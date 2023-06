L'objectif vert d'ArcelorMittal semble lointain dans la ville bosnienne de Zenica

Lorsque l'équipe nationale de football du Luxembourg entrera sur le terrain pour son match de qualification pour l'Euro 2024 ce mardi soir en Bosnie-Herzégovine, elle respirera un air parmi les plus pollués au monde, à environ trois kilomètres de l'usine d'ArcelorMittal qui est la principale responsable de cette pollution.

Selon la société suisse IQAir, spécialisée dans les technologies de la qualité de l'air, la pollution de l'air à Zenica, ville bosniaque d'environ 120.000 habitants, s'est classée l'année dernière parmi les 2 % les plus mauvais de plus de 7.300 villes du monde en ce qui concerne les particules fines. Les minuscules granules de suie qui pénètrent profondément dans les poumons et dans la circulation sanguine peuvent provenir de la combustion de combustibles fossiles, par exemple au cours du processus de fabrication de l'acier.

«C'est affreux et sale ici», déclare Dijan Bajramović, 64 ans, qui vit avec son mari Beudin à côté du complexe du géant luxembourgeois de l'acier, à l'extérieur de Zenica. Chaque jour, elle nettoie les fenêtres de sa maison d'une épaisse couche de poussière rouge-brun, alors que des panaches de fumée s'échappent des tours d'échappement de l'usine ArcelorMittal.

Un cimetière surplombe l'usine sidérurgique d'ArcelorMittal à l'extérieur de Zenica, en Bosnie-Herzégovine. © PHOTO: Shutterstock

Alors qu'ArcelorMittal développe une usine de 200 millions d'euros en Belgique qui capture et réutilise les gaz polluants et vise la neutralité carbone, ce type de progrès semble bien lointain à Zenica.

Cela fait près de vingt ans que le patron d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, a acheté l'usine alors qu'elle se remettait encore de la dissolution de la Yougoslavie par la guerre au début des années 1990. Aujourd'hui, les habitants de Zenica se plaignent généralement qu'ArcelorMittal n'a pas fait assez pendant trop longtemps pour les protéger des maladies et des décès prématurés dus à l'air pollué.

Une histoire sale

Selon les chercheurs du gouvernement, les aciéries polluent depuis longtemps l'air et le sol de Zenica. La production de fer et d'acier domine l'économie locale depuis plus de 130 ans et a atteint son apogée pendant la période socialiste de l'ex-Yougoslavie, lorsque des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le complexe de Zenica.

Les autorités gouvernementales ont également laissé tomber la communauté en raison du poids économique d'une entreprise qui génère plus de revenus que toutes les autres sociétés du pays, à l'exception d'une poignée d'entre elles, affirment les critiques.

«Le gouvernement raconte la même histoire depuis des années : nous savons que l'entreprise pollue, mais nous devons maintenir l'emploi», indique Samir Lemeš, 55 ans, professeur à l'université de Zenica et membre éminent du groupe de citoyens Eko Forum Zenica. «Ils [ArcelorMittal] sont puissants, riches, et font ce qu'ils veulent».

Les salaires des 2.500 employés de l'entreprise, ainsi que les contributions à des causes locales, s'élèvent à environ 31 millions d'euros par an, auxquels s'ajoutent 128 millions d'euros versés à 600 fournisseurs locaux, selon ArcelorMittal. Le salaire moyen en Bosnie-Herzégovine est d'environ 630 euros par mois, selon l'agence de statistiques du pays.

Un bâtiment du centre de Zenica, photographié le 4 mai, porte l'inscription «Nous voulons des filtres», en réponse aux plaintes concernant la pollution de l'air que beaucoup attribuent au sidérurgiste luxembourgeois ArcelorMittal. © PHOTO: Jeanne Frank

Mais l'air autour de Zenica est «dangereusement affecté par des concentrations élevées de dioxyde de soufre et de particules qui peuvent nuire gravement à la santé publique», selon l'Institut météorologique fédéral.

Le pays européen où on meurt le plus de la pollution de l'air

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Bosnie est le pays d'Europe où la proportion de la population dont le décès est lié à la pollution de l'air est la plus élevée en 2019. D'autres estimations du projet Our World In Data de l'Université d'Oxford placent la Bosnie en deuxième position après la Macédoine du Nord. Le taux est neuf fois plus élevé qu'au Luxembourg, ont constaté les chercheurs. Selon les chercheurs d'Oxford, la pollution atmosphérique était au moins un facteur de risque dans environ 12 % des décès survenus en Bosnie cette année-là.

«Dix personnes de ma famille sont mortes de tumeurs pulmonaires. Elles vivaient toutes ici. Seules deux tantes qui ne vivent pas en ville sont encore en vie», confie Beudin Bajramović, 63 ans.

En 2010, les voisins les plus proches de l'usine ont été mis en garde contre la consommation des légumes de leur jardin, car ceux-ci et le sol étaient contaminés par des métaux lourds.

Des émissions 18 fois supérieures à la norme!

L'aciérie émet également du benzène, une substance chimique cancérigène, à partir d'une zone appelée «four à coke». En moyenne, les émissions sont 18 fois supérieures à ce qui est légalement autorisé, selon l'université de Zenica. En mars 2022, elles étaient 45 fois supérieures au maximum légal. Aucune quantité d'émissions de benzène n'est considérée comme sûre, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le dernier permis environnemental de l'entreprise pour opérer en Bosnie ー qu'ArcelorMittal a reçu l'année dernière ー exige que l'entreprise réduise sa production de benzène dans les deux ans à venir. ArcelorMittal a dû s'acquitter de plusieurs amendes pour ne pas avoir respecté les délais fixés dans ses permis précédents.

Edita Šišić regarde dans la serre située à côté de sa maison à Tetovo, construite après que des fonctionnaires eurent mis en garde contre la consommation de légumes et de fruits qui poussent sans protection dans un sol pollué. © PHOTO: Jeanne Frank

ArcelorMittal n'a pas donné de détails sur les améliorations prévues pour le four à coke. La législation bosniaque exige que les entreprises utilisent les meilleures techniques disponibles dans l'UE pour contrôler les polluants, sans préciser lesquelles.

Les malheurs de la région ne sont pas tous imputables à ArcelorMittal.

Zenica et sa banlieue Tetovo, où se trouve l'usine de la société, sont situées au fond d'une vallée escarpée qui emprisonne l'air. Le tabagisme est très répandu, et la pauvreté de la région signifie que de nombreuses familles brûlent du charbon sale et bon marché, de vieux pneus ou des déchets pour le chauffage intérieur, a expliqué ArcelorMittal en réponse aux questions du Luxembourg Times.

Un manque de données

Il n'existe pas de statistiques solides sur l'impact de l'usine sur la santé des habitants de Zenica. Aucune étude détaillée n'a été menée sur la corrélation entre la qualité de l'air et des maladies telles que le cancer. ArcelorMittal n'a pas mesuré la quantité de benzène émise par le four à coke de l'usine, a déclaré la société.

«Nous sommes conscients que la qualité de l'air est un problème à Zenica et que la pollution de l'air et la santé publique sont des questions d'intérêt public», a écrit un porte-parole de l'entreprise dans un courriel. «Toutefois, il est faux de suggérer que les émissions d'ArcelorMittal Zenica sont les seules ou les principales responsables des maladies à Zenica. Il n'y a pas d'études ou de preuves à l'appui de cette allégation.»

Des enfants fréquentant l'école primaire Hasan Kikić à Tetovo rient alors qu'ils se sont rassemblés le 4 mai devant l'école bordant l'usine sidérurgique d'ArcelorMittal. © PHOTO: Jeanne Frank

Faute de données scientifiques, Edita Šišić et une amie, ancienne infirmière, tiennent une liste de voisins atteints de maladies graves, principalement le cancer et le diabète. Edita Šišić vit près de l'usine et s'occupe de son fils de 16 ans, atteint de diabète, et de son mari, qui souffre d'asthme. Elle pense que leur état de santé est aggravé par l'usine qui rejette des fumées. Elle a également construit une serre pour éviter que les fraises et les légumes qu'elle cultive à l'intérieur ne soient contaminés.

L'Eco Forum de Lemeš souhaite lancer une étude sur les effets des émissions de benzène sur les préadolescents de Tetovo. La proposition attend l'autorisation des institutions sanitaires gouvernementales.

Un travailleur sur dix est en congé de maladie

Fetić Rašid a travaillé à l'usine ArcelorMittal pendant plus de 15 ans. Jusqu'à ce qu'il soit élu président du syndicat des travailleurs d'ArcelorMittal Zenica en mars, cet homme de 39 ans travaillait à la cokerie.

«Les fumées, la puanteur, les gaz, la poussière et la chaleur sont terribles», déclare M. Rašid. «Il y a quelques filtres. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ce n'est pas une protection suffisante.»

Environ un travailleur sur dix d'ArcelorMittal est en congé de maladie, le plus souvent pour cause de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de cancer, souligne M. Rašid. L'entreprise indique que 3 % des travailleurs sont en congé de maladie, bien que ce chiffre tende à augmenter à cette période de l'année où le personnel se dit malade pour percevoir 80 % de son salaire et effectuer des travaux agricoles dans ses champs.

Les travailleurs de la zone de l'usine de Rašid sont tenus de porter des vêtements de protection et des masques faciaux avec des filtres respiratoires, précise l'entreprise. Ils passent également des examens médicaux tous les 12 à 18 mois, selon ArcelorMittal.

Lente amélioration

ArcelorMittal dépensera 36 millions d'euros pour réduire les émissions de benzène d'ici 2027, en plus des 65 millions d'euros consacrés à d'autres mesures environnementales au cours des cinq dernières années.

L'année dernière, l'entreprise a achevé la construction d'une usine qui utilise les gaz résiduels de l'aciérie et produit de l'électricité et de la chaleur pour Zenica. Elle a remplacé l'ancienne installation au charbon de la ville et éliminé 150.000 tonnes de charbon par an, réduisant les émissions de dioxyde de soufre de 80 % et représentant 18 % des émissions totales de CO2 d'ArcelorMittal, a expliqué la société.

Certains se sont tournés vers les manifestations de rue et les tribunaux pour forcer ArcelorMittal à accélérer ses efforts.

En 2015, Eko Forum a demandé aux procureurs d'enquêter sur ArcelorMittal pour crimes environnementaux, ce qu'ils ont finalement refusé de faire en 2021. L'entreprise a «fait des efforts pour améliorer la situation et trouver la meilleure solution, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un problème complexe, et on ne peut donc pas conclure qu'il s'agit d'un acte délibéré», ont déclaré les procureurs de Sarajevo, la capitale du pays.

Beudin Bajramović et son épouse Dijan vivent à proximité de l'aciérie d'ArcelorMittal à Tetovo, à l'extérieur de Zenica. L'entreprise basée au Luxembourg dépose des tas de scories, un sous-produit de la production d'acier, à la limite de leur propriété commune. © PHOTO: Jeanne Frank

En 2016, Enver Hasanbašić, 80 ans, et sa femme Rahima ont allégué qu'ArcelorMittal avait porté atteinte à leur santé et à la valeur de la maison qu'ils avaient achetée près de l'usine en 2005, lorsque celle-ci était restée silencieuse après la guerre. Le tribunal de Zenica a statué l'année dernière qu'ArcelorMittal n'avait pas respecté son obligation de réduire la pollution.

«Les mesures de réduction des émissions atmosphériques et sonores prescrites par les permis environnementaux n'ont pas été entièrement respectées», a écrit le juge. Mais comme les avocats de M. Hasanbašić n'ont pas pu préciser les quantités exactes de polluants rejetés, il a été condamné à verser au géant de l'acier environ 10.000 euros de frais de justice.

Beudin Bajramović explique qu'il aimerait voir la deuxième plus grande entreprise sidérurgique du monde quitter sa ville. Sa femme Dijana n'est pas d'accord.

«Il y a des familles entières qui dépendent de cette industrie. Mais pour l'amour de Dieu, laissez-les travailler selon les normes européennes afin que nous puissions nous aussi respirer de l'air pur», conclut-elle.

(Reportage complémentaire d'Emery P. Dalesio)

Cet article est paru initialement sur le site de Luxembourg Times.

Adaptation: Mélodie Mouzon