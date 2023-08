Les pilotes Ryanair à nouveau en grève ces 14 et 15 août

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Attention si vous devez partir ou revenir de vacances depuis l'aéroport belge de Charleroi. Les pilotes belges de la compagnie aérienne à bas coût Ryanair vont à nouveau se croiser les bras, pour la troisième fois en un mois, les 14 et 15 août prochains, lors du long week-end de l'Assomption.

Lire aussi :

Plusieurs vols Ryanair annulés ce dernier week-end du mois de juillet

Comme lors des précédentes actions, lors des week-ends du 15-16 juillet et du 29-30 juillet, on s'attend à de nombreuses perturbations et à des vols supprimés.

Ils réclament un meilleur salaire

Les pilotes réclament toujours la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos. Ryanair continuerait ainsi à modifier les horaires et temps de repos des pilotes, en allant à l’encontre d’une convention collective de travail qui expire en octobre 2024, raison pour laquelle le préavis de grève des pilotes belges court jusque-là. Selon Didier Lebbe, secrétaire permanent du syndicat chrétien CNE, la direction de la compagnie irlandaise remettrait même en cause le système belge d'indexation des salaires.

Malgré plusieurs rencontres avec la direction, aucune solution n'a encore pu être trouvée. «Nous n’avons reçu aucune proposition valable de leur part. Tout ce que l’on reçoit, ce sont des menaces et des propositions illégales», déplore Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, selon les propos recueillis par nos confrères belges de L'Avenir.

Les syndicats et la BeCA (Belgian Cockpit Association), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique, demandent donc au pouvoir politique de «faire cesser les agissements illégaux» de la compagnie.