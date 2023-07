Remaniement: «J'ai choisi la continuité et l'efficacité», explique Emmanuel Macron

Share this with email

Emmanuel Macron a affirmé vendredi avoir «choisi» dans le remaniement du gouvernement jeudi «la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent».

«Choix fort et pas simplement symbolique»

«Vous avez traversé les budgets, la réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie et d'économie et puis mis en oeuvre la feuille de route des 100 jours. (...) c'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous», a déclaré le président dans des propos liminaires devant le gouvernement remanié, réuni en Conseil des ministres.

Le président de la République a assuré qu'en nommant Elisabeth Borne à Matignon en mai 2022, il s'agissait d'un «choix fort et pas simplement symbolique» et du «respect d'un engagement, avec une signification particulière pour notre Nation».

En «réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre, celle-ci a fait le choix de proposer huit nouveaux ministres que je remercie pour leur engagement et leur présence (...) aujourd'hui», a-t-il ajouté