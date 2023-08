Les universités belges rivalisent dans la création de nouveaux masters

Côté masters, les universités ont développé des programmes en génie de l'énergie, en urbanisme et développement territorial, en tenant compte des défis environnementaux et climatiques actuels. © PHOTO: Shutterstock

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de donner son aval à 57 nouvelles habilitations universitaires, dont certaines seront disponibles dès cette rentrée. Cette décision a été précédée d'une concurrence acharnée entre les établissements d'enseignement supérieur, chacun cherchant à attirer davantage d'étudiants pour obtenir une part plus importante du gâteau budgétaire.

Des nouvelles formations avec un caractère novateur

Impossible d’aborder ce dossier sans revenir sur la saga des masters en médecine qui a ébranlé le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au printemps dernier, mettant en opposition les partis au pouvoir quant à l’opportunité d'enseigner ou non cette discipline à l’UMons alors que le nombre de médecins est limité chaque année par un numérus clausus. Les libéraux, qui ne voulaient pas de cette habilitation, ont dû rentrer dans le rang. Finalement, en juillet, le parlement a approuvé le projet de décret autorisant l'ouverture de ce master dans la ville hennuyère et d'un master de spécialisation en médecine générale à l'UNamur. Cette mesure va de pair avec la création de 55 autres habilitations. Ainsi tout le monde sera servi.



Parmi ces nouvelles formations universitaires, certaines se démarquent par leur caractère novateur, en phase avec les évolutions sociétales. Des bacheliers tels que l'accueil et l'éducation du jeune enfant, la gestion de crise, le jeu vidéo et l'intelligence artificielle sont proposés pour répondre aux nouveaux besoins de la société. Côté masters, les universités ont développé des programmes en génie de l'énergie, en urbanisme et développement territorial, en tenant compte des défis environnementaux et climatiques actuels.

Répondre aux évolutions sociétales

La nouvelle orientation en génie de l'énergie proposée par quatre universités francophones vise à former des jeunes capables de saisir la complexité des enjeux énergétiques futurs. Elle traduit la préoccupation croissante des étudiants de trouver un emploi en accord avec leurs valeurs.



A l’UNamur, on évoque la nécessité pour l’université de répondre aux évolutions sociétales. Idem à l’ULB où l’on insiste sur le fait que les nouvelles habilitations sont le reflet d'une société en mouvement. A l'UCLouvain, l’accent est mis sur les défis climatiques et environnementaux, etc.



L’enjeu ne réside toutefois pas dans le seul bien-être de l’étudiant. Les universités francophones belges se livrent traditionnellement une concurrence acharnée qui les oblige à développer une offre toujours plus alléchante pour attirer le chaland. Plus elles amassent les inscriptions, plus elles reçoivent de subsides publics. Comme l’enveloppe budgétaire est dite « fermée » - elle ne grossit pas en fonction du nombre total d'étudiants - le succès de l’une fait le malheur de l’autre.

Dans Le Soir, un responsable de l'ULiège admet que tant que ce système de financement basé sur la part du marché existera, la compétition pour attirer les étudiants et rendre les formations attractives continuera. Il fait allusion aux intitulés de certains diplômes, se demandant s'ils ne répondent pas uniquement à des stratégies marketing pour attirer davantage d'étudiants.



Une autre particularité de cette compétition entre établissements d'enseignement supérieur et universitaire est l'ouverture de nouvelles formations dans des territoires jusqu'alors peu pourvus, tels que Charleroi. Des bacheliers en droit, en communication et un master en sciences de gestion sont ainsi annoncés, avec l’espoir que les étudiants de ces régions y resteront au-delà du bachelier.