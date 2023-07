Xavier Bettel: «Une guerre mondiale ne ferait le jeu de personne»

Volodymir Zelensky et son épouse Olena Zelenska ont été invités à la photo de groupe du sommet, mais une invitation à adhérer à l'OTAN leur a été refusée à Vilnius. Le Premier ministre Xavier Bettel et son mari Gauthier Destenay se trouvent au deuxième rang. © PHOTO: AFP

«L'avenir de l'Ukraine est dans l'Otan. Nous réaffirmons notre engagement, pris lors du sommet de Bucarest en 2008, de voir l'Ukraine devenir membre de l'Otan.» C'est ce que dit la déclaration du sommet de Vilnius. L'invitation à l'adhésion espérée - et réclamée - par le président ukrainien n'a toutefois pas eu lieu lors de ce sommet en Lituanie.

En guise de compromis, les pays de l'Otan se sont mis d'accord pour promettre à l'Ukraine de ne pas insister sur le programme de pré-adhésion habituel en deux étapes. En outre, la coopération avec l'Ukraine sera encore renforcée, notamment par la revalorisation de la Commission Otan-Ukraine en un Conseil Otan-Ukraine - qui s'est réuni pour la première fois mercredi, en présence de Volodymir Zelensky, et au sein duquel les questions clés de la sécurité seront discutées d'égal à égal.

Le président américain Joe Biden en discussion avec Xavier Bettel. © PHOTO: AFP

L'argument de l'article 5

Cet entretien s'est déroulé de manière honnête et ouverte, résume Xavier Bettel (DP). Il a expliqué une nouvelle fois au président Zelensky la position luxembourgeoise. «Nous continuons à nous montrer solidaires de l'Ukraine et à soutenir le pays dans sa lutte pour ses valeurs, qui sont aussi les nôtres.» Une adhésion n'est toutefois pas envisageable à l'heure actuelle, car elle déclencherait l'article 5 et signifierait que les soldats des pays de l'Otan deviendraient directement partie prenante de la guerre.

Plusieurs raisons expliquent que le président ukrainien ait dû rentrer chez lui sans invitation d'adhésion. Les pays de l'Otan exigent de Kiev des «réformes supplémentaires dans le domaine de la démocratie et de la sécurité». Pour cela, il faut que l'armée soit soumise à un contrôle civil et démocratique.

En outre, la question territoriale est un casse-tête : l'Ukraine peut-elle adhérer sans que tous les conflits territoriaux avec la Russie soient réglés ? Dans ce contexte, les partenaires de l'Otan veulent à tout prix éviter une «réaction imprévisible» de Moscou. Au regard de l'article 5 qu'il a invoqué, il est également clair pour le Premier ministre Xavier Bettel qu'il ne faut pas fournir de prétexte à la Russie à l'heure actuelle, car «une guerre mondiale ne ferait le jeu de personne».

Tout d'abord et par principe, les pays de l'OTAN veulent continuer à soutenir l'Ukraine «aussi longtemps que nécessaire». «Nous restons inébranlablement attachés à notre engagement de continuer à accroître notre soutien politique et pratique à l'Ukraine, alors qu'elle défend son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues», peut-on lire dans la déclaration du sommet.

«Pas dans un bazar»

L'Alliance atlantique a fait les gros titres avant même le début du sommet. La Turquie a abandonné sa position de blocage, de sorte que plus rien ne s'oppose à l'adhésion de la Suède à l'Otan. La Lituanie, hôte du sommet, et ses deux partenaires baltes, l'Estonie et la Lettonie, saluent tout particulièrement l'adhésion imminente de la Suède. Celle-ci est importante pour la protection et la sécurité des pays de la mer Baltique qui font partie de l'Otan.

A Vilnius, on peut sentir comment la géographie et l'histoire marquent le quotidien des gens, explique Bettel en évoquant l'atmosphère qui règne dans l'ancienne république soviétique de Lituanie. Il faut donc respecter le fait que la vision de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan soit différente.

Autre effet secondaire bienvenu pour l'alliance de défense : l'Otan a pu faire preuve d'unité, comme elle l'a fait depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. «Ce n'est qu'en nous serrant les coudes que nous pouvons faire bouger les choses ensemble», souligne le chef du gouvernement luxembourgeois.

Xavier Bettel ne pense pas grand chose de la dernière tentative de chantage du président turc : «Nous ne sommes pas dans un bazar», commente-t-il en évoquant sa tentative de faire dépendre le ticket de l'Otan pour la Suède de l'adhésion de la Turquie à l'UE. «Ce sont les critères de Copenhague qui s'appliquent», rappelle-t-il, une condition préalable à l'adhésion à l'UE que l'Ukraine doit d'ailleurs également remplir.