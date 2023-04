Peu d’excuses mais beaucoup d’autojustifications au procès de Bruxelles

Belgique

Les attentats qui ont frappé la capitale de l’Europe en 2016 doivent être compris comme un acte de guerre, selon certains accusés.

De notre correspondant à Bruxelles, Max Helleff

L'interrogatoire des accusés du procès des attentats de Bruxelles s'est achevé sur de bien maigres mea culpa. La presse relève ainsi que peu d'excuses ont été présentées aux victimes par ceux qui comparaissent dans le cadre des tueries qui ont fait 32 morts et 340 blessés le 22 mars 2016 dans la capitale de l’Europe.

«Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à demander pardon aux victimes?», a demandé un avocat des parties civiles, Me Gabie-Ange Mindana. «Demander pardon, c'est reconnaître ma culpabilité et, moi je l'ai dit ici, ce ne sont pas mes victimes», a réagi Salah Abdeslam. À Paris, il y a un an, le Français avait présenté, en larmes, ses excuses aux victimes des attentats parisiens du 13 novembre 2015. Cette fois, au contraire, il nie toute implication dans les tueries de Zaventem et de Maelbeek.

Le Tunisien Sofien Ayari, qui fut arrêté dans la cache de Molenbeek en même temps que Salah Abdeslam, a souhaité aux victimes de «pouvoir se reconstruire». Mais pas d'excuses. Le Belgo-Marocain Mohamed Abrini, seul kamikaze survivant de Brussels Airport, reconnaît «une part de responsabilité», tout comme son hébergeur Hervé Bayingana Muhirwa.

“ Je n'ai jamais ressenti une haine pareille. ” Sofien Ayari

Osama Krayem, qui a renoncé à se faire exploser dans la station de métro Maelbeek, a au contraire présenté ses excuses. Le Belgo-Marocain Bilal El Makhoukhi, un ex-djihadiste de Daech, a affirmé avoir «franchement» envie d’en faire autant. Mais «il faut que ce soit sincère, pas parce que vous m'avez posé la question».

De ces dernières journées, on retiendra la volonté de certains accusés à justifier l’organisation des attentats bruxellois comme s’il s'agissait d'un acte de guerre. «Ce que j'ai vécu personnellement là-bas – en Syrie - a changé quelque chose en moi. Des amis sont morts dans mes bras, j'ai vu des corps déchiquetés mais voilà, c'est la guerre, c'est comme ça, c'est une logique que je peux comprendre», a expliqué Sofien Ayari. «Mais quand j'ai été blessé, on m'a emmené à l’hôpital à Raqqa et ce que j'ai découvert là-bas a été un point de bascule. Ce n'était plus la guerre, c'était autre chose, c'était des bombes qui tombaient sur des hommes, des femmes, des enfants. Je n'ai jamais ressenti une haine pareille. J'avais le cœur brisé comme vous dites ici. J'étais fou de rage», poursuit l'accusé.

Ces bombes, ce sont celles que la coalition internationale nouée dès 2014 autour des Etats-Unis a fait pleuvoir sur Daech. La Défense belge publie alors régulièrement le bulletin d’activités des six F-16 qui participent aux attaques contre l'Etat islamique. Elle parle d'objectifs militaires. Pour Ayari, la coalition internationale tue aussi des civils. «Des femmes et des enfants». Alors pourquoi, insinue-t-il, les soldats de Daech n'en feraient-ils pas autant?

Loi du talion

Cet axe de défense apparaît d'autant plus clairement lorsque Bilal El Makhoukhi prend la parole. Il explique que l'objectif de Najim Laachraoui, l'un des deux kamikazes tués à Zaventem, était de perpétrer un acte qui pousserait la coalition à stopper ses bombardements en Syrie. Oeil pour œil, dent pour dent. Ce que l'on appelle la «loi du talion».

Najim Laachraoui, l'artificier des attentats de Bruxelles, celui que la presse a parfois présenté comme «l'intellectuel» de la bande parce qu'il fit une année d'études à l’ULB, lui aurait confié que les membres de la coalition internationale «n'en avaient rien à foutre de tuer des innocents». Il lui aurait dit avoir vu des corps de femmes et d'enfants déchiquetés. «Il pensait qu'il n'y avait pas de raison que les pays qui font ces choses en Syrie ne subissent pas la même chose», martèle Bilal El Makhoukhi. Il aurait décidé alors d'aider Laachraoui tout en précisant qu'il comptait bien repartir en Syrie pour continuer le combat. Mais, dit-il encore, il n'avait aucune idée de la date des attentats ni de leurs cibles.

On objectera que cet argumentaire est un classique des organisations terroristes. Il fut ainsi longtemps défendu par l'ETA afin de justifier sa «guerre» contre l'Etat espagnol en vue de l'indépendance du pays basque.

Lundi, la parole sera donnée aux experts. Entre-temps, les parties civiles ont fait savoir ici leur insatisfaction, là un début de soulagement. Pour Philippe Vansteenkiste, le directeur de l'organisation des victimes V-Europe, certaines questions importantes sont restées sans réponse, notamment quant au rôle exact d'Oussama Atar. Absent du box, probablement mort, le «dixième accusé» reste à ce jour perçu comme le commanditaire des attentats bruxellois.

