idée de créer un lieu basé sur les principes de durabilité, de responsabilité sociale et de transparence. «Afin de pouvoir réaliser le projet, nous avons demandé à plusieurs communes du Luxembourg de trouver un site approprié», se souvient Georges Kieffer. À Esch, l'idée a été accueillie à bras ouverts dès le début.

Le choix s'est finalement porté sur une surface longue mais étroite, qui s'étend de la rue d'Audun au boulevard Prince Henri en passant par des canyons d'immeubles. «Le terrain est resté en friche pendant 14 ans. Puis la commune l'a acheté. Elle le met à la disposition de notre Asbl», rapporte Kieffer, qui considère également le Benu Village comme un projet de développement urbain qui revalorise l'ensemble du quartier frontalier.

Georges Kieffer est l'initiateur du premier écovillage du Luxembourg.

Dans les ateliers de confection de Benu Couture, on travaille d'arrache-pied.

Depuis peu, les vêtements peuvent également être commandés via une boutique en ligne.

Chez Benu Couture, les créations de vêtements sont réalisées à partir de textiles déjà utilisés.









Avant que le Benu-Village ne s'installe sur le terrain actuel, une solution provisoire a été mise en place sur le parking d'en face. L'année dernière, l'écovillage a déménagé sur le terrain actuel. On y construit presque exclusivement avec des matériaux usagés, c'est l'idée de base de l'ensemble du projet: réutiliser au lieu de jeter.

Une grande partie des bâtiments a donc été construite à partir d'anciens conteneurs maritimes. «Sinon, ils auraient été fondus. En les réutilisant, nous créons une empreinte écologique plus faible», explique Georges Kieffer, qui explique les principes de base de Benu: «Nous ne travaillons ni avec du plâtre, ni avec du silicone, ni avec du béton. Au lieu de cela, nous réutilisons des matériaux usagés.» Qu'il s'agisse de vieux meubles, de vêtements ou d'armoires, tout trouve sa place chez Benu.

C'est ainsi qu'est né un petit quartier avec différentes offres. Il y a un atelier où l'on redonne vie à de vieux meubles, ainsi qu'un atelier de couture où l'on confectionne ses propres créations de vêtements à partir de textiles déjà utilisés. Depuis peu, la mode «upcycling» de l'écovillage d'Esch peut même être commandée via la boutique en ligne de l'établissement. Un petit magasin et des bureaux ont également été aménagés.

Les aliments sauvés parviennent aux clients

Depuis juin, le cœur de l'écovillage accueille également un restaurant. Le Benu Sloow porte la signature de l'ensemble du projet: l'aménagement intérieur se compose de meubles et d'objets de décoration déjà utilisés, et l'idée directrice s'impose également dans les plats proposés. «Le nom Sloow signifie Sustainable, Local, Organic et Zero Waste», explique Kieffer à propos de l'abréviation et donc aussi des lignes directrices selon lesquelles le restaurant choisit les aliments : ils doivent être durables, locaux et biologiques, rien n'est jeté. Le restaurant s'approvisionne principalement auprès de supermarchés qui ne veulent plus utiliser les produits pour des raisons esthétiques. Seuls les produits comme l'huile d'olive sont achetés neufs, car ils sont sinon difficiles à trouver, explique Kieffer.

Les marchandises livrées varient chaque jour et ne sont pas prévisibles. Il n'y a donc pas de menu fixe. Seules de vagues descriptions sont indiquées sur le menu. Ainsi, une soupe peut être commandée chaque jour, mais la nature de celle-ci dépend des aliments livrés aux cuisiniers le jour même.

Depuis juin, le restaurant Benu Sloow est ouvert aux clients.

L'intérieur du restaurant se distingue par son aspect inhabituel.

L'intérieur du Benu Sloow est haut en couleur.

Pour la construction du restaurant, on a surtout misé sur des matériaux déjà utilisés.

La cuisine est ouverte, ce qui permet aux clients de regarder par-dessus l'épaule des cuisiniers.

Les ingrédients proviennent en grande partie de supermarchés. Il n'y a pas de menu fixe.

La cuisine est en pleine effervescence.

Le restaurant dispose d'un bar.

Il n'y a pas de cocktails ordinaires, mais des créations créatives à partir des ingrédients qui sont fournis.

À l'avenir, une petite terrasse extérieure devrait être aménagée pour le restaurant.





















Au restaurant aussi, tout doit être réutilisé. Georges Kieffer explique comment cela peut se traduire concrètement: «La plupart des gens coupent les feuilles vertes et les tiges d'une fraise et ne les mangent pas avec. Mais nous pouvons en faire un thé qui sera servi avec le menu.»

Le même principe s'applique au bar du restaurant, où les boissons sont préparées chaque jour à partir des ingrédients disponibles. Les clients du Benu ne peuvent donc pas commander un gin tonic ordinaire, mais ceux qui aiment les cocktails originaux y trouveront certainement leur compte.

De nombreuses personnes semblent apprécier ce concept. Entre l'ouverture du restaurant mi-juin et le début de la pause estivale début août, Benu Sloow a déjà accueilli près de 2.000 clients, rapporte Kieffer.

A l'avenir, les visiteurs pourront dormir au Benu

Après l'ouverture du restaurant, l'initiateur de l'écovillage a déjà d'autres idées en tête pour l'avenir. La prochaine étape sera la transformation de la grange. Après les travaux, elle sera mise en location. On ne sait pas encore qui y emménagera, mais des personnes sont déjà intéressées, rapporte Kieffer. «Nous n'avons pas encore d'idée précise sur le domaine d'activité du locataire», explique l'initiateur du Benu-Village. Selon lui, il est seulement important que celui-ci respecte la charte de l'écovillage et s'engage ainsi à respecter les principes de durabilité et d'inclusion sociale.

Le panneau coloré à l'entrée donne déjà une première indication sur l'aspect de l'écovillage.

L'écovillage se présente sous des couleurs vives.

L'entrée du village de Benu se trouve sur le boulevard Prince Henri.

La maison de droite sur la photo se trouve dans la rue d'Audun. Elle fait également partie du site du Benu et devrait être intégrée au projet à l'avenir.









Mais les choses bougent aussi sur les toits de l'écovillage. «Nous voulons y aménager une chambre d'hôtel, les visiteurs pourront alors passer la nuit ici au Benu», explique Kieffer. Mais on ne sait pas encore quand le projet, qui porte le nom de Benu Break, pourra accueillir ses premiers hôtes.

Il est souhaitable de copier

Pour Kieffer, il n'est pas seulement important que les gens visitent le Benu, mais aussi qu'ils en retirent des connaissances qui leur permettront d'apprendre à vivre de manière plus durable et à consommer moins de ressources. «L'écovillage n'est que le bras visuel du projet», explique l'initiateur. Selon lui, il est bien plus important que les gens du Benu Village voient comment ils peuvent réutiliser de vieux objets ou de la nourriture au lieu de les jeter. «Il s'agit de disruption, nous voulons arracher les gens à leurs habitudes», décrit-il. Georges Kieffer est convaincu qu'avec le Benu-Village, il parviendra au moins à faire changer les mentalités de certaines personnes.

Cet article est paru initialement sur wort.lu

Adaptation: Charles Michel