«Les paradis fiscaux s'appellent Panama, Îles Vierges ou Îles Caïmans»

Les criminels ne sont pas les seuls à coûter des milliards, les erreurs du système aussi. C'est ce que l'on apprend dans le livre de Birgit Orths intitulé Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes: Wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten (Ndlr: Sur la piste de l'argent en tant qu'enquêtrice fiscale: comment les criminels et les erreurs du système nous coûtent des milliards). Elle a enquêté sur la criminalité clanique, les deals Cum-Ex, les procédures de blanchiment d'argent, les Panama Papers, les accusations de corruption et, plus récemment, sur la fraude systématique avec les aides d'urgence du coronavirus. Entretien.

Madame Orths, vous qui êtes enquêtrice fiscale, qualifieriez-vous le Luxembourg de paradis fiscal ? Non, je ne qualifierais pas le Luxembourg de paradis fiscal. La coopération avec le Luxembourg fonctionne très bien. Elle fonctionne également très bien avec la Suisse. Les paradis fiscaux existent, ils s'appellent toujours Panama, Îles Vierges, Îles Caïmans. Et cela ne changera pas de sitôt.

Si le fisc prend l'argent à ceux qui sont derrière, ils s'énervent.

Dans votre livre, vous racontez être l'objet de menaces et d'intimidations. Quel est le danger de traquer les criminels fiscaux ? Cela dépend. La police fiscale s'occupe de deux domaines différents: d'une part, les délinquants individuels qui oublient de déclarer quelques recettes. Ensuite, il y a le domaine du crime organisé (CO). Il peut s'agir de crimes en «col blanc», comme Cum-Ex, ou de la criminalité de clans et de la fraude à la TVA. La propension à la violence est nettement plus élevée dans ce dernier domaine.



Les délinquants comptent presque sur la police, ils se disent: «On va offrir un pion». Ce pion, c'est quelqu'un qui va aller en prison pour quelques années. Mais si la police fiscale prend l'argent à ceux qui sont derrière, alors ils s'énervent. Depuis la tentative d'incendie de ma voiture, beaucoup de choses ont changé. À l'époque, nous étions encore des combattants solitaires. Grâce à la création de nouveaux groupes d'enquête, les auteurs savent maintenant: S'ils me font du mal, le prochain collègue viendra.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 34.000 fonctionnaires des finances y travaillent. Mais à peine 2% d'entre eux sont des enquêteurs fiscaux

Il semble aussi qu'une partie du danger réside dans le fait que le service d'enquête fiscale en Allemagne soit si mal équipé. Les conditions dans lesquelles vous travaillez sont incroyables: vous avez dû acheter votre propre casquette. En tant que service d'enquête fiscale, nous sommes rattachés à l'administration fiscale. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 34.000 fonctionnaires des finances y travaillent. Mais à peine 2% d'entre eux sont des enquêteurs fiscaux. La grande majorité traite les déclarations d'impôts, effectue des contrôles fiscaux et autres. Pas besoin de cagoule. Il n'y a que nous, les quelques hommes, qui élucidons les grands crimes et qui, en tant qu'enquêteurs fiscaux, avons les mêmes droits et obligations que la police. Depuis 2015, nous avons aussi des unités de coopération avec la police en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Mais même là, il nous a fallu six ans pour obtenir des gilets pare-balles, jusqu'à ce que les responsables voient: «Oups, ils font vraiment du travail de police».

Vous dites de ne pas avoir de disques durs externes pour sauvegarder les preuves, en 2010, certains de vos collègues ne savaient pas ce qu'était une adresse IP. Un suspect vous dit: «Vous roulez en trottinette derrière une Ferrari». C'est vrai, les délinquants sont-ils supérieurs à vous ? Oui, sans aucun doute. Nous restons assez en retrait. Ce n'est pas parce que les collègues ne veulent pas. Mais tous se heurtent aux mêmes limites. Au sein de notre task force, nous avons entre-temps un département pour le cybercrime. Nous avons réussi à engager des experts en informatique au lieu d'obliger les collègues qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des ordinateurs à le faire. Malgré tout, ces derniers nous pouvons les compter sur les doigts d'une main.

L'Allemagne est toujours un paradis pour les fraudeurs fiscaux

Quel est votre taux d'élucidation? Difficile à dire, car on ne sait pas quelle partie de l'iceberg nous voyons. Mais nous avons tant de cas que nous ne pouvons pas traiter dans l'immédiat en raison d'un manque significatif de personnel.

Cela signifie-t-il que les chances de s'en sortir sont bonnes si quelqu'un commet un délit fiscal ? Je ne conseillerais à personne d'essayer maintenant... Mais il est vrai que le système allemand est sujet aux erreurs, précisément parce que le service d'enquête fiscale est lié à l'administration fiscale et non à la police et aux douanes ou à une autorité indépendante, comme c'est le cas dans d'autres pays de l'UE. C'est pourquoi l'Allemagne est toujours un paradis pour les fraudeurs fiscaux.

Le Luxembourg est différent de nous en ce qui concerne la poursuite des délits fiscaux

Avez-vous un aperçu de la situation au Luxembourg ? Le Luxembourg est différent de nous en ce qui concerne la poursuite des délits fiscaux. Là-bas, les pouvoirs sont détenus par la police, qui n'a pas l'expertise en droit fiscal. C'est donc le même problème que chez nous, mais à l'envers. C'est du moins ce que je pense. Et cela résulte d'une lettre d'un haut fonctionnaire qui a lu mon livre et qui peut parfaitement comprendre tous les dysfonctionnements.

Les problèmes que vous rencontrez dans votre travail quotidien sont si flagrants qu'une question s'impose: est-ce une volonté politique ? Le fait que nous soyons si mal équipés n'est pas une volonté politique. Et les problèmes structurels sont eux aussi plutôt historiques, je pense. Le fait que la police fiscale allemande soit rattachée à l'administration fiscale pouvait convenir il y a 40 ans. Depuis deux décennies, nous sommes de plus en plus confrontés à des structures du crime organisé, que nous ne pouvons pas atteindre sans la coopération de la police. L'administration fiscale n'a pas suivi ce changement.

Quand on veut vraiment éclaircir les choses, cela prend du temps

Dans le livre, vous décrivez comment vous êtes complètement surmenés. Votre chef de service vous dit: «Il n'est pas nécessaire de tout vérifier de manière aussi précise. Regardez donc un peu ailleurs». Cela vous est-il arrivé souvent ? Dans cette mesure, cela m'est arrivé deux fois. Bien que je ne sache pas exactement si ces personnes avaient des contacts dans la politique ou l'économie ou si j'ai simplement mis en danger les statistiques. Quand on veut vraiment éclaircir les choses, cela prend du temps. Dans le domaine du crime organisé, nous n'avons du succès que tous les deux ans, mais alors de manière exorbitante, sauf que le supérieur n'est peut-être plus là et ne peut plus récolter les lauriers.

Une autre fois, une plainte est déposée contre le président du directoire d'un grand groupe DAX. Elle est suivie d'un courrier du parquet : vous ne devez pas poursuivre l'enquête. La raison qu'ils nous ont donnée était d'une stupidité sans nom. C'était définitivement une décision politique ou économique, je ne peux pas l'expliquer autrement.

S'agissait-il d'un cas isolé ? Je ne peux pas écrire et parler de tout. Ce sont des choses qui arrivent. (rires)

En bref Birgit E. Orths, née en 1965, enquête depuis deux décennies au sein du service d'enquête fiscale de Düsseldorf. Diplômée en finances, elle a d'abord traité des déclarations d'impôts au bureau des impôts, mais elle a ensuite trouvé plus intéressant les contrôles d'entreprises sur le terrain. Cela a éveillé son intérêt pour la police fiscale. En 2015, elle a été nommée dans une unité spéciale de l'office de la police criminelle du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Elle y est représentante permanente de la direction de la division et travaille au sein du groupe d'enquête sur le crime organisé et la fraude fiscale (EOKS).

Dans le livre, vous nous emmenez dans des enquêtes sur des cartels de TVA. Des entreprises de téléphonie mobile, par exemple, qui n'ont jamais payé de TVA, se font rembourser la TVA. Est-ce que cela continue? Oui, c'est juste la marchandise qui change.

Pourquoi? Parce que la législation allemande ne modifie pas fondamentalement le système de la TVA. Au lieu de cela, on dit pour certaines marchandises : celui qui veut se faire rembourser la TVA par le fisc doit prouver qu'il l'a bien payée. Chaque fois que le préjudice causé par la fraude fiscale était très important et que tout le monde était au courant, la liste a été élargie. Puis les certificats d'émission, et plus tard les téléphones portables, figuraient dans le texte. Mais en bas, il était écrit : cela ne s'applique pas aux consoles de jeux. Que fait le délinquant intelligent ? Il établit désormais des factures pour des consoles de jeu. On peut faire ça avec n'importe quelle marchandise. Et ça continue.

La raison qu'ils nous ont donnée était d'une stupidité transparente.

En Angleterre, le remboursement n'est possible qu'une fois que l'impôt a été payé. La solution est-elle si simple ? La TVA est un système européen. La Grande-Bretagne a dit : nous n'attendons pas l'accord de l'UE, car les dommages causés dans notre pays par la fraude à la TVA sont plus importants qu'une amende de l'UE. Bien joué ! Depuis, les auteurs sont chez nous et dans d'autres pays européens. Parmi les solutions proposées par le ministère fédéral des Finances, toutes sont plus abracadabrantes les unes que les autres. Pourquoi ne pas imiter le système britannique ?

La réponse est-elle le lobbying? Je ne peux pas vraiment imaginer autre chose.

Vous déplorez des problèmes structurels et le fait que les inspecteurs du fisc ne gagnent pas assez. Vous voulez créer des incitations pour que davantage de bonnes personnes fassent ce travail. L'État peut-il se le permettre? Oui, c'est là que se trouve l'argent ! Au sein du groupe d'enquête sur le crime organisé et la fraude fiscale, nous récoltons environ 6,6 millions par an, par enquêteur. Il faudrait donc que quelqu'un ait l'idée de créer davantage d'incitations pour que plus de gens viennent chez nous. C'est une chose dont chaque politicien devrait être conscient: Le préjudice causé par la fraude fiscale s'élève à environ 100 milliards d'euros par an en Allemagne. Cet argent pourrait servir à financier de bonnes écoles, de bons hôpitaux, de bonnes pensions...

Au Luxembourg, il n'y a pas que des collègues qui coopèrent volontiers, il y a aussi le Parquet européen. Est-ce un bon début ? Oui, la création du Parquet européen en 2021 a été une étape importante. La coopération se passe très bien. Si nous avons à nouveau un problème de TVA européen, et chaque problème est européen parce qu'il circule à travers les pays, j'appelle un procureur général avec lequel je fais beaucoup de procédures, je lui expose la situation et il me dit: «Bonne idée, faisons-le !» Ça marche vraiment bien.

Cet article est initialement paru sur wort.lu

Adaptation: Charles Michel