Une affaire George Floyd en région liégeoise?

Le week-end dernier a été chaud, très chaud, en région liégeoise. Depuis, la tension reste palpable, des factions mobiles de casseurs cherchant à provoquer des affrontements avec les forces de l'ordre et à les attirer dans des pièges, selon Serge Fillot, le bourgmestre d'Oupeye, commune du nord-est de Liège. Cette fois, aucune arrestation ni blessé n'a été signalé. L'interdiction de rassemblement de plus de quatre personnes reste toutefois en vigueur durant une semaine.

À l'origine des heurts qui ont opposé la police à plusieurs individus, on trouve la mort d'un homme qui a officiellement refusé d'obtempérer à un contrôle. Il aurait percuté et écrasé un agent avec son quad. Un autre policier aurait alors tiré deux fois. Une des deux balles a touché le fuyard à la tête, selon les premiers éléments de l'enquête.

Le défunt est identifié comme étant Domenico D'Atria, âgé de 32 ans. L'homme avait une réputation sulfureuse et un casier judiciaire chargé. Il avait déjà été condamné pour trafic de drogue et vols avec violence dans le passé, selon Sudpresse. Un autre dossier de trafic de drogue était en attente devant le tribunal correctionnel. Le dealer avait déjà été incarcéré à la prison de Lantin. Il avait confié vouloir éviter à tout prix une nouvelle incarcération. Lors de l'altercation avec les forces de l'ordre qui a conduit à sa mort, il transportait une grande quantité de cannabis dans son pantalon, ce qui expliquerait sa fuite.

Nous nous préparons à d'autres nuits de ce genre, car il n'y a aucune raison de croire que les choses vont se calmer Serge Fillot Bourgmestre d'Oupeye

Cette version livrée par la police induit l'idée qu'il n'y a pas en Belgique une affaire George Floyd, du nom de cet Afro-Américain tué par la police en 2020 à Minneapolis, dans l'Etat du Minnesota. Toute ressemblance avec le sort réservé à Nahel, cet adolescent franco-algérien tué à bout portant par un policier à Nanterre en juin dernier, serait également à proscrire.

«L'une des versions des événements prétendant qu'un policier a froidement abattu un jeune homme au cœur d'Oupeye ne correspond pas à la véritable séquence des événements. Attendons que l'enquête établisse les responsabilités de chacun», déclare Serge Fillot.

Les heurts qui ont éclaté ce week-end devraient eux aussi être relativisés quant à leur ampleur. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont importants : abribus dégradés, conteneurs à verre renversés et incendiés, mobilier urbain endommagé, etc. Les vitres de certaines maisons et d'une école ont également été brisées. Les bus publics ont été déviés, excluant les zones touchées par les incidents. Cette mesure vise à protéger à la fois les conducteurs et les passagers, et a été prise en concertation avec les autorités locales, pour une durée indéterminée.

Les deux policiers impliqués dans la mort de Domineco D’Atria sont quant à eux hospitalisés, l'un étant blessé par le quad, l'autre en état de choc.

Si le calme est revenu, l’appréhension reste grande. «Nous nous préparons à d'autres nuits de ce genre, car il n'y a aucune raison de croire que les choses vont se calmer, surtout étant donné que les funérailles de la victime n'auront lieu que vendredi», avait précisé le bourgmestre d'Oupeye le week-end dernier.

L’enquête dira en quelles circonstances Domenico D’Atria est décédé, et s’il y a eu bavure policière ou non. Pour l’instant, il est difficile de ne pas voir dans cette affaire l’expression de la tension croissante qui entoure le trafic de drogue en Belgique. Cette fois, cependant, la victime n’a pas payé de sa vie la guerre que se livrent les gangs à Anvers, Bruxelles et ailleurs.