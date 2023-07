Le Grand Est Mondial Air Ballon entend rassembler la foule pour 2023

Réunissant passionnés et curieux depuis 1989, le plus grand évènement dédié aux montgolfières fera son grand retour le 21 juillet prochain.

Ce que les organisateurs espèrent plus que tout, c'est une météo clémente, pour offrir le meilleur show possible aux visiteurs. © PHOTO: Pascal Bodez

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

De renommée mondiale et proposant une expérience unique dans la Grande Région tous les deux ans, le Grand Est Mondial Air Ballon (GEMAB) renoue cette année avec toute la latitude nécessaire pour proposer un show visuel sans pareil, après une édition 2021 en demi-teinte en raison des mesures sanitaires et d’une météo peu clémente.

Lire aussi :Le sous-sol mystérieux de la capitale se redécouvre enfin

Cet été, ce seront donc 3.000 pilotes et membres d’équipage qui répondront présent, ainsi que plus de 200 entreprises, collectivités et institutions partenaires. Au programme, deux vols quotidiens durant dix jours, mais aussi des baptêmes de l’air pour les plus aventureux, à raison de 270 euros par personne pour une expérience de deux heures dont une dans les airs, avec un équipage professionnel.

Déjà un peu plus de 800 baptêmes de l’air réservés

Le nombre de réservation actuelles augure d’ailleurs d’un très bon cru pour 2023, avec un peu plus de 800 baptêmes réservés. Basile Dos Santos, chargé de communication de l’évènement, précise d’ailleurs que «ce chiffre, qui pourrait encore évoluer car les baptêmes peuvent aussi se réserver sur place, est déjà du même niveau que l’édition 2019!»

2019, l’année de tous les records pour le GEMAB, avec un ciel bleu et dégagé pratiquement tous les jours permettant 15 envols, contre 11 en moyenne. 500.000 visiteurs et plus de soixante pays étaient également représentés parmi les équipages de ballons.

1 / 6 © PHOTO: Thierry Hauuy

2 / 6 © PHOTO: Jacques Mayer

3 / 6 © PHOTO: Greg Buttay

4 / 6 © PHOTO: André Thomas

5 / 6 © PHOTO: Dzeina Saulite

6 / 6 © PHOTO: CRL Photographie













Pour cette édition qui s’annonce, l’équipe à la manœuvre est prête en cas de grande affluence, afin d’assurer un spectacle qui se déroulera dans les meilleures conditions possible en matière de sécurité.

Comme toujours, le spectacle est gratuit, et ce sont quatre villages qui sont actuellement en préparation à l’aérodrome de Chambley à proximité de l’aire d’envol, pour accueillir des milliers de personnes. Trois villages principaux de toile et hangars appelés BallonVille pilote, public et partenaire et un 4e uniquement dédié à l’organisation.

3 millions d'euros de budget pour plus de 30 millions de retombées économiques

«Le GEMAB, cela représente trois millions d'euros de budget qui génèrent plus de trente millions de retombées économiques.» Et pour cause, outre le ballet aérien qui fait sa réputation, le GEMAB propose de nombreuses autres activités, que cela soit dans les airs ou au sol.

Au programme, on peut citer la visite de l’aéromusée et musée de la photographie aérienne, des conférences sur les montgolfières et les ballons à gaz, le village des sports terrestres ou encore les vols de mini montgolfières. Pour les ciels, il est aussi possible de faire des vols en hélicoptère, en avion, ulm, planeur ou du para ascensionnel.

Quant à savoir si cette édition accusera une augmentation des prix pour sa mise en place, la réponse est déjà très certainement oui. «On fera le bilan à la fin de l’évènement, mais le coût pour les infrastructures pour monter les villages a par exemple clairement augmenté, ainsi que le gaz qui alimente les ballons.»

Des aléas qui n’érodent en rien l’enthousiasme de Philippe Buron Pilâtre, le fondateur de cette représentation à ciel ouvert en place depuis près de 35 ans, qui revient cette année avec un slogan 2023 fédérateur: «ce qui nous rassemble».

Comment s'y rendre Le covoiturage est fortement recommandé par l'équipe du GEMAB, car les transports en commun ne permettent pas d’accéder directement au site. De plus, l’aérodrome dispose d’une station essence routière. Adresse: 11 boulevard Antoine de Saint-Exupéry - Bât G6 Aérodrome de Chambley 54470 Hagéville En voiture: accès au site par le CD 901. Sur votre GPS, tapez: «Grand Est Mondial Air Ballons» En train: les gares les plus proches se trouvent à Pagny-sur-Moselle et à Novéant. Il faudra dans tous les cas compter ensuite une demi-heure de route.