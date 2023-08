Huit raisons de visiter Bruxelles cet été

La capitale belge a bien plus à offrir que le Manneken Pis, le chocolat et les frites. Quelques conseils hors des sentiers battus.

Cette année encore, la Grand-Place se transforme en un gigantesque «Tapis de Fleurs» (du 11 au 15 août) - mais il y a encore plus à découvrir et à vivre à Bruxelles dans les semaines à venir. © PHOTO: Shutterstock

Trois heures de train séparent Luxembourg de Bruxelles: suffisamment de temps pour échanger avec son compagnon de voyage sur les points de chute possibles à visiter lors d'une petite escapade dans la plus européenne des villes.

L'Atomium et les autres classiques populaires ne seront pas abordés cette fois-ci. Seul le grand tapis de fleurs sur la Grand-Place reste un must? Du moins quand on peut l'admirer: du 11 au 15 août.

1. Paradis botanique

Les personnes à la recherche d'un hôtel n'ont que l'embarras du choix à Bruxelles. Bien situé, entre la gare du Nord et le centre-ville, se trouve l'Indigo Brussels City (20, place Charles Rogier), un hôtel-boutique dont l'intérieur floral décoratif incite à visiter le jardin botanique voisin et le centre culturel «Le Botanique».

Un jardinier personnel s'occupe avec grand soin des plus de 300 plantes à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. L'entrée fait penser à un café cool - le DJ, qui assure régulièrement les rythmes appropriés, y contribue probablement.

1 / 2 On ne peut pas être plus vert ! L'hôtel Indigo Brussels City et son restaurant «Serra» proposent des nuits et des repas dans une ambiance botanique. © PHOTO: Photo: Pandox

2 / 2 On ne peut pas faire plus vert ! L'Hôtel Indigo Brussels City et son restaurant «Serra» proposent un hébergement et une restauration dans une ambiance botanique. © PHOTO: Photo: Pandox





2. Cuisine «verte»

Un peu fatigué par le voyage et encore un peu d'appétit ? Alors le chemin le plus court mène au restaurant de l'hôtel «Serra» (20, Place Charles Rogier), qui mise sur des ingrédients de producteurs locaux et se consacre au thème «Garden Kitchen». Mais pas de panique: ici, les végétariens et les végétaliens ne sont pas les seuls à trouver leur compte.

De nombreux événements sont organisés dans le restaurant, par exemple en juillet et en août, tous les jeudis, un «BBQ Afterworks», au cours duquel des combinaisons de légumes et de poissons, entre autres, atterrissent sur le gril de la terrasse. Si vous voulez mettre votre main verte à l'épreuve, vous pouvez participer à l'atelier «Terrarium Tribe» qui a lieu régulièrement ici.

Sur la place du Châtelain, au cœur d'Ixelles, les habitants et les visiteurs se rencontrent le mercredi autour d'un marché convivial.

3. Incontournable le mercredi

Si vous vous trouvez à Bruxelles un mercredi, ne manquez pas de vous rendre en fin d'après-midi sur la place du Châtelain, au cœur d'Ixelles: C'est là que ça se passe - heureusement, pas au sens littéral. Ici, les habitants et les visiteurs se rencontrent autour d'un marché convivial pour faire le plein de fromages et autres gourmandises à l'un des stands de vente ou pour discuter un peu autour d'une bière, d'un spritz ou d'un verre de vin. La soirée se poursuit ensuite dans les bars et restaurants des environs.

4. Pizza et pâtes

Cuisine italienne avec des ingrédients belges - c'est la devise de «Nona» (entre autres deux fois dans la rue Sainte-Catherine), une chaîne de restaurants encore assez récente, idéale pour une halte à l'heure du déjeuner. On cherchera toutefois en vain de l'ananas et de la sauce hollandaise sur les pizzas de style napolitain, car la tradition est également très importante pour ce jeune concept.

Chez «Nona», on sert des pizzas napolitaines accompagnées de boissons non alcoolisées faites maison et de bières fraîches. © PHOTO: EquinoxLightPhoto

Le tout est accompagné de vin (bio) et de prosecco (bio) ... ou d'un Spritz de limoncello rafraîchissant. Ceux qui préfèrent le classique dégusteront bien sûr leur pizza avec une boisson gazeuse ou une bière fraîche.

5. Monde merveilleux

La photographie classique de vacances est menacée de disparition. La génération Z, en particulier, immortalise toutes ses expériences - y compris ses expériences de voyage - avec son smartphone. Et c'est justement ce téléphone portable qui est utilisé en permanence dans le nouveau musée appelé World of Mind (WOM), situé dans le centre culturel Tour & Taxis (13, rue Picard).

Même les adolescents de mauvaise humeur y trouveront leur compte dans les différentes salles remplies d'illusions d'optique qui troublent la tête et l'objectif de la caméra. Sur près de 1.500 mètres carrés, de nombreux motifs fantastiques attendent ici les propriétaires de smartphones de tous âges, qui pourront rire de bon cœur d'eux-mêmes et du monde.

Il faut tout simplement immortaliser ce moment: Le smartphone est utilisé en permanence dans le nouveau musée World of Mind. © PHOTO: N. Lobet/PRYZM

6. Looks légers

Continuer vers le prochain musée? Pourquoi pas... ici, la climatisation permet au moins de se rafraîchir un peu. Et l'excursion culturelle peut également être source d'inspiration, comme par exemple la visite de l'exposition «Diane von Furstenberg. Woman Before Fashion» au Musée Mode & Dentelle (12, rue de la Violette), consacrée à l'œuvre de la créatrice qui a passé son enfance et son adolescence à Bruxelles.

Ceux qui sont complètement tombés sous le charme de cette femme de 76 ans, qui s'est hissée dans l'Olympe de la mode dans les années 1970, devraient prolonger leur séjour à Bruxelles d'une journée supplémentaire et descendre à l'hôtel Amigo voisin: Une suite y est actuellement aménagée dans le style de la créatrice de l'emblématique robe portefeuille.

La robe portefeuille a fait de Diane von Furstenberg une star. Le Musée Mode & Dentelle met actuellement en scène l'œuvre de sa vie. © PHOTO: Musée Mode & Dentelle

7. Boire la journée

Après la visite du musée, vous avez encore envie de faire un peu de shopping ? Pas de problème: il n'y a que quelques minutes de marche jusqu'à la rue commerçante de luxe de la ville. En passant devant d'autres curiosités, comme le «Jardin du Mont des Arts», on arrive au Boulevard de Waterloo, où de nombreuses marques de luxe attendent les clients prêts à payer.

Lorsque la carte de crédit brille, il faut faire une pause au numéro 47, plus précisément dans le magasin de la marque Emporio Armani : Là, sur la petite terrasse du premier étage, on peut non seulement consommer gratuitement des boissons non alcoolisées et des spécialités de café, mais aussi, les samedis où un DJ assure l'ambiance musicale, de délicieux cocktails. Et bien sûr, des mocktails... pour que la séance de shopping ne se termine pas par une gueule de bois en début de soirée.

Jusqu'à la mi-septembre, il est possible de trinquer à l'été du lundi au samedi sur la terrasse Emporio Armani. © PHOTO: Emporio Armani

8. La mode masculine

Les garçons et les hommes ne sont pas en reste, notamment dans le pop-up store Le Jardin (2, rue Saint Georges) d'une véritable institution bruxelloise : le magasin de vêtements pour hommes Maison Degand, qui fête cette année son 50e anniversaire.

La mini-boutique propose tout ce que le cœur estival peut désirer - des sneakers (entre autres de Veja et Hogan) aux espadrilles et aux t-shirts, en passant par les coffeetable books d'Assouline qui réveillent les envies d'ailleurs. Mais attention ! Il ne faut pas attendre trop longtemps: Le magasin fermera ses portes le 29 juillet.

Dans le pop-up store Le Jardin, les hommes trouvent des chaussures, de la mode et des lectures estivales. © PHOTO: Maison Degand

Trois questions à ... Elena Drozd © PHOTO: Pandox Elena Drozd. Ukrainienne d'origine, elle vit à Bruxelles depuis 2022 et est directrice générale de l'hôtel Indigo Brussels City. Elena Drozd, qu'est-ce qui attend les visiteurs dans la capitale belge cette année ? Bruxelles tente actuellement de se présenter comme la ville «parfaite imparfaite» - un lieu où se rencontrent différentes cultures, différents styles architecturaux et différentes langues. Et le programme de cet été est tout aussi varié. De nombreux concerts et festivals sont organisés, y compris dans les environs. En outre, il faut visiter l'ancien site industriel Tour & Taxis, qui propose de superbes événements et expositions. Où vous dirigez-vous lorsque vous avez besoin de faire une petite pause dans votre quotidien en ville ? J'aime me rendre au Bois de la Cambre, un parc arboré d'Ixelles, où je fais également mon jogging. Je conseille à tout le monde de faire un détour par le «Chalet Robinson», un restaurant situé sur une petite île dans le lac du parc. On n'y accède qu'en radeau ou en bateau. Pouvez-vous donner aux lecteurs un autre conseil personnel ? Oui, volontiers. Je viens de Kiev et, comme tout le monde là-bas, je suis obsédé par le bon café. Trouver un bon café ou un bon café ici à Bruxelles était difficile pour moi au début ... jusqu'à ce que je tombe sur «Bouche» (Ndlr : 4, rue de Namur. Là-bas, la culture du café est très importante. Une toute nouvelle expérience pour moi.

Adaptation : Charles Michel