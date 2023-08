Un bombardier russe intercepté en mer du Nord

Share this with email

C'est «le message à la Russie que nous ne serons pas dupes», écrit le site d'info néerlandais De Telegraaf. Ce message, ce sont en réalité les F-16 envoyés à 7h19 ce lundi matin pour intercepter en mer du Nord un bombardier russe qui se dirigeait vers la zone de responsabilité aérienne des Pays-Bas

L'avion a volé en direction de la zone que les Pays-Bas sont censés surveiller conformément aux accords de l'alliance militaire atlantique. Dans un premier temps, la Défense néerlandaise avait identifié l'avion russe comme X. Il a été précisé plus tard qu'il s'agissait d'un Bear T-95, souligne De Telegraaf, ce nom étant donné par l'Otan à un modèle de bombardiers tactiques lourds soviétiques Tupolev.

L'importance d'un déploiement rapide

Historiquement, les bombardiers Tu-95 étaient utilisés par l'URSS pour tester des bombes nucléaires et thermonucléaires. En 2015, deux Tu-95 russes ont survolé la Manche, sans que ni Londres ni Paris n'en aient été préalablement avertis. Des vols commerciaux avaient dû être déroutés. Au début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, des Tu-95 ont tiré des missiles air-sol.

La réaction occidentale a cette fois été plus rapide. «Selon un porte-parole de la Défense, écrit De Telegraaf, les avions de chasse néerlandais ont décollé pour s'interposer. De ce fait, ils pouvaient être rapidement sur place si l'avion russe pénétrait dans l'espace aérien surveillé par les Pays-Bas. Cela menaçait de se produire dans la partie nord de la mer du Nord.» «Cela n'arrive pas souvent, mais l'incident d'aujourd'hui démontre l'importance d'un déploiement rapide», détaille pour sa part la Défense néerlandaise dans un communiqué de presse.

Une collaboration avec la Belgique

À la base aérienne de Volkel, dans la province néerlandaise du Brabant-Septentrional, deux F-16 armés sont en attente 24 heures sur 24 au cas où un avion volerait accidentellement dans l'espace aérien du Benelux. Cette «Quick Reaction Alert» se fait en collaboration avec la Belgique. Les deux pays assument cette tâche à tour de rôle pendant plusieurs mois. C'est au tour des Pays-Bas depuis la mi-avril.

Cette alternance a été mise en œuvre d'autres fois, notamment dans le cadre de la coalition internationale (2014-2021) menée sous l'égide des Etats-Unis en Syrie et en Irak contre Daech.

Régulièrement, des avions russes violent le ciel d'un pays européen ou s'en approchent. Au début de cette année, les Pays-Bas ont intercepté à plusieurs reprises des avions russes alors qu'ils étaient stationnés en Pologne pour protéger l'espace aérien de l'Alliance atlantique

Un réseau de défense disponible 24h/24

Coté belge, l'agence Belga indique que l'Otan possède un réseau de défense aérienne pour assurer 24 heures sur 24 et sept jours sur sept la surveillance et la protection de l'espace aérien de ses Etats-membres. Une quarantaine de bases aériennes, réparties sur tout le territoire allié, sont ainsi chargées de cette mission, en abritant des avions de combat prêts à décoller à bref délai (en général 15 minutes, voire moins) – la «Quick Reaction Alert» (QRA) dont il est question ci-dessus. L'ensemble s'appuie sur un réseau de radars, de centres de contrôle (CRC) nationaux, chapeauté par deux centres d'opérations aériennes combinées (CAOC) de l’Otan, l'un pour l'Europe au nord des Alpes, installé en Allemagne et commandé par le général-major belge Harold Van Pee, et l'autre responsable du sud, en Espagne.

Rappelons aussi que la Belgique et les Pays-Bas assurent tour à tour la protection du ciel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le danger ne vient toutefois pas que des airs. A plusieurs reprises, des sous-marins russes ont été repérés dans l'Atlantique. En octobre 2022, l'un d'eux avait été pisté jusqu'à la pointe bretonne par une frégate française.