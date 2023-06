Une défense protéiforme au procès de Bruxelles

Par Max Helleff (Bruxelles)

Cette semaine, les avocats de la défense sont entrés en piste. Un objectif immédiat et évident: arracher leurs clients à la prison. Mais aussi, en filigrane, la nécessité pour tous de démontrer que ce procès n’est pas joué d’avance, qu’il y a une place pour une justice fondée et apaisée en dépit de l’atrocité des faits reprochés aux accusés.

Lire aussi :Des «lâches» et des «assassins» jugés au procès de Bruxelles

La culpabilité de Salah Abdeslam

Salah Abdeslam? Pour ses défenseurs, il n’est pas l’«assassin» que voudraient en faire certaines parties civiles. S’il a bien séjourné dans des planques de la cellule terroriste responsable des attentats, il n’était pas pour autant au courant du projet qui devait ensanglanter Brussels Airport et la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016. C’est du moins ce qu’affirment ses avocats.

Il faut prouver qu’il savait ce qui se tramait rue Max Roos, et le parquet fédéral ne peut pas le faire. Un avocat de Salah Abdeslam

«Il faut prouver qu’il savait ce qui se tramait rue Max Roos, et le parquet fédéral ne peut pas le faire», a défendu l’un d’eux, rappelant que c’est à cette adresse que le commando a concocté son plan et préparé les explosifs des bombes.

Salah Abdeslam n'aurait plus eu alors le moindre crédit auprès de ses complices, dans la mesure où il avait choisi de ne pas se faire exploser quatre mois plus tôt à Paris, lors des attentats du 13 novembre 2015. «Quand il s’est agi de passer à l’action, on n’a pas voulu de Salah Abdeslam, et on lui a caché l’adresse [de l’appartement de la rue Max Roos]. On ne le trouvait pas fiable. Il ignorait non seulement l’adresse, mais aussi ce qu’il s’y passait.»

Une autre avocate du Molenbeekois fait valoir devant les jurés que «le parquet ne vous a jamais démontré que, premièrement, Salah Abdeslam connaissait le projet; que, deuxièmement, il a eu la volonté de s’associer à ce projet au moment où il s’est mis en place. Et que, troisièmement, il a apporté une aide essentielle à la commission de l’infraction.»

Lire aussi :Une arme belge entre de mauvaises mains

A suivre la défense, la culpabilité de Salah Abdeslam aurait marqué un stop au lendemain des attentats de Paris, n’intervenant en rien dans ceux de Bruxelles. «Pour le ministère public, une nouvelle cellule terroriste se serait créée après les attentats à Paris, à partir du 2 décembre 2015. Salah Abdeslam a déjà été jugé pour les attentats à Paris. Et donc, on ne peut pas retenir contre lui ici des éléments antérieurs à cette date.»

Des enjeux différents

Salah Abdeslam a été condamné à la perpétuité incompressible en juillet 2022 par la cour d’assises de Paris pour son implication dans les attentats terroristes qui ont frappé la capitale française. Un acquittement à Bruxelles ne changera rien à son sort, sauf à penser qu’une mesure de clémence pourrait un jour intervenir outre-Quiévrain, ce qui paraît improbable.

L’enjeu est très différent pour El Haddad Asufi qui a été condamné à Paris à dix ans de prison assortis d’une mesure de sûreté égale aux deux tiers de la peine. Comme il a déjà purgé sept ans, Asufi pourrait retrouver la liberté au terme du procès bruxellois s’il devait être acquitté.

Mais pour les procureurs fédéraux, il est clair qu’Asufi a participé à Bruxelles aux activités d’un groupe terroriste et s’est rendu coupable d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste. Il est poursuivi pour avoir fourni une aide logistique à la cellule terroriste, jouant notamment les intermédiaires dans la location de la planque de l’avenue des Casernes, à Etterbeek. Il a aussi véhiculé à plusieurs reprises Ibrahim El Bakraoui, l’un des kamikazes de Brussels Airport. ll était en possession d’une clé USB contenant les testaments des terroristes.

Lire aussi :L’accusation tel un rouleau compresseur au procès de Bruxelles

Ses défenseurs n’hésitent pourtant pas à plaider l’acquittement en démontant chaque point de l’accusation. «Il vous faut réfléchir à un élément important, essentiel!», insiste un de ses avocats.

«C’est la question du motif. Deux expertises psychologiques nous disent que M. Ali El Haddad Asufi n’est pas radicalisé. Il aurait fait ça par amitié? Mais qui assassinerait plus de 30 personnes par amitié? Personne, ça n’existe pas ! Seul un psychopathe ferait ça et M. Asufi n’est pas un psychopathe. Il n’est pas non plus asocial, il est bien intégré dans la société, il n’a pas de casier ni le profil d’un délinquant. Tout le monde parle de lui comme quelqu’un de joyeux, qui rigole tout le temps, et il irait tuer par amitié? Ça n’a aucun sens.»

Un ADN inconnu

L’avocat renvoie encore à un ADN inconnu, découvert sur la poignée d’un sac dans l’appartement de la rue Max Roos d’où sont partis les terroristes de Brussels Airport le matin du 22 mars 2016. «Cet ADN, dit-il, est similaire à une autre trace découverte à Charleroi en 2018. On ne parviendra jamais à identifier cette personne.»

Comprenez: peut-être est-ce celui ou celle qui possède cette génétique qui a fait le sale boulot dont on rend aujourd’hui erronément responsable Asufi. «Il vaut mieux cent coupables en liberté qu’un innocent en prison. C’est pour cela que la charge de la preuve revient au parquet fédéral. L’autre filet de sécurité, c’est le doute. Il vous protège aussi de l’erreur judiciaire. Si vous le condamnez, c’est une mort sociale», continue la défense d’Ali El Haddad Asufi en citant Voltaire.

Elle avance également que s’il avait vraiment été impliqué jusqu’au cou dans les attentats bruxellois, Asufi - qui ne serait selon ses défenseurs qu’un vulgaire trafiquant de drogue – aurait pu déclencher un véritable 11 Septembre à l’aéroport de Zaventem où il travaillait.

Lire aussi :L'«avenir incertain» de Salah Abdeslam

Vient enfin le tour de Bilal El Makhoukhi, un vétéran du djihad auquel le commando terroriste avait remis des armes la veille des attentats. Sa défense estime que c’est le droit de la guerre qui s’applique, et non le droit pénal. Les attentats du 22 mars 2016 seraient à l’entendre le prolongement direct du conflit armé qui se déroulait alors en Syrie.

L’avocat de Bilal El Makhoukhi se défend toutefois de chercher à légitimer les attaques commises sur le sol belge: «Il n’y a rien à légitimer dans ces actes. J’espère que vous aurez compris que cette défense n’est pas indécente». «La guerre, c’est le chaînon manquant», assure-t-il.