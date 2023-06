Jour 5: Tout ce qu'on peut manger au Luxembourg

Sur la carte, cette journée de mardi s'annonçait comme la plus difficile. Heureusement, la chaleur s'est atténuée et le temps a été parfait pour la marche, mais bon sang, j'ai fait 20 km de sentiers aujourd'hui: c'était le jour le plus long de ce voyage. De Kleinbettingen à Mersch, en passant par Koerich, Septfontaines, Roodt, Bour, Ansembourg et Hollenfels. En d'autres termes, j'ai traversé la vallée des sept châteaux. J'étais déjà venu ici, mais une fois que l'on quitte l'asphalte, on voit les choses sous un autre angle.

Lire aussi :Luxembourg, mon amour

En milieu de matinée, j'ai reçu un message de Wagner, un chef sushi qui travaille à Yokoso, un restaurant de la capitale. Il m'a envoyé de la force et m'a promis de m'apporter du poisson cru à ma prochaine destination. Je l'ai appelé et nous nous sommes donné rendez-vous au château de Mersch. Après tout, je traversais un des plus beaux coins du pays le ventre vide. J'avais bien quelques collations dans mon sac à dos, mais la perspective de manger un maki ou un nigiri à la fin me donnait encore plus de courage pour continuer.

Sushis et vin blanc

Wagner s'est présenté au château de Mersch, comme il l'avait promis, avec un sac plein de surprises. La nourriture est l'un des plus grands plaisirs que la vie puisse nous offrir et, à ce moment-là, le saumon avait un goût de salut. C'est alors que j'ai regardé la carte et que j'ai réalisé qu'il me restait encore trois kilomètres à parcourir. Ma destination finale était Beringen. Heureusement pour moi, j'allais continuer la route avec Anne Faber, l'une des personnes qui connaît le mieux la nourriture au Luxembourg.

© PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Wagner s'est présenté au château de Mersch, comme il l'avait promis, avec un sac plein de surprises. La nourriture est l'un des plus grands plaisirs que la vie puisse nous offrir et, à ce moment-là, le saumon avait un goût de salut. C'est alors que j'ai regardé la carte et que j'ai réalisé qu'il me restait encore trois kilomètres à parcourir. Ma destination finale était Beringen. Heureusement pour moi, j'allais continuer la route avec Anne Faber, l'une des personnes qui connaît le mieux la nourriture au Luxembourg.

Anne, que la moitié du pays connaît grâce à Anne's Kitchen, est venue marcher avec moi pour parler de la façon dont les habitudes alimentaires changent au Luxembourg - et peut-être dans le monde entier. Elle a publié cinq livres de cuisine, participé à plusieurs émissions sur RTL et vient de lancer une émission de cuisine à la télévision allemande. Mais surtout, elle a une capacité hors du commun à comprendre et à expliquer le monde à travers les saveurs.

Lire aussi :Jour 4: L'art peut sauver le Gutland

Elle m'a dit tout de suite: «Je sais que tu préfères le vin rouge, mais aujourd'hui tu vas prendre un blanc luxembourgeois avec moi». Ce n'était pas vraiment un sacrifice que d'accéder à sa demande. Nous sommes allés à "A Guddesch", un restaurant qui met l'accent sur les produits locaux et de saison. Le chef, René Vogl, nous a montré les poules élevées sur place, le potager qui alimente le restaurant et la plantation de fraises que l'été a rendues sucrées. Nous avons commandé des plats luxembourgeois: Knidellen, bouchée à la reine et Feierstengszalot. C'est alors que nous avons commencé à parler politique à chaque bouchée.

René Vogl, chef du restaurant A Guddesch © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Elle m'a dit tout de suite: «Je sais que tu préfères le vin rouge, mais aujourd'hui tu vas prendre un blanc luxembourgeois avec moi». Ce n'était pas vraiment un sacrifice que d'accéder à sa demande. Nous sommes allés à "A Guddesch", un restaurant qui met l'accent sur les produits locaux et de saison. Le chef, René Vogl, nous a montré les poules élevées sur place, le potager qui alimente le restaurant et la plantation de fraises que l'été a rendues sucrées. Nous avons commandé des plats luxembourgeois: Knidellen, bouchée à la reine et Feierstengszalot. C'est alors que nous avons commencé à parler politique à chaque bouchée.

«La façon dont nous mangeons est en train de changer, au Luxembourg et dans le reste du monde», explique Anne Faber. «Si vous regardez bien, l'Union européenne a récemment approuvé la consommation d'insectes dans l'alimentation. Des scientifiques fabriquent des aliments fonctionnels, insipides mais pleins de nutriments. En d'autres termes, il existe des projets qui peuvent résoudre le problème de l'approvisionnement alimentaire de l'humanité. Pour que personne ne meure de faim». D'autre part, selon Anne, l'alimentation est devenue ces dernières années l'une des plus grandes quêtes humaines d'authenticité.

La bonne nourriture est un privilège. Anne Faber

«Manger bien, manger honnête, manger savoureux est un privilège», déclare Anne Faber. «Cela a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, pour la première fois, nous voyons des communautés créer des jardins, des gens qui cultivent de petits jardins sur leur balcon, des programmes qui permettent de cueillir des fruits dans les vergers. Il y a donc une révolution dans la gastronomie qui est en fait une révolution dans le monde. La bonne nourriture est un privilège. Mais il n'a jamais été aussi démocratique d'y accéder. C'est magnifique, vous ne trouvez pas ?»

Suivez tout le parcours de Ricardo sur le Live de Luxembourg on foot.

Article traduit du portugais par Pascal Mittelberger.