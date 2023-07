Comment planifier ses vacances avec l'intelligence artificielle?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Quiconque a déjà planifié un voyage connaît les recherches souvent fastidieuses et l'énorme perte de temps qui en découle. Sans parler du vol, de l'hôtel et des possibilités de transport, des détails sur la région et les curiosités sont nécessaires, à moins qu'il ne s'agisse de vacances de pure détente. Quels établissements proposent un bon dîner, où peut-on sortir?

Lire aussi :L'aéroport du Luxembourg, l'un des moins stressants d'Europe

Le thème tendance de l'intelligence artificielle (IA) n'épargne pas le secteur du voyage. En effet, il existe déjà aujourd'hui un nombre impressionnant d'outils de planification basés sur l'Intelligence artificielle (IA), si bien qu'il est difficile d'en avoir une vue d'ensemble. Mais ChatGPT, l'outil à tout faire, s'essaie lui aussi au rôle de guide de voyage numérique. Nous avons tenté l'expérience ...

Quatre jours à Majorque

Majorque est desservie par de nombreuses compagnies aériennes et a bien plus à offrir que le simple tourisme festif: l'île des Baléares est également une destination idéale pour un court séjour organisé par ses soins. Notre exemple de voyage commence le vendredi midi et se termine le lundi après-midi, il reste donc deux demi-journées et deux journées complètes, ce qui représente déjà un défi pour deux des systèmes d'IA.

Tant Tripnotes.ai ainsi que Roam Around peuvent certes planifier un voyage de quatre jours, mais ne peuvent pas intégrer l'heure d'arrivée ou de départ dans la planification. Ces deux offres peuvent donc tout au plus servir d'idées, mais pas de véritable base de planification. Google Bard, encore très immature, comprend certes les ajouts individuels, mais indique des recommandations totalement inutilisables, comme une randonnée de 75 kilomètres pour l'après-midi.

La petite baie du village de pêcheurs de Sant Elm, à l'ouest de Majorque, fait partie des suggestions de plage de ChatGPT. © PHOTO: Dustin Mertes

Le leader apparent du secteur ChatGPT fournit d'emblée un résultat valable sur quatre jours avec un bon mélange de visite de ville, de roadtrip et de détente. ChatGPT montre sa vraie force dès qu'on le confronte à des souhaits individuels. Arriver l'après-midi ? Pas de problème, le premier jour est adapté et planifié de manière nettement plus allégée, y compris en indiquant que l'itinéraire prévu permet de «profiter de l'arrivée le premier jour pour s'acclimater et explorer la beauté de l'île les jours suivants», quasiment comme si l'IA avait pensé à tout.

Lire aussi :Le Luxembourg garde un œil sur ChatGPT, alors que l'Italie l'interdit

Mais ce n'est pas tout: un dîner dans un restaurant végétalien est souhaité? En raison de la courte durée du voyage, l'itinéraire doit se concentrer uniquement sur l'ouest de l'île ? Une journée à la plage dans la ville pittoresque de Sant Elm doit être incluse ? ChatGPT modifie facilement l'itinéraire en fonction de toute nouvelle information supplémentaire et intègre de manière fiable tous les souhaits particuliers, pour aboutir à un plan de voyage parfaitement réalisable et bien pensé.

Quatre jours à Majorque - L'itinéraire de ChatGPT Jour 1: Arrivée le vendredi après-midi Arrivée à l'aéroport de Palma de Majorque

Prise en charge d'une voiture de location

Transfert à l'hôtel et enregistrement

Le soir, visite de Palma de Majorque, découverte de la vieille ville, de la cathédrale La Seu et dîner dans un restaurant local. Jour 2: Port de Soller et Villa Vegana Départ pour Port de Soller, un village côtier pittoresque.

Profitez de la journée à Port de Sóller, explorez le port, faites un tour en bateau ou détendez-vous simplement sur la plage.

Après le déjeuner, vous pourrez prendre le tramway historique pour vous rendre à Sóller, un joli village à l'intérieur des terres.

Le soir, profitez d'un dîner végétalien à la Villa Vegana, un hébergement et un restaurant végétalien réputé près de Port de Sóller. Jour 3 : Sant Elm et la côte ouest Matin: Prenez la route pour Sant Elm, un charmant village côtier au sud-ouest de Majorque.

Passez la journée sur la plage de Sant Elm, explorez les environs ou faites un tour en bateau jusqu'à l'île de Sa Dragonera.

Longez la spectaculaire côte ouest de Majorque et profitez de vues à couper le souffle.

En option: en cours de route, vous pourriez vous arrêter pour déjeuner dans la ville d'Andratx. Jour 4: Adieu à Majorque Prenez un dernier petit-déjeuner à l'hôtel

Départ de l'hôtel

Allez à Palma de Majorque pour une promenade relaxante avant de quitter l'île.

Transfert à l'aéroport et restitution de la voiture de location

Vol de retour le lundi après-midi Le plan de voyage illustré a été légèrement raccourci par rapport à la version originale de ChatGPT.

1 / 3 A Palma de Majorque, même ChatGPT ne peut éviter de visiter la cathédrale de la Seu. © PHOTO: Dustin Mertes

2 / 3 Un tramway historique circule entre Sóller et Port de Sóller. © PHOTO: Dustin Mertes

3 / 3 Il faut absolument suivre la recommandation de ChatGPT de longer un peu la côte ouest de l'île des Baléares. © PHOTO: Dustin Mertes







Un week-end au Luxembourg?

La meilleure façon de vérifier la faisabilité d'un plan ChatGPT est d'établir un itinéraire dans un territoire déjà connu. Que propose donc l'IA pour un week-end au Grand-Duché, si on lui demande d'inclure dans son plan un peu de la ville et de la campagne environnante? En quelques secondes, ChatGPT propose une excursion d'un week-end qui vaut le détour. Pour ceux qui préfèrent d'autres régions du pays ou qui ont une préférence pour le vin, l'itinéraire est également modifié en quelques secondes.

Un week-end à Luxembourg - L'itinéraire de ChatGPT Jour 1: Découvrir Luxembourg-ville Arrivée à Luxembourg-ville

Visite de la ville en soirée : Pont Adolphe, Place d'Armes, Cathédrale Notre-Dame, Remparts. Jour 2: Découverte de la ville et excursion dans la campagne environnante Matin : petit déjeuner dans la vieille ville

Visite du Palais grand-ducal (attention aux horaires d'ouverture)

Quartier européen : visite du Parlamentarium européen

Excursion à Vianden : Visite du château de Vianden

Retour à Luxembourg-ville, dîner en ville Jour 3: Découverte de la nature dans les environs Excursion dans la région du Mullerthal («Petite Suisse luxembourgeoise»)

Randonnée à travers des gorges comme le «Schiessentümpel» et la «Wolfsschlucht».

Retour à Luxembourg-ville, préparation du départ Le plan de voyage illustré a été légèrement raccourci par rapport à la version originale de ChatGPT.

1 / 3 Le Palais grand-ducal est bien entendu en tête de liste lors d'une visite du Luxembourg. © PHOTO: Guy Jallay

2 / 3 Tout récemment, CNN Travel a présenté le château de Vianden dans une liste des plus beaux châteaux du monde. ChatGPT connaît bien sûr aussi cet imposant édifice. © PHOTO: Shutterstock

3 / 3 Le Schiessentümpel est recommandé par ChatGPT comme but de randonnée lors d'une visite dans le Mullerthal. © PHOTO: Gerry Huberty







Lire aussi :Dans les coulisses du palais grand-ducal avec ses anecdotes et secrets

Des erreurs de planification?

Nous avons rarement rencontré des grandes erreurs de planification lors du test ChatGPT. A la question concernant un musée automobile au Luxembourg, l'IA a répondu que le «Musée national d'histoire et d'art - Diekirch» à Roost/Bissen en était un. En fait, il s'agit plutôt du «Musée Automobile - Conservatoire National de Véhicules Historiques». à Diekirch.

L'IA se trompe aussi parfois un peu sur les distances. En testant un itinéraire à travers le sud-ouest des États-Unis, ChatGPT a proposé de se rendre le matin de Las Vegas à la rive sud du Grand Canyon et de revenir le soir dans la ville des casinos pour y passer la nuit. Cela représenterait un trajet de deux fois 470 kilomètres. Cela peut être faisable dans des cas extrêmes, mais n'est plutôt pas recommandé pour un séjour de découverte détendu.

De plus, l'approche formelle n'est pas toujours cohérente. Tantôt l'utilisateur est tutoyé lors de la planification du voyage, tantôt il est vouvoyé. Pour certaines attractions, l'IA se réfère aux heures d'ouverture ou à une recommandation de réservation, pour d'autres non.

Les mots ne suffisent pas à décrire le coucher de soleil sur le Grand Canyon. Un retour à l'hôtel de Las Vegas n'est pas optimal en raison de la distance de 470 kilomètres. © PHOTO: Shutterstock

Néanmoins, ce que ChatGPT fournit déjà aujourd'hui pour les demandes de planification de voyage est tout à fait remarquable et dépasse de loin la concurrence, y compris Google Bard. Si l'on donne à l'IA de ChatGPT quelques informations supplémentaires et quelques souhaits, on obtient dans la plupart des cas une planification de voyage bien réalisable, qui constitue en tout cas une bonne source d'inspiration pour un voyage à venir. Il ne faut toutefois pas se fier aveuglément aux résultats, un peu de factchecking et une vérification des distances devraient être effectués dans tous les cas afin d'éviter les mauvaises surprises sur le lieu de vacances.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol