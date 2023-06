Une inquiétante diversification de l'offre et de l'usage des drogues en Europe

Le dernier aperçu officiel de la situation européenne en matière de drogues est paru ce vendredi. Et le cas du Luxembourg n'est pas le plus préoccupant.

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCCDA) a publié ce vendredi son «Rapport européen sur les drogues». Basé sur des données provenant de 29 pays (les 27 membres de l’Union européenne, la Turquie et la Norvège), ce dernier porte sur l’usage et l’offre de drogues ainsi que sur les dommages liés à la consommation de drogues et les réponses à y apporter.

Et pour cette année 2023, le constat est accablant, puisque «la diversification, la disponibilité et la production de drogues ne cessent d’augmenter et de créer des nouvelles problématiques».

D’après le communiqué relatif à la sortie de cette étude, «les usagers de drogues sont exposés à un éventail très large de nouvelles substances psychoactives (NSP) souvent avec une teneur en principe actif et une pureté très élevées».

Le Grand-Duché en dessous des taux moyens de consommation

Au Luxembourg, la consommation récente des substances illicites les plus courantes (à savoir, les opioïdes, la cocaïne, les amphétamines ou le cannabis) se situe en dessous des taux moyens respectifs au sein de l’UE.

Toutefois, la consommation de drogue par injection est toujours responsable de problèmes de santé aigus et chroniques, notamment les infections VIH et VHC (hépatite C).

Des programmes d'échange d'aiguilles et de seringues ont d’ailleurs été mis en place dans tous les États membres de l'UE et la Norvège en 2022. Pour sa part, le Grand-Duché fait partie des cinq pays européens ayant atteint l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de distribuer 200 seringues par an et par personne qui s'injecte des drogues.

Par ailleurs, le rapport décrit également les développements politiques liés à la réglementation du cannabis à des fins récréatives propre au Luxembourg, qui cette fois fait partie des cinq États membres de l’UE (avec l’Allemagne, Malte, les Pays-Bas et la Tchéquie) mettant en place ou envisagent de mettre en place de nouvelles approches pour réglementer l’offre de cannabis à des fins récréatives.

Des initiatives qui seront scrutées attentivement, sachant que le cannabis reste la drogue illicite la plus consommée en Europe. Il est estimé qu’environ 8% (22,6 millions) des Européens âgés de 15 à 64 ans ont consommé du cannabis au cours de l’année écoulée.

Mettre en place des stratégies d’alerte et de communication

Raison pour laquelle il est primordial d’apporter des améliorations quant aux stratégies d’alerte et de communication sur les risques liés. Il semblerait en effet que dans certains cas, les consommateurs n’aient finalement pas vraiment conscience de ce qu’ils consomment et de leur exposition à des risques accrus liés aux effets néfastes des stupéfiants. Sans compter les réactions qui peuvent survenir lorsque certaines drogues sont mélangées entre elles.

Tristement, la présence de substances traditionnelles telles que la cocaïne et l’héroïne reste toujours élevée dans l’UE. Un constat qui s’établit grâce à «des saisies records et l’observation d’une augmentation de la production de cocaïne». La présence d’autres stimulants de synthèse représente également un sujet de préoccupation croissant.

«Les problèmes liés aux opiacés évoluent aussi. L’héroïne reste l’opioïde illicite le plus couramment consommé en Europe, mais l’usage d’opioïdes de synthèse devient également un sujet d’inquiétude dans certaines régions.»

Autant dire que la coopération transfrontalière entre les différents Etats membres en matière de lutte contre ces trafics n'est pas près de s'épuiser...