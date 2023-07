Radar de Hollerich: 51.352 victimes en moins de 6 mois!

Share this with email

La question parlementaire date du 24 mai et elle est signée Mars Di Bartoloméo. Le député LSAP interpelle François Bausch, ministre de la Mobilité et des Transports publics, sur les impressionnantes performances des radars fixes installés route d’Esch et rue Dr Charles Marx à Hollerich. Ces derniers détectent non seulement les excès de vitesse, mais aussi le non-respect des feux rouges.

Au total, pas moins de 51.352 infractions ont été enregistrées. Un joli butin pour, au final, des excès de vitesse qui, comme le reconnaît François Bausch, dans 99,98% des cas sont inférieurs à 10km/h.

2,5 millions d'euros

Mars Di Bartoloméo s'interroge sur la réelle nécessité de ces radars situés dans «une zone pas forcément très dangereuse», mais aussi sur la clarté des panneaux de signalisation.

Autant de doutes auxquels François Bausch affirme que la présence de ces radars se justifie par la proximité des lycées alentours et qu'en 2018, un accident avait fait «un blessé grave et deux blessés légers». Cette sécurité a un coût, et un profit, puisqu'à raison de 49 euros la contravention, le radar a permis de glaner tout de même quelque 2.515.709 euros...