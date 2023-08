Dix lacs de baignade et piscines en plein air pour se rafraîchir

Share this with email

Le soleil est enfin de retour - et cette fois-ci, il est réellement au rendez-vous! Des températures allant jusqu'à 30 degrés Celsius sont attendues pour ce week-end. Vous voulez vous rafraîchir? La piscine en plein air ou le lac devraient à nouveau en valoir la peine pour un pique-nique agréable avec des amis, pour barboter sans souci avec les enfants ou simplement pour lézarder au soleil sur une serviette. De préférence avec un livre.

Il est d’ailleurs possible que l'été atteigne bientôt sa phase finale, car le week-end prochain, il devrait déjà faire nettement plus frais. Raison de plus pour ne pas se priver donc!

Quels sont les meilleurs sites de baignade et les piscines en plein air autorisés au Grand-Duché pour se détendre? La rédaction du Wort a fait sa sélection.

1) Lac de barrage de la Haute-Sûre

Jusqu'au 30 septembre, la baignade est officiellement autorisée dans les eaux de baignade désignées. Il s'agit du lac de barrage de la Haute-Sûre, du lac de Weiswampach, de l'étang de dragage de Remerschen ainsi que du nouveau site du lac d'Echternach.

Le lac de barrage de la Haute-Sûre est un lieu d'excursion très apprécié lors des chaudes journées d'été. Plusieurs plages de baignade sont aménagées autour du plus grand réservoir d'eau potable du pays: Insenborn (Fuussefeld), Lultzhausen, Liefringen, Burfelt (prairie nudiste) et le site de baignade plus petit de Rommwiss, accessible par une route depuis Baschleiden.

Des toilettes publiques sont disponibles à tous les endroits de baignade autour du lac de barrage.

Vous voulez vous rafraîchir? Alors plongez dans le lac de barrage de la Haute-Sûre. © PHOTO: Caroline Martin / LW-Archives

Si vous êtes trop paresseux pour traverser à la nage, vous pouvez aussi traverser le lac en canoë ou en kayak. Un service de location de canoës est disponible à la base nautique de Lultzhausen. La promenade en bateau solaire devrait être une expérience particulière. Cette excursion écologique dure environ deux heures et démarre (temporairement cette année) à Lultzhausen. Un détour par le centre de découverte de la forêt de Burfelt est également prévu.

Les excursions en bateau, qui coûtent dix euros par personne, sont proposées trois fois par jour (sauf le lundi) : à 10 heures, 13h45 et 16 heures (jusqu'au 31 août). Du 1er septembre au 1er octobre, le bateau ne circule qu'une fois par jour. Pour plus d'informations (y compris sur les réservations), cliquez ici.

2) Le lac d'Echternach

1 / 6 La nouvelle zone de baignade au lac d'Echternach. © PHOTO: Christophe Olinger / LW-Archiv

2 / 6 La zone de baignade se trouve à côté d'un café au bord de l'île d'aventure. © PHOTO: Chris Karaba / LW-Archiv

3 / 6 Il n'est pas possible de rester debout dans le lac. Les parents ne devraient donc pas laisser leurs enfants seuls dans l'eau. © PHOTO: Chris Karaba / LW-Archiv

4 / 6 Deux autres pontons se trouvent dans la zone de baignade elle-même. © PHOTO: Chris Karaba / LW-Archiv

5 / 6 La plage est ouverte tous les jours et l'entrée est gratuite. © PHOTO: Chris Karaba / LW-Archiv

6 / 6 La zone de baignade est accessible tous les jours de 7 à 22 heures. © PHOTO: Chris Karaba / LW-Archiv













La plus ancienne ville du Luxembourg abrite l'eau de baignade la plus récente et la plus petite en termes de superficie. Depuis le début des vacances de Pentecôte, la baignade est autorisée dans une partie du lac d'Echternach.

Les visiteurs accèdent à la zone de baignade par une petite île située non loin de l'auberge de jeunesse. Il n'est pas nécessaire de marcher inconfortablement sur des pierres dans le lac: un ponton en bois et des échelles permettent d'accéder directement à l'eau rafraîchissante. Deux autres pontons se trouvent dans la zone de baignade elle-même. Une plage de sable invite à prendre un bain de soleil.

Mais attention, les nageurs inexpérimentés doivent être prudents. Le lac d'Echternach n'a certes qu'une profondeur d'environ deux mètres et le fond est toujours visible lors de la baignade, mais il n'est toutefois pas possible d'y rester debout (sauf si l'on mesure soi-même plus de deux mètres).

Cela signifie que celui qui enjambe le ponton pour nager doit également savoir nager. Les parents ne devraient donc pas laisser leurs enfants seuls dans le lac. Le lieu de baignade n'est pas surveillé. La baignade se fait aux risques et périls de chacun. En cas d'urgence, des bouées de sauvetage sont installées sur chaque ponton.

Des rafraîchissements et des snacks sont disponibles à l'auberge de jeunesse toute proche ou au snack de la petite île Adventure Island. Des toilettes et des douches sont disponibles. Des places de parking sont disponibles directement au bord du lac ou à côté de l'auberge de jeunesse.

Le lac est ouvert tous les jours de 7h à 22h. L'entrée est gratuite.

3) Deux lacs à Weiswampach

Nager, pagayer, louer un pédalo: le lac inférieur de Weiswampach ne se prête pas uniquement à la baignade. © PHOTO: Nico Muller / LW-Archives

Combiner l'Oesling avec une bouffée de fraîcheur, c'est possible à Weiswampach. Deux lacs artificiels d'une superficie de six hectares chacun y attendent le visiteur, l'ensemble de la zone de loisirs s'étendant sur 65 hectares. Dans le lac inférieur, il est possible de pratiquer plusieurs sports nautiques, comme la natation, la planche à voile et le stand-up paddle (pas de location) ainsi que le pédalo (location). Le lac inférieur s'est également fait un nom parmi les pêcheurs.

Attention: ce week-end a lieu le «Wämper Triathlon». Le lac n'est certes pas fermé pendant cette période, mais il faut tout de même s'attendre à des restrictions, par exemple lorsque les triathlètes viennent nager dans le lac. Exceptionnellement, les pédalos ne seront pas prêtés ce week-end. La pelouse autour du lac reste accessible.

4) L'Aquasud à Oberkorn

Le bassin extérieur de l'Aquasud à Oberkorn offre beaucoup d'espace. © PHOTO: Claude Piscitelli / LW-Archives

Le vaste espace extérieur de l'Aquasud Oberkorn permet de nager en plein air. Outre les trois bassins extérieurs, une pelouse de 2.000 mètres carrés invite à la détente et au farniente. Les visiteurs qui aiment l'action peuvent se défouler sur le long toboggan jaune. Il y a également une zone de jeux aquatiques et différents jeux d'eau.

La piscine en plein air de Differdange, située au 1, rue Jeannot Kremer, est ouverte - si le temps le permet - du lundi au vendredi de 12 à 20 heures, le samedi et le dimanche de 10 à 19 heures. Attention: les shorts de bain de style bermuda ne sont pas autorisés.

5) L'Aqua-Park Kaul Wiltz et son toboggan

Ces dernières années, le camping "Kaul" de Wiltz s'est transformé d'un simple terrain de camping en un espace de loisirs en plein air avec parc aquatique. © PHOTO: John Lamberty / LW-Archives

L'Aqua-Park Kaul, situé juste à l'extérieur de Wiltz, dispose d'une grande piscine extérieure chauffée avec un bassin d'environ 765 mètres carrés et d'une pataugeoire (environ 81 mètres carrés) pour les jeunes enfants. Le camping du même nom comprend également des aires de jeux, un parcours à vélo, un terrain de beach-volley et un restaurant.

La piscine extérieure est ouverte tous les jours de 11 à 19 heures jusqu'au 31 août, et de 13 à 17 heures du 1er au 14 septembre.

6) Piscine en plein air avec vue sur la Moselle à Grevenmacher

Profiter encore une fois de l'été à la piscine en plein air de Grevenmacher. © PHOTO: Luc Deflorenne / LW-Archives

La piscine en plein air de Grevenmacher dispose d'un grand bassin pour adultes avec un plongeoir de 1 et 3 mètres, d'une pataugeoire avec un nouveau toboggan et d'une petite pataugeoire avec des jeux d'eau et un voile solaire.

Les visiteurs peuvent se détendre sur la grande pelouse, directement au bord de la Moselle, au milieu de la nature. Rien ne s'oppose ici à une journée sportive, récréative ou ludique. D'autant plus dans l'une des plus belles piscines en plein air du pays. La piscine en plein air chauffée du Kurzacht est ouverte tous les jours de 10h à 19h30 jusqu'en septembre.

7) Sauter et barboter à la piscine en plein air de Dudelange

Depuis un an, la piscine en plein air de Dudelange a fait peau neuve : les travaux de modernisation ont duré trois ans. © PHOTO: Raymond Schmit / LW-Archives

Pendant trois ans, la piscine en plein air de Dudelange, avec son unique bassin de 50 mètres dans le sud du pays, a subi un lifting. Depuis l'année dernière, la piscine accueille jusqu'à 1.300 baigneurs dans des vestiaires réaménagés et ses maîtres-nageurs sur une tour d'observation. La grande pelouse, le plongeoir de 1 et 5 mètres ainsi que le petit bassin réaménagé en 2015 sont toujours de la partie.

Des investissements ont également été réalisés pour verdir le site et mieux le protéger des regards indiscrets. Un nouveau kiosque propose des snacks et des boissons rafraîchissantes. La piscine en plein air est ouverte tous les jours de 10 à 20 heures.

Autre nouveauté: depuis 2022, l'entrée se trouve près du parking devant la salle de sport, rue René Hartmann.

8) Nager dans la région viticole

Le bassin extérieur à Remich. © PHOTO: Gerry Huberty / LW-Archives

La grande piscine en plein air de Remich combine la natation en ligne et la plongée avec des zones réservées à la pataugeoire. Il y a un petit toboggan aquatique et une zone pour les jeunes enfants. La piscine est située dans un parc, ce qui permet aux visiteurs de s'abriter du soleil sous des arbres ombrageux. Il y a un petit local et une terrasse.

La piscine en plein air est ouverte jusqu'au 15 septembre de 9 à 20 heures. Il n'est pas possible de réserver, les billets d'entrée ne sont disponibles que sur place. L'entrée coûte 7 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants de moins de 18 ans et les étudiants.

9) Sur le toboggan, prêt, partez! Se rafraîchir à Troisvierges

Un toboggan aquatique d'une longueur de 45 mètres invite à barboter à Troisvierges. © PHOTO: John Lamberty / LW-Archives

Tout au nord du Luxembourg se trouve la piscine en plein air du centre de loisirs de Troisvierges, qui a été rénovée en 2016. Elle offre entre autres une Lazy River dans laquelle on est entraîné par le courant, une zone de bulles et de fontaines et un toboggan aquatique jaune de 45 mètres de long. Pour les enfants, il y a deux bassins plus petits avec des jets d'eau et un toboggan plus petit.

La piscine est entourée d'espaces verts et de différentes zones de jeux et de sport pour les enfants, les adolescents et les adultes. Un bar rafraîchissant avec terrasse attend également les visiteurs au premier étage du centre de loisirs. Le bain est encore ouvert jusqu'au début du mois de septembre.

La température de l'eau est constamment de 27 degrés. La piscine est ouverte tous les jours (selon les conditions météorologiques) de 10 à 19 heures et coûte 6 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants de 13 à 18 ans et 4 euros pour les enfants de quatre à 12 ans. Les infrastructures ont de plus été pensées pour l’accueil des personnes handicapées.

10) Petite mais efficace: Les Thermes à Strassen

18 jeux d'eau à l'extérieur, trois toboggans et une piscine à vagues à l'intérieur : la piscine en plein air de Strassen. © PHOTO: Luc Deflorenne

La piscine en plein air de Strassen est certes assez petite - ce week-end, elle devrait donc être assez rapidement pleine - mais elle est entourée d'un grand jardin avec des chaises longues et des pavillons ombragés. À l'intérieur, les enfants peuvent essayer trois toboggans de différents niveaux de difficulté et se détendre dans la piscine à vagues. En outre, il y a un snack-bar avec des pizzas à l'intérieur. À l'extérieur, il y a un kiosque avec des boissons fraîches et des glaces. Ouverture de 9h à 21h.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Megane Kambala