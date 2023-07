Des conseils pour passer de bonnes vacances quand on voyage seul

Share this with email

Partir en vacances en famille, avec son partenaire ou avec des amis: la plupart des gens planifient leur voyage avec leurs proches. En revanche, l'idée de faire ses valises et de partir seul suscite souvent des inquiétudes. Pourtant, les voyages en solo peuvent non seulement être enrichissants, mais aussi déclencher un sentiment de liberté et d'indépendance.

Pour ceux qui ont peur de la solitude ou de l'ennui, voyager seuls permet souvent de trouver rapidement des personnes partageant les mêmes idées ou des connaissances locales. La rédaction a réuni quelques conseils à l'intention de tous ceux qui sont saisis par l'envie de partir seuls.

Choisir soigneusement son lieu de vacances

«Si l'on souhaite être en couple, il peut être frustrant de voir de nombreux couples heureux», explique la psychologue et thérapeute de voyage Christina Miro. Si l'on veut éviter cela, il faut choisir des lieux qui ne sont pas destinés aux couples ou aux familles.

De même, les lieux de fête pourraient être moins appropriés pour les célibataires qui ne sont pas intéressés par la vie nocturne. En fin de compte, le choix de la destination doit être basé sur les préférences et les intérêts individuels.

Les personnes qui partent en vacances en solo devraient toujours se concentrer sur les bons côtés du voyage en solo. © PHOTO: Shutterstock

Penser positivement

Pour profiter de leurs vacances en solo, les célibataires peuvent se renforcer mentalement en développant une attitude positive et «en se concentrant sur les aspects positifs du voyage en solo», recommande Christina Miro. Il s'agit par exemple de la liberté de prendre ses propres décisions et de vivre de nouvelles expériences.

Être ouvert

Malgré une bonne planification du voyage, il faut rester ouvert aux événements inattendus ou aux changements d'itinéraire. La flexibilité et la capacité d'adaptation peuvent aider à vivre de nouvelles expériences et à saisir des opportunités imprévues.

Prendre ses repas seul en toute confiance

«Il y a beaucoup de gens, voyageurs et locaux, qui prennent leurs repas seuls. On n'est donc pas seul», explique Christina Miro. Dans ce contexte, il faut être ouvert à la discussion avec les autres clients ou le personnel. Si l'on se sent malgré tout mal à l'aise, on peut s'occuper en lisant un livre, en écoutant de la musique ou en surfant sur Internet par exemple.

Faire attention à ses propres besoins et bien s'occuper de soi est particulièrement important lorsqu'on part seul. Les vacances pour célibataires peuvent par exemple être mises à profit pour se faire plaisir avec de délicieux repas ou des visites au spa, ou encore pour entreprendre des activités qui procurent beaucoup de plaisir.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.