Un coming out qui pose question

Il est l'homme en forme du moment. À 30 ans, Conner Rousseau est le président de Vooruit, le parti socialiste flamand. Un parti revenu d'entre les morts de la social-démocratie qui se classe aujourd'hui troisième formation politique de Flandre, derrière le Vlaams Belang (extrême droite) et la N-VA nationaliste de Bart De Wever.

Lire aussi :Les partis belges fourbissent leurs armes électorales

Conner Rousseau a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Dans une vidéo postée sur YouTube, il a choisi de dévoiler sa bisexualité: il est attiré par les femmes et par les hommes.

«Je manie généralement bien les mots, explique le président des socialistes flamands. Mais maintenant que je dois me livrer, je dois avouer que c'est plus difficile. Ma sexualité est un sujet compliqué pour moi: les gens aiment bien spéculer dessus, et j'ai moi-même lutté avec durant trois ans. Surtout quand tout le monde me pose des questions à ce sujet. Cela a duré quelques années, mais je sens que c'est arrivé au point où je me sentais paralysé. Je lutte toujours avec mon orientation. Nous sommes en 2023. Ce n'est plus un problème de nos jours, mais il n'empêche que j'ai toujours énormément de difficultés.»

Ces difficultés naissent en partie dans le regard des autres. «Je me sens traqué, car énormément de gens spéculent (sur mon intimité). J'ai besoin d'air et j'espère que cela va me rendre un peu d'oxygène et de disponibilité mentale pour m'occuper d'autres choses», souffle encore celui qui dit être victime de nombreuses rumeurs. Conner Rousseau plante le décor d'une adolescence douloureuse, où il aurait été victime de harcèlement. «Après une balade à vélo, nous avons dû aller nous doucher. On m'a alors agrippé et maintenu pour prendre des photos de moi. Ces images ont par la suite été éditées. Ils ont effacé mes parties génitales avant de les partager avec le reste de l'école. Je me suis ensuite rendu à mon école de danse pour leur dire que j'arrêtais.»

Un «comportement inapproprié»

De tels propos en rappellent de plus anciens dans lesquels Conner Rousseau, abordant sa vie amoureuse, avait confié la difficulté de fonder une famille tout en étant dans la politique. «Certains ne veulent tout simplement pas être avec un homme politique. Il faut être capable de gérer ça».

Ce coming out, qui succède à d'autres révélations du genre dans la Flandre des Bekende Vlamingen (les Flamands célèbres), aurait en temps normal valu beaucoup d'empathie à l'intéressé tout en faisant avancer la cause de ceux qui luttent pour les droits liés à la sexualité.

Lire aussi :Les Belges ne veulent plus d’Alexander De Croo

Mais Conner Rousseau est-il sincère? C'est la question que se posent aujourd'hui les médias et les réseaux sociaux. Car la sortie de l'homme politique intervient alors que deux signalements le visant évoquent un possible «comportement inapproprié».

Le parquet d'Anvers a ainsi reçu une lettre de dénonciation qui charge Conner Rousseau. On ne sait pas à cette heure ce qu'elle contient, mais une enquête préliminaire a été ouverte. De ses résultats dépendra l'ouverture ou non d'une enquête judiciaire formelle

Lire aussi :Le Parlement wallon assis entre deux chaises (de luxe)

Le parquet de Bruges vient par ailleurs de classer une autre plainte contre Conner Rousseau. Pour quelles raisons? Mystère. Son avocate parle d'accusations sans fondement et de «chasse aux sorcières».

Cette succession d'affaires –qui laisse pour l'instant Conner Rousseau pleinement innocent– pose la question du timing de son coming out. Le président de Vooruit a-t-il cherché à faire diversion? La télévision publique flamande VRT parle d'une «fuite en avant». Le Soir évoque un geste «grave», non apaisé, mais important en termes de représentation dès lors qu'il vient d'une personnalité publique.