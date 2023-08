L'opposant russe Navalny condamné à 19 années de prison supplémentaires

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le principal opposant russe Alexeï Navalny, déjà emprisonné, a été condamné vendredi à 19 années de prison supplémentaires pour «extrémisme», une peine qu'il devra purger dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles.

Lire aussi :

Navalny condamné à neuf ans de prison en «régime sévère»

«Alexeï Navalny a écopé de 19 ans de régime spécial», soit une réclusion dans l'un des établissements les plus rudes du système carcéral russe, a indiqué sur X (ex-Twitter) sa porte-parole Kira Iarmych.

Indignation de l'Union européenne et de l'ONU

Dès la décision connue, les premières réactions d'indignation n'ont pas tardé. Il s'agit d'une «injustice flagrante», a dénoncé la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. «Poutine ne craint rien de plus que ceux qui s'opposent à la guerre, à la corruption et défendent la démocratie, même depuis une cellule de prison. Il ne fera pas taire les voix critiques», a-t-elle ajouté.

Lire aussi :

Navalny, d'une colonie à l'autre...

L'UE a quant à elle jugé «inacceptable» la condamnation, dénonçant un verdict «aux motivations politiques» et appelant de nouveau à sa libération «immédiate et inconditionnelle». Pour le président du Conseil européen, Charles Michel, il s'agit d'un «procès truqué». «L'UE condamne dans les termes les plus fermes (...) son arrestation, son procès et sa condamnation aux motivations politiques», a abondé le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell

L'ONU a également demandé la «libération immédiate» de l'opposant russe. Cette condamnation «suscite de nouvelles inquiétudes concernant le harcèlement judiciaire et l'instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques en Russie», a dénoncé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué..

Accusé de détournement et de fraude

Navalny purgeait déjà une peine de 9 ans d'emprisonnement, prononcée au printemps 2022. Il était accusé notamment d'avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption. Cette peine de 9 ans d'emprisonnement comprenait elle-même celle prononcée en mars 2021 pour «fraude», dans une affaire remontant à 2014 et impliquant l'entreprise française Yves Rocher.