Twitter devient X et change de logo

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Exit le volatile: Twitter, qui signifie gazouillis en anglais et qui utilisait un oiseau bleu comme logo depuis son lancement en 2006, a lancé lundi sur son site internet son nouveau logo, un X majuscule stylisé en noir et blanc.

Lire aussi :Twitter restreint la lecture de tweets pour contenir l'utilisation des données par l'IA

Une nouvelle identité

Elon Musk, le fantasque homme d'affaires et propriétaire du réseau social, et la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Linda Yaccarino, recrutée il y a tout juste un mois, avaient annoncé ce week-end que la plateforme allait abandonner le logo de l'oiseau bleu, être rebaptisée X et se lancer rapidement dans les paiements, les services bancaires et le commerce.

Si le site web du réseau social affiche lundi matin le nouveau logo, son adresse URL est toujours twitter.com, le bouton bleu «Tweeter» est encore sur le site et certains utilisateurs ont vu une version bleue du logo X.

«+X+ est là ! On va le faire», avait écrit sur Twitter Linda Yaccarino, en publiant une photo du nouveau logo vers 05H50 GMT lundi.

Dès dimanche, M. Musk avait changé sa photo de profil sur Twitter, la remplaçant par le nouveau logo, qu'il décrivait comme «art déco». Il a aussi changé le lien de sa bio par X.com, qui redirige désormais vers le site de Twitter.

Lire aussi :Lancement de Threads, nouveau réseau social de Meta inspiré de Twitter

Samedi soir, M. Musk avait dit envisager de se débarrasser du logo de Twitter. «Nous dirons bientôt +adieu+ (en français, ndlr) à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux», avait-il tweeté, avant de suggérer que le nouveau logo pourrait être un X.

«Si un logo X assez bon est posté ce soir, nous le mettrons en ligne dans le monde entier demain», avait-il encore assuré.

Interrogé par un internaute, M. Musk avait également indiqué que les tweets seraient appelés des X après le changement de nom.

X est un symbole mathématique que le patron de Tesla, SpaceX, Twitter et Neuralink affectionne particulièrement. X.com était le nom et le site internet de la banque en ligne fondée par l'homme d'affaires devenue plus tard le service de paiement en ligne PayPal. On le retrouve aussi dans le prénom d'un de ses enfants, un garçon baptisé X Æ A- 12.

«X est l'état futur de l'interactivité illimitée»

Après avoir racheté Twitter l'an dernier pour 44 milliards de dollars, M. Musk avait changé le nom de l'entreprise en X Corp en avril dernier. Il a régulièrement évoqué depuis son projet nébuleux de la transformer en application multi-facettes, avec des services financiers, comme WeChat en Chine.

«Fonctionnant par IA, X nous connectera d'une manière que nous commençons à peine à imaginer», a détaillé Linda Yaccarino, dimanche sur Twitter.

«X est l'état futur de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/la banque - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités», a-t-elle ajouté.

«Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plateforme qui pourra fournir, eh bien... tout», a-t-elle poursuivi.

«Pendant des années, les fans comme les détracteurs ont poussé Twitter a rêver plus fort, à innover plus vite, à accomplir notre potentiel. X fera ça et plus encore», a assuré cette ancienne cadre de NBCUniversal, recrutée par M. Musk notamment pour tenter de rassurer les annonceurs.

Ce changement de nom interviendrait en pleine période de difficultés pour Twitter, dont M. Musk a licencié environ la moitié du personnel et dont les revenus publicitaires ont chuté de 50%, selon le milliardaire.

Le réseau social fait face à une myriade d'applications concurrentes, dont le nouveau venu lancé par Meta, Threads, qui compterait 150 millions d'utilisateurs, selon certaines estimations.

Twitter réunit de son côté entre 200 et 350 millions d'utilisateurs actifs en fonction des estimations.