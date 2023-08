Terrorisme: l'émergence de petits réseaux informels en Belgique

Share this with email

Le rapport annuel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) met en exergue une nouvelle tendance: près de 20% des menaces liées au terrorisme ont été générées en 2022 par de petits réseaux informels et locaux, rassemblant des individus déterminés à semer la terreur sur le sol belge. Ce scénario diffère a priori des projets d'attentats fomentés par Daech dans le passé. Cette fois, la menace est plus proche et passe plus que jamais par les réseaux sociaux. Elle recrute parmi les jeunes, même les mineurs.

Au cours de l’année écoulée, des perquisitions ont été menées dans les milieux survivalistes et d'extrême droite à Anvers. Elles ont révélé l'existence de conspirateurs, prêts à passer à l'action. Le milieu tchétchène de Flandre-Orientale, où sept individus ont été arrêtés, est également sous la loupe des enquêteurs. Bien que la cible précise de l'attaque n'ait pas été déterminée concrètement, le parquet fédéral a affirmé qu'ils appartenaient à un groupe de fervents partisans de l'État islamique. Trois d’entre eux sont de nationalité belge.

700 individus sous surveillance prioritaire

Les autorités n’ont pas ménagé leurs efforts. Elles tiennent à faire savoir qu’elles ont tiré les leçons des attentats du 22 mars 2016, lesquels ont été durant sept mois au cœur du long procès qui vient de s’achever. Ces arrestations montrent que, malgré les efforts de lutte contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste reste présente et active.

La police compte parmi les cibles potentielles des fanatiques. L'attaque qui a coûté la vie à un jeune policier à Schaerbeek en novembre 2022 a rappelé aux forces de l’ordre l’imminence du danger. Un extrémiste connu, souffrant de troubles psychiatriques, avait délibérément frappé les occupants d'un véhicule policier avec un couteau. Il était pourtant fiché par l'Ocam comme potentiellement violent.

Le rapport 2022 de l'Ocam est sans équivoque: environ 700 individus sont actuellement sous surveillance prioritaire en Belgique, et le nombre d'extrémistes enregistrés dans la Banque de données commune (BDC) a atteint des proportions alarmantes. Les individus à l'idéologie islamiste représentent une majorité écrasante de 87 %, tandis que l'extrême droite compte pour 9 % et l'extrême gauche pour 2 %. Si la présence de ces derniers est plus faible, ils ne doivent pas être sous-estimés, leur motivation anti-establishment ou leur affiliation à des régimes autoritaires en faisant une menace potentielle.

Un trentaine de Belges radicalisés sont toujours en Irak

Dans le mensuel Espace de Libertés, par ailleurs, un responsable d’un think tank sis à La Haye et versé dans le contre-terrorisme affirme que «l’AIVD, la Sûreté de l’Etat néerlandaise, estime que la menace est en train de remonter d’un cran. Son analyse est que l’organisation Etat islamique gagne en puissance en Afghanistan et qu’elle peut redevenir une nuisance en Europe. C’est bien sûr une conséquence du retrait américain et européen. Mais à ce stade, aucun territoire n’a remplacé l’Irak et la Syrie comme "zone 4 étoiles" du djihad. Le djihad du peuple peul ne parle pas aux jeunes des quartiers. L’Etat islamique avait réussi à faire passer l’image d’un djihad cool…»

Précisons enfin qu’une trentaine de Belges affiliés à Al Qaïda se trouvent toujours dans la région d’Erbil, à l’est de Mossoul. D’autres sont présents dans le sud-est irakien aux côtés de l’Etat islamique. Il n’est pas impossible qu’ils cherchent à revenir un jour au pays…